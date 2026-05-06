Et coucou a tous.
Alors voilà j'ai le cul coincé entre deux chaises.
Déjà, j'étais dans ma grotte durant un an et demi concernant le hardware / software informatique, mais je rattrape un peu mon retard on va dire.
Premièrement, je ne sais pas si les cartes proposées a 300 euros savent faire quoi en 1080p / 4k, car de base je ne sais pas en quelle résolution je veux jouer ( et l'ultrawilde est cool aussi ).
Je sais également qu'amd / Intel et NVIDIA ont tous leur techno d'upscal.
Ils ont aussi développé chacun des procédés pour la reduction de la vram, mais je ne sais pas ce que cela donne en réalité.
Bref, j'aurai sans doute le choix entre trois cartes dans les trois cents balles.
1) RX 7600 : mon dada et mon préféré. Seulement leur saloperie de driver a grille ma défunte vega 56.
2) Intel arc b570 :Je leur en veux terriblement d'avoir eu le monopole des CPU. Heureusement dd est revenu dans la courses. Donc autant dire : leur laisser une place préjudiciable me paraît être logique.
3) RTX 5060 : Ils ont leur suprématie donc choix a ne pas écarter non plus.
Voilà pour tout.m
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posted the 06/05/2026 at 02:55 PM by netero
Cependant, les deux cartes n’ont que 8 Go de VRAM.
Et l’Intel Arc B570 a 10 Go, mais en terme de puissance, elle est entre les deux autres.
Dans tous les cas, ce n’est pas assez pour 2026 et les jeux récents (en tout cas si tu veux de bonnes conditions).
Il te faut au minimum 12 Go, et idéalement 16 Go ou plus.
Je te conseille donc de prendre une autre carte graphique si tu le peux.
Sinon, le mieux est d’attendre un peu et d’économiser pour profiter d’une bonne promotion.
Mais si ça ne te dérange pas de rester en paramètres moyens / élevés (sans pouvoir tout pousser), elles peuvent éventuellement convenir, mais je te recommande vraiment d’en choisir une autre.
Et pour du 1440p (voire du 4K), sur les jeux récents, ça va être chaud pour tenir les 60 fps de façon stable.
Cependant, avec le FSR, le DLSS et le Frame Generation, ça peut vraiment aider.
Perso, je n’aime pas trop ces technologies car elles ajoutent de la latence et rendent l’image moins nette/jolie.
Il y a aussi la nouvelle RTX 5060 Super qui sort bientôt avec 12Go VRAM (avec la nouvelle RAM DDR7). Mais les 5060 de base font largement le taf même en 1440p. Et sans FSR et DLSS qui réduisent la qualité d'image. Activé, tu seras fluide partout. Je le suis avec une GTX 1080 de 2016, alors imagine...