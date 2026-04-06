profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 795
visites since opening : 1921052
skuldleif > blog
yen a au moins UN qui etait en EXTASE devant GOW Laufey

starf
https://youtu.be/A-JDVO_cbRU
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/04/2026 at 05:30 PM by skuldleif
    comments (4)
    djfab posted the 06/04/2026 at 05:33 PM
    Ce qui est déjà plus normal je trouve que les blasés qui disent que c'est sans plus graphiquement !
    yogfei posted the 06/04/2026 at 05:39 PM
    djfab Oui faut pas déconner non plus...

    Après il surjoue à mort mais c'est ce que veut sa commu c'est son taf, on peut pas lui reprocher ca...
    jenicris posted the 06/04/2026 at 05:40 PM
    Mais qu'on s'en fou des youtubeur
    redxiii102 posted the 06/04/2026 at 05:42 PM
    Putain mais c'est bon quoi, on a un épisode sans Kratos et tout le monde devient fou.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo