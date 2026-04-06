Très très satisfait de cette démo. On est face à une vraie proposition et ca fait depuis Metal Gear Rising que je n'avais pas senti ca.Le rythme du jeu, son côté ultra terre à terre, les animations qui sont enfin un vrai pas en avant dans le genre. Tout est parfaitement réglé dans les systèmes. A la manière de VF6 c'est ce dont tous les jeux d'actions ont besoin aujourd'hui. Depuis DMC V/ RE2R Capcom retravaille durement ses animations et je crois qu'avec RE9 et Onimusha ils commencent à atteindre un vrai gap.Du coup je fou une vidéo complète de la démo de ma part.