Le réalisateur de No Rest for the Wicked affirme que la version Xbox ne sortira pas en même temps que la version PS5 car « la Series S rend la chose difficile ».



La PS5 accueillera le jeu en octobre, tandis que les versions Xbox et Switch 2 arriveront ultérieurement.



Le jeu est sorti en accès anticipé sur PC en octobre 2024, et lors de la présentation PlayStation State of Play de cette semaine, il a été annoncé que la version complète 1.0 sortira sur PS5 en octobre 2026.



Le studio a par la suite confirmé sur son propre site web que le jeu sortira également de l'accès anticipé sur Steam et sera disponible en même temps que la version PS5 en octobre 2026, mais que la date de sortie des versions Xbox Series X/S et Switch 2 est « à déterminer ».



Sur le serveur Discord officiel du jeu, un utilisateur a demandé pourquoi le jeu ne sortirait pas également sur Xbox en octobre, ce à quoi le directeur du jeu et cofondateur du studio, Thomas Mahler, a répondu que l'optimisation du jeu pour la Xbox Series S était à l'origine des retards.



« La Series S rend la tâche difficile », a-t-il expliqué. « Nous la commercialiserons ensuite dans de bonnes conditions, une fois qu'elle sera optimisée au maximum pour la Switch 2 et la Xbox. »