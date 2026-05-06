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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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[Ps5] Marvel’s Wolverine et God of War : Laufey ont fait leurs effets


La dernière présentation State of Play de Sony a été la plus réussie de la série.Avec ce State of Play, Sony a établi de nouveaux records d'audience pour sa série de présentations, dépassant largement les chiffres des éditions précédentes.

Selon les données de Streams Charts, 3 031 634 spectateurs ont suivi l'événement en direct. Ce chiffre surpasse nettement le record de l'année dernière, qui avait réuni 2 257 117 spectateurs. Il surpasse également largement le State of Play de février 2026, qui avait attiré 2 204 604 spectateurs. Non seulement le nombre total de spectateurs a augmenté, mais 4 740 chaînes ont également diffusé l'événement en simultané, assurant une large audience sur différentes plateformes.

La présentation a également établi un nouveau record d'audience moyenne. En moyenne, 2 408 125 spectateurs ont suivi l'événement simultanément pendant sa diffusion. De plus, l'événement a cumulé un total de 4,4 millions d'heures de visionnage.

Les nombreuses annonces et révélations de gameplay lors de l'événement expliquent en partie le vif intérêt suscité. Les nombreuses séquences de gameplay de Marvel's Wolverine, notamment, ont attiré l'attention, tandis que le spin-off God of War: Laufey, récemment dévoilé, a cumulé plusieurs millions de vues peu après sa présentation. Pour Sony, ce State of Play est donc l'édition la plus réussie de la série à ce jour et confirme l'intérêt toujours aussi fort porté aux prochains titres PlayStation.

Source : https://www.xboxdynasty.de/news/playstation-5/marvels-wolverine-und-god-of-war-treiben-state-of-play-zu-rekordwerten/
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    posted the 06/05/2026 at 11:04 AM by link49
    comments (9)
    amario posted the 06/05/2026 at 11:06 AM
    Wolverine m'a fait ni chaud ni froid. Par contre le God of War, la présentation était biens stylée. J'espère qu'il reviennent plus a la formule de la première trilogie
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 11:07 AM
    Source : Xboxdynasty
    pcverso posted the 06/05/2026 at 11:11 AM
    Ce soir je vais me chercher une ps5 pro pour faire les exclu ps5 dessus ,je ferais le reste sur pay cay.
    ducknsexe posted the 06/05/2026 at 11:21 AM
    God of Disney est sympa. Hate de retrouver la petite creature rouge, le cube qui parle et l'épée de merlin.
    ravyxxs posted the 06/05/2026 at 11:49 AM
    redxiii102 Ca commence à sauter du navire
    stampead posted the 06/05/2026 at 12:39 PM
    Je ne sais pas comment les gens peuvent adhérer à ces deux bouses en devenir. L'un sacrifie une licence forte qu'il est censé représenter afin de répondre aux cahiers des charges de la DEI, tandis que l'autre est une ode au féminisme qui, à coup sûr, sera une critique des hommes non « déconstruits », présentés comme forcément toxiques et mauvais dans l'esprit tordu de ces gens. Ils en feront sans doute un thème central de leur jeu.
    Et le pire, c'est que les gamers vont payer 80 euros pour un jeu qui fait de la politique et leur crache à la gueule.
    Et information au réac, je ne suis pas un mâle blanc. Je fais plutôt partie de la soi-disant minorité que ces gens aux cheveux arc-en-ciel pensent devoir protéger, mais qu'ils jettent en réalité sur la place publique, contribuant ainsi à les faire encore davantage détester.

    Il y en a vraiment marre de c'est conneries.
    akinen posted the 06/05/2026 at 12:49 PM
    Vu le nbr de vue du trailer de GOW, je ne me fais pas de soucis.
    djfab posted the 06/05/2026 at 12:49 PM
    stampead : "deux bouses en devenir" Tu melanges tes problèmes de guerre woke anti woke (meme quand il n'y en a pas) à la qualité des jeux, c'est un peu n'importe quoi... Y a une femme comme héroïne donc c'est une bouse. Wouaouh
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