- Way of the Sword -
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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Capcom prépare un gros jeu avant mars 2027 et plusieurs DLC pour Resident Evil Requiem


Capcom a tenu un briefing autour de son exercice fiscal sous la forme d'une séance de questions-réponses. Plusieurs informations intéressantes en sont ressorties :

-Un gros jeu est prévu par l'éditeur d'ici le 31 mars 2027. Pour Dusk Golem, il s'agirait de Resident Evil Code Veronica Remake, qui pourrait être annoncé dès ce soir.

-Les jeux Resident Evil ont généré 30 millions de ventes sur l'exercice fiscal 2025, soit près de la moitié des ventes totales de l'éditeur sur cette période.

-Resident Evil Requiem reste le fer de lance de la firme pour l'exercice fiscal en cours. Plusieurs DLC sont prévus afin de soutenir les ventes du jeu sur la durée.




-La série Resident Evil a dépassé les 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis sa création en 1996. Du jamais-vu pour une licence horrifique. Sans surprise, la franchise restera l'étendard de la firme nippone.

-Malgré les déclarations du président de Capcom, qui a confirmé que les remakes et le retour d'anciennes licences resteraient une priorité pour l'éditeur, de nouvelles licences continueront d'être développées. Pragmata ne sera donc pas un cas isolé.

-En parlant de ce dernier, on apprend que le jeu s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en seulement 15 jours. Une réussite pour Capcom et une suite n'est pas à exclure si les ventes continuent de progresser et si les joueurs continuent de montrer de l'enthousiasme pour la licence.
Capcom / DuskGolem - https://x.com/AestheticGamer1/status/2062846022767046699
    tags : resident evil capcom biohazard pragmata sgf resident evil code veronica remake resident evil requiem resident evil requiem dlc biohazard requiem resident evil summer game fest resident evil code veronica remake summer game fest new capcom games
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    loreislife, adamjensen
    posted the 06/05/2026 at 11:11 AM by marchand2sable
    comments (19)
    marchand2sable posted the 06/05/2026 at 11:19 AM
    Pour ceux qui suivent mon blog sur l'actualité Resident Evil, je ne partagerai désormais que les rumeurs de Dusk Golem. Il y a beaucoup trop de charlatans dans la sphère RE, notamment sur Facebook et X, y compris les faux insiders FR...

    J'ai récemment revu certains anciens articles sur RE9, et c'était vraiment n'importe quoi entre les histoires de démons, le retour de Jill dans un hôpital et j'en passe.

    Je sais que Dusk n'a pas toujours raison, mais il faut reconnaître qu'il a fait du méga propre concernant Requiem. Au final c'est l'un des rares insider que je trouve encore crédible aujourd'hui sur la licence, avis personnel.
    adamjensen posted the 06/05/2026 at 11:30 AM
    Pour moi c’est sûr, ce soir, on aura soit Code Veronica, soit le 1er DLC de Requiem, ou les deux.
    link571 posted the 06/05/2026 at 11:30 AM
    C’est un secret pour personne que se sera le remake de Code Veronica sans p’doute dévoilé ce soir…
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 11:33 AM
    Généralement ils font 2 DLC mais là ils vont en faire plusieurs ?
    vyse posted the 06/05/2026 at 11:34 AM
    je suis le seul etonné qu'a peine qq mois apres la sortie de requiem on soit deja sur le remake de code vero ? Je les trouve un peu pressé non ? apres tant mieu pour nous
    loreislife posted the 06/05/2026 at 11:38 AM
    Ai-je le droit de rêver au retour de Breath of Fire?
    marchand2sable posted the 06/05/2026 at 11:39 AM
    vyse

    La même j'aurais préféré qu'on reste sur RE9 aussi.

    redxiii102

    RE7 a une tonne de DLC comme des mini-histoires et de modes bonus divers et variés. Comme c'est le même directeur, il y a moyen qu'on parte sur le même genre de contenu.

    loreislife

    Déjà Dino Crisis c'est mort alors la bon courage. Après Okami 2 est sortie de nulle part n’empêche.
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 11:42 AM
    marchand2sable oui je voulais parler des DLC narratifs, c'est toujours 2 généralement.
    brook1 posted the 06/05/2026 at 11:46 AM
    Je me demande de quoi va parler le DLC story de Requiem
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 11:56 AM
    brook1 j'espère Ada
    drybowser posted the 06/05/2026 at 11:57 AM
    Loreislife on est deux à rêver alors
    marchand2sable posted the 06/05/2026 at 12:02 PM
    brook1 redxiii102

    Faut quand même qu’ils nous expliquent un minimum le cas de Zeno parce que la...
    vyse posted the 06/05/2026 at 12:06 PM
    marchand2sable oui et pas dit que le jeu ne soit annulé ; on se souvient de perfect dark et des autres noms ronflants pour qu'au final derrière il n'y ait rien du tout..
    brook1 posted the 06/05/2026 at 12:20 PM
    marchand2sable Je l’avais oublié Il fait partie du projet Wesker, non ? Je vois pas ce qui peut être raconté de plus sur lui
    foxstep posted the 06/05/2026 at 12:39 PM
    Ah mince va falloir être patient du coup pour la gold edition
    perse9 posted the 06/05/2026 at 12:51 PM
    je ne sais pas pourquoi il y a une hype pour code véronica. Il etait moins bon que les 4 premiers RE...
    kevisiano posted the 06/05/2026 at 12:52 PM
    Capcom cette machine de guerre :lol
    Heureusement qu'il y a des tiers comme eux
    riddler posted the 06/05/2026 at 01:05 PM
    Après laufey:

    https://ibb.co/5gQk5tv6
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 01:16 PM
    marchand2sable Wesker version Shein
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