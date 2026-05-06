-Un gros jeu est prévu par l'éditeur d'ici le 31 mars 2027. Pour Dusk Golem, il s'agirait de Resident Evil Code Veronica Remake, qui pourrait être annoncé dès ce soir.



-Les jeux Resident Evil ont généré 30 millions de ventes sur l'exercice fiscal 2025, soit près de la moitié des ventes totales de l'éditeur sur cette période.



-Resident Evil Requiem reste le fer de lance de la firme pour l'exercice fiscal en cours. Plusieurs DLC sont prévus afin de soutenir les ventes du jeu sur la durée.









-La série Resident Evil a dépassé les 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis sa création en 1996. Du jamais-vu pour une licence horrifique. Sans surprise, la franchise restera l'étendard de la firme nippone.



-Malgré les déclarations du président de Capcom, qui a confirmé que les remakes et le retour d'anciennes licences resteraient une priorité pour l'éditeur, de nouvelles licences continueront d'être développées. Pragmata ne sera donc pas un cas isolé.



-En parlant de ce dernier, on apprend que le jeu s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en seulement 15 jours. Une réussite pour Capcom et une suite n'est pas à exclure si les ventes continuent de progresser et si les joueurs continuent de montrer de l'enthousiasme pour la licence.

a tenu un briefing autour de son exercice fiscal sous la forme d'une séance de questions-réponses. Plusieurs informations intéressantes en sont ressorties :