On peut voir une vidéo postée sur X de Grummez, David Jaffe (le createur de God of War) donner ses impressions sur le nouveau God Of War :



"Ça ressemble à de la merde... ça me rappelle Forspoken"



"Tellement insipide, tellement ennuyeux".



" C'est mort. Ce jeu ne va pas bien se passer."



Dire que ce nouvel épisode divise est un euphémisme....



https://x.com/i/status/2061983335644360741