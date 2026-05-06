Et coucou a tous.



Alors voilà j'ai le cul coincé entre deux chaises.



Déjà, j'étais dans ma grotte durant un an et demi concernant le hardware / software informatique, mais je rattrape un peu mon retard on va dire.



Premièrement, je ne sais pas si les cartes proposées a 300 euros savent faire quoi en 1080p / 4k, car de base je ne sais pas en quelle résolution je veux jouer ( et l'ultrawilde est cool aussi ).



Je sais également qu'amd / Intel et NVIDIA ont tous leur techno d'upscal.



Ils ont aussi développé chacun des procédés pour la reduction de la vram, mais je ne sais pas ce que cela donne en réalité.



Bref, j'aurai sans doute le choix entre trois cartes dans les trois cents balles.



1) RX 7600 : mon dada et mon préféré. Seulement leur saloperie de driver a grille ma défunte vega 56.



2) Intel arc b570 :Je leur en veux terriblement d'avoir eu le monopole des CPU. Heureusement dd est revenu dans la courses. Donc autant dire : leur laisser une place préjudiciable me paraît être logique.



3) RTX 5060 : Ils ont leur suprématie donc choix a ne pas écarter non plus.



Voilà pour tout.m