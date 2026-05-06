

- UNIVERS & ATMOSPHÈRE -



- TECHNIQUE ET GRAPHISMES -



- DIFFICULTÉ ET GAMEPLAY -

J'ai été un très grand fan de la licence à l'époque, j'ai retourné chaque titre, même le smash bros like (et oui, ça a existéÇa fait depuis bien plus de 10 ans que contrairement aux fans de Resident Evil qui mangent chaque année comme des cochons, je demande le retour d'Onimusha et Dino Crisis. Ils ont enfin répondu à l'appel pour l'un des deux donc voyons voir ce que ça donne...C'est un très gros plus pour moi, car c'est quelque chose qu'on demandait souvent à l'époque : retrouver l'ambiance du 1er.C'est bien le cas ici, on retrouve cette ambiance de Japon féodal horrifique qui s'était grandement atténuée au fil des épisodes. Les Genmas ont de la gueule et ils ont droit à davantage de petites mises en scène pour les mettre en valeur qu'à l'époque. C'est très prometteur. Pour l'instant c'est que des monstres qu'on connait déjà, mais du coup il en propose tellement direct que ça annonce un bon bestiaire à mon avis.Niveau personnages et histoire, difficile de se faire un avis pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Le caractère du héro colle plutôt bien à l'idée qu'on se fait en général de Musashi.Je joue sur une Ps5 standard, aucun problème pour moi ; c'est fluide et beau. Après, je suis pas quelqu'un de difficile, pour moi 80% des gros jeux qui sortent aujourd'hui sont déjà suffisamment beaux donc je n'ai plus d'attente à ce niveauPour ce qui trouve le jeu trop gris, n'hésitez pas à faire un tour dans la configuration HDR du jeu, vous pouvez augmenter le contraste et donc les couleurs.Forcement gros changement en comparaison des anciens pour renouveler la franchise. Pour moi c'est du solide en terme de base, à voir comment le jeu se peaufine sur la durée. C'est plus lent que la moyenne (ce qui a toujours été le cas surtout avec les contrôles de l'époque), mais ça permet un jeu plus posé, on est pas sur du DMC & co ici et tant mieux.En terme de difficulté, les monstres de base des Onimusha ont toujours été facile à battre, donc difficile de juger pour l'instant. Ça me semble un peu facile, mais ça ne me choque pas non plus, le challenge des Onimusha se trouve plutôt dans tout ce qui est Dark Realm & co. J'espère par contre qu'on aura pas seulement le mode facile et normal de base, un petit mode difficile d'entré ne serait pas de refus...les armes Oni.Pour moi, c'est une incompréhension de ce que les fans d'Onimusha ont toujours adoré dans ces jeux : débloquer des nouvelles armes et les améliorer. Ici on débloque une arme Oni et c'est juste un bouton d'attaque en plus plutôt que d'être une vraie arme qui remplace celle de base... Vraiment pas aimé ce changement, je veux mes différentes armes et pouvoir les améliorer bordel...BREF. Malgré ce dernier point, je suis quand même très chaud pour ce nouveau Onimusha, je ne sais pas s'il sera mémorable, mais il a tout pour être un bon jeu !Merci Capcom d'enfin penser à nous, vous avez plus qu'à faire un nouveau Dino Crisis maintenant