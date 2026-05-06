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adamjensen
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Mega Man W (Fan Game)


Mega Man fait son grand retour aujourd'hui dans un tout nouveau fan-game épique !

Alors que le Dr. Wily gardait un silence inhabituel, offrant un rare moment de paix à Mega Man et au monde entier, une nouvelle menace surgit soudainement.
Des robots, y compris les plus pacifiques, se retournent contre l’humanité.
Cette fois, ce n’est pas le Dr. Wily qui revendique l’attaque, mais un mystérieux inconnu déterminé à achever ce que le docteur a commencé.
Face à ce danger qui pèse sur sa famille et la planète entière, Mega Man enfile à nouveau son armure bleue et se lance dans une aventure explosive !

Mega Man W propose :

- 8 nouveaux niveaux survoltés, chacun doté d’un tout nouveau Robot Master à affronter
- Un système d’augmentation avancé permettant de modifier Mega Man et les armes des Robot Masters pour créer votre propre style de jeu
- Une collection complète : CDS à trouver, trophées à remporter et un Bestiaire détaillé des ennemis
- Une bande-son exceptionnelle composée par MinobiVW, DeltaMudkip, 40Nix et BastyArts
- Un Mode Challenge contenant plus de 100 défis corsés
- Un tout nouveau Mode Infini où vous pouvez combiner librement les capacités et utilitaires de toutes les aventures passées de Mega Man

Développé avec passion par JDE et Team W, ce fan-game promet une expérience Mega Man moderne, riche en contenu et fidèle à l’esprit de la légende.

Fonctionne sur Windows et Linux.

Le lien ci-dessous :

https://megamanw.com/download.html
https://megamanw.com/index.html
    tags : rock megaman gratuit rockman man mega mega man fan game rock man mega man w rockman w
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    posted the 06/05/2026 at 01:58 PM by adamjensen
    comments (1)
    fritesmayo76 posted the 06/05/2026 at 03:42 PM
    Merci pour le partage, c'est dl je testerais ça ce soir en apéro avant le summer game fest
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