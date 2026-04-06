On peut voir une vidéo postée sur X de Grummez, David Jaffe (le createur de God of War) donner ses impressions sur le nouveau God Of War :
"Ça ressemble à de la merde... ça me rappelle Forspoken"
"Tellement insipide, tellement ennuyeux".
" C'est mort. Ce jeu ne va pas bien se passer."
Dire que ce nouvel épisode divise est un euphémisme....
https://x.com/i/status/2061983335644360741
tags :
posted the 06/04/2026 at 04:39 PM by zboubi480
Encore un pauvre misogyne comme il y en a une pelleté sur X qui ne juge que le physique du personnage au lieu de parler gameplay.
PS: Forspoken était cool
Je trouve que le gameplay a l’air cool en tout cas, probablement bien plus fun que GoW 2018 et Ragnarok.
Ensuite même moi ce jeu me hype pas du tout, voir son existence inutile après le décevant Ragnarök et surtout qu'on en a fini avec les vikings.
Mais jugement final une fois la manette en main. Le seum sévère le David...Mais d'accord a 2000% quand il dit que la série a viré fantastique eu détriment du gore et de la violence. Moi l'écureuil magique tout gentil qui parle dans Ragnarök qui m'a CHOQUER ! Même la scène d'accouplement dans Silent Hill 2 est moins malsaine.
Bref, David Jaffe confirme une fois de plus que ce n'est qu'un aigri qui n'a pas supporté de se faire écarter par Sony et qu'il n'a jamais su se remettre en question. La merde, c'est lui.
Rappelons que ces dernières productions sont Calling All Cars! (74 de Metacritic), Drawn to Death (56 de Metacritic) et le reboot de Twisted Metal (76 de Metacritic).
Batman Akham tu jouais avec Catwoman ???
Wolverine tu jouais avec X-23 ???
Quel serait le problème si le jeu est bon et le gameplay fun ?
Chacun ses gouts et ses avis, mais il faut respecter le travail des autres, et si on aime pas, on ferme sa g*****
Le niveau les mecs sur gamekyo
Je sais pas qui vole le plus bas dans l'histoire
David est quand même le papa de God of War, et même si c'est peut être un vieux grincheux, et même si cest c'est pas classe d'ouvrir sa gueule vu qu'il il est, je trouve qu'il a pas vraiment tort, sans même préjugé de la qualité finale du jeu, qui sera sûrement très bon évidemment.
Mais si on prend un peu de recul et qu'on réfléchit a ce qui a fait le charme de God of War initialement :
la brutalité extrême, la démesure... Kratos c'est un personnage au comportement aussi viscéral que tragique, et qui fait ressentir un sentiment de pouvoir absolu. C'était un véritable exutoire God of War, t'en prenais plein les yeux en continu, cinématique comme gameplay, avec un gros rythme t'avais a peine le temps de respirer pendant toute l'aventure tellement c'était jouissif
Bah non seulement différents aspects qui faisaient le charme de cette trilogie se sont perdus en parti avec la mythologie nordique, et c'est dommage..
Mais surtout ici, c'est un "pauvre" Isekai a la Forspoken qui nous amène dans un monde parallèle fantasy, ils se sont pas foulés..
Pire, tu retires les quelques apparitions de Kratos, tu nommes le je différemment, qui appellerait ça god of War?
Personne.
Dans cette vidéo de quelques minutes ya presque rien qui nous ramène à ce que nous faisait ressentir GoW.
Quand l'année dernière je lisais que Bananza n'avait que qu'un skin Donkey Kong, mais que peu de chose ramenait à cette licence dans ce jeu de plateforme, pour moi ici c'est pareil, soit le trailer met très mal en avant le côté God of War du titre, soit le projet est un BTA avec une skin GoW pour que ça se vende.
Mais faut être cohérent, si tu critiques l'approche Bananza, tu peux pas faire comme si le mec avait complètement tort et accusé les gens d'être juste des misogynes a la con
Y’a pas eu d’autres perso dans d’autres Saga? C’est exclusif à god of war?
Su tu sais pas ce que c'est un spin-off c'est vraiment que t'as un problème.
Oui mais clairement le mec a un seum de ouf depuis qu'il est plus la, il critique tout ce que fait sony... Comment juger un jeu sur 20min de gameplay, avec ca on ne jouerait pas des masses...
+1 et c'est peut-être mon plus gros problème avec Laufey. Avis perso, j'aime pas bien le gameplay de combat de God of War sur lequel, hormis l'aspect cinématique, je trouve que les contrôles en mode Third Person Shooter (caméra rapproché et le personnage frappe toujours vers la caméra) c'est vraiment pas ma cam.
Quand les leaks avaient parlés d'un Devil May Cry, j'avais espéré un plus gros changement côté gameplay sur le combat et la caméra, mais finalement pas tant.
Pour le reste, je suis d'accord avec ce qui est dit au dessus, assez étrange de venir clasher aussi publiquement un créateur en tant que créateur alors qu'il est loin de sortir des chefs d'oeuvre. Peut-être qu'il devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité sur son avis et ça l'aiderais à sortir des jeux de qualité justement.
Et évidemment comme d'hab, vu qu'on veut absolument entretenir son petit biais de confirmation, on le cite pour dire "regardez y a quelqu'un qui critique".