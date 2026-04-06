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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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akiru
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akiru
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Onimusha démo. Gros potentiel.
Très très satisfait de cette démo. On est face à une vraie proposition et ca fait depuis Metal Gear Rising que je n'avais pas senti ca.

Le rythme du jeu, son côté ultra terre à terre, les animations qui sont enfin un vrai pas en avant dans le genre. Tout est parfaitement réglé dans les systèmes. A la manière de VF6 c'est ce dont tous les jeux d'actions ont besoin aujourd'hui. Depuis DMC V/ RE2R Capcom retravaille durement ses animations et je crois qu'avec RE9 et Onimusha ils commencent à atteindre un vrai gap.

Du coup je fou une vidéo complète de la démo de ma part.

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    posted the 06/04/2026 at 10:54 PM by akiru
    comments (1)
    bladagun posted the 06/04/2026 at 11:08 PM
    J'ai fait que 10 min et c'est pour l'instant très propre !
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