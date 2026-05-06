Capcom
a tenu un briefing autour de son exercice fiscal sous la forme d'une séance de questions-réponses. Plusieurs informations intéressantes en sont ressorties :
-Un gros jeu est prévu par l'éditeur d'ici le 31 mars 2027. Pour Dusk Golem, il s'agirait de Resident Evil Code Veronica Remake, qui pourrait être annoncé dès ce soir.
-Les jeux Resident Evil ont généré 30 millions de ventes sur l'exercice fiscal 2025, soit près de la moitié des ventes totales de l'éditeur sur cette période.
-Resident Evil Requiem reste le fer de lance de la firme pour l'exercice fiscal en cours. Plusieurs DLC sont prévus afin de soutenir les ventes du jeu sur la durée.
-La série Resident Evil a dépassé les 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis sa création en 1996. Du jamais-vu pour une licence horrifique. Sans surprise, la franchise restera l'étendard de la firme nippone.
-Malgré les déclarations du président de Capcom, qui a confirmé que les remakes et le retour d'anciennes licences resteraient une priorité pour l'éditeur, de nouvelles licences continueront d'être développées. Pragmata ne sera donc pas un cas isolé.
-En parlant de ce dernier, on apprend que le jeu s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en seulement 15 jours. Une réussite pour Capcom et une suite n'est pas à exclure si les ventes continuent de progresser et si les joueurs continuent de montrer de l'enthousiasme pour la licence.
posted the 06/05/2026 at 11:11 AM by marchand2sable
J'ai récemment revu certains anciens articles sur RE9, et c'était vraiment n'importe quoi entre les histoires de démons, le retour de Jill dans un hôpital et j'en passe.
Je sais que Dusk n'a pas toujours raison, mais il faut reconnaître qu'il a fait du méga propre concernant Requiem. Au final c'est l'un des rares insider que je trouve encore crédible aujourd'hui sur la licence, avis personnel.
La même j'aurais préféré qu'on reste sur RE9 aussi.
redxiii102
RE7 a une tonne de DLC comme des mini-histoires et de modes bonus divers et variés. Comme c'est le même directeur, il y a moyen qu'on parte sur le même genre de contenu.
loreislife
Déjà Dino Crisis c'est mort alors la bon courage. Après Okami 2 est sortie de nulle part n’empêche.
Faut quand même qu’ils nous expliquent un minimum le cas de Zeno parce que la...
Heureusement qu'il y a des tiers comme eux
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