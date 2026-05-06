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No Rest for the Wicked
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name : No Rest for the Wicked
platform : PC
editor : Take Two Interactive
developer : Moon Studios
genre : action
other versions : Xbox Series X
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ouroboros4
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Moon Studios : « la Series S rend la chose difficile »
Le réalisateur de No Rest for the Wicked affirme que la version Xbox ne sortira pas en même temps que la version PS5 car « la Series S rend la chose difficile ».

La PS5 accueillera le jeu en octobre, tandis que les versions Xbox et Switch 2 arriveront ultérieurement.

Le jeu est sorti en accès anticipé sur PC en octobre 2024, et lors de la présentation PlayStation State of Play de cette semaine, il a été annoncé que la version complète 1.0 sortira sur PS5 en octobre 2026.

Le studio a par la suite confirmé sur son propre site web que le jeu sortira également de l'accès anticipé sur Steam et sera disponible en même temps que la version PS5 en octobre 2026, mais que la date de sortie des versions Xbox Series X/S et Switch 2 est « à déterminer ».

Sur le serveur Discord officiel du jeu, un utilisateur a demandé pourquoi le jeu ne sortirait pas également sur Xbox en octobre, ce à quoi le directeur du jeu et cofondateur du studio, Thomas Mahler, a répondu que l'optimisation du jeu pour la Xbox Series S était à l'origine des retards.

« La Series S rend la tâche difficile », a-t-il expliqué. « Nous la commercialiserons ensuite dans de bonnes conditions, une fois qu'elle sera optimisée au maximum pour la Switch 2 et la Xbox. »
https://www.videogameschronicle.com/news/no-rest-for-the-wicked-director-says-xbox-version-wont-release-alongside-ps5-because-series-s-is-making-that-rough/
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    posted the 06/05/2026 at 01:24 PM by ouroboros4
    comments (12)
    liberty posted the 06/05/2026 at 01:27 PM
    N'importe quoi. On entendait cette vieille excuse tout le temps avant la Switch 2. Maintenant ça ne prend plus. Et la Switch 2 pourquoi elle ne sort pas en même temps que la version PS5 alors ?
    ouroboros4 posted the 06/05/2026 at 01:28 PM
    liberty Pour la même raison que pour la Xbox Série S?
    cyr posted the 06/05/2026 at 01:29 PM
    Ils on qu'a baisser le framerate a 30 fps, réduire la distance d'affichage, etc. C'est fou ce qu'on arriver a avoir il y a 24 ans en arrière.....et on ne parler pas de teraflop a ce moment. Ni de go en ram.....

    Le pire je trouve, c'est que l'harmonisation des plate-forme devrait rendre la chose plus facile......
    tripy73 posted the 06/05/2026 at 01:51 PM
    Le jeu est certifié pour le Steam Deck donc aucune raison pour qu'ils galèrent à le porter sur Serie S et Switch 2.
    romgamer6859 posted the 06/05/2026 at 01:52 PM
    Des gens y jouent sur le steam deck faut arrêter de se moquer du monde à un moment donné.
    thedoctor posted the 06/05/2026 at 01:56 PM
    Le jeu a rien d’impressionnant
    pcverso posted the 06/05/2026 at 01:57 PM
    Curieux de voir la différence de prix entre l'early access et la version 1.0
    tokito posted the 06/05/2026 at 02:15 PM
    thedoctor : Si il y a de beaux effets assez gourmands, si tu veux y jouer en ultra 4k60 (sans DLSS), il faut un gros GPU
    Maintenant, ils peuvent les desactiver, je suppose surtout qu'ils estiment avoir un public potentiel assez faible sur Xbox et qu'ils préfèrent la faire passer au second plan
    solarr posted the 06/05/2026 at 02:22 PM
    romgamer6859 tripy73 thedoctor la définition du SteamDeck est 1280x800p, la résolution de mon moniteur PC sous Windows 98 seconde édition, c'est à dire il y a 28 ans... c'est dire.
    solarr posted the 06/05/2026 at 02:24 PM
    ... soit ce réalisateur pète plus haut que son derrière, soit il n'a pas les moyens de ses ambitions, ou les 2.
    gasmok2 posted the 06/05/2026 at 03:01 PM
    tripy73
    T'as tout dit
    fritesmayo76 posted the 06/05/2026 at 03:44 PM
    Vu ce que la Series S peut faire tourner, c'est clairement pas du côté de la console qu'est le soucis.
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