La dernière présentation State of Play de Sony a été la plus réussie de la série.Avec ce State of Play, Sony a établi de nouveaux records d'audience pour sa série de présentations, dépassant largement les chiffres des éditions précédentes.
Selon les données de Streams Charts, 3 031 634 spectateurs ont suivi l'événement en direct. Ce chiffre surpasse nettement le record de l'année dernière, qui avait réuni 2 257 117 spectateurs. Il surpasse également largement le State of Play de février 2026, qui avait attiré 2 204 604 spectateurs. Non seulement le nombre total de spectateurs a augmenté, mais 4 740 chaînes ont également diffusé l'événement en simultané, assurant une large audience sur différentes plateformes.
La présentation a également établi un nouveau record d'audience moyenne. En moyenne, 2 408 125 spectateurs ont suivi l'événement simultanément pendant sa diffusion. De plus, l'événement a cumulé un total de 4,4 millions d'heures de visionnage.
Les nombreuses annonces et révélations de gameplay lors de l'événement expliquent en partie le vif intérêt suscité. Les nombreuses séquences de gameplay de Marvel's Wolverine, notamment, ont attiré l'attention, tandis que le spin-off God of War: Laufey, récemment dévoilé, a cumulé plusieurs millions de vues peu après sa présentation. Pour Sony, ce State of Play est donc l'édition la plus réussie de la série à ce jour et confirme l'intérêt toujours aussi fort porté aux prochains titres PlayStation.
Source : https://www.xboxdynasty.de/news/playstation-5/marvels-wolverine-und-god-of-war-treiben-state-of-play-zu-rekordwerten/
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posted the 06/05/2026 at 11:04 AM by link49
Et le pire, c'est que les gamers vont payer 80 euros pour un jeu qui fait de la politique et leur crache à la gueule.
Et information au réac, je ne suis pas un mâle blanc. Je fais plutôt partie de la soi-disant minorité que ces gens aux cheveux arc-en-ciel pensent devoir protéger, mais qu'ils jettent en réalité sur la place publique, contribuant ainsi à les faire encore davantage détester.
Il y en a vraiment marre de c'est conneries.