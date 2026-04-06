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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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zboubi480
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zboubi480 > blog
David Jaffe compare God of War Laufey à Forspoken
On peut voir une vidéo postée sur X de Grummez, David Jaffe (le createur de God of War) donner ses impressions sur le nouveau God Of War :

"Ça ressemble à de la merde... ça me rappelle Forspoken"

"Tellement insipide, tellement ennuyeux".

" C'est mort. Ce jeu ne va pas bien se passer."

Dire que ce nouvel épisode divise est un euphémisme....

https://x.com/i/status/2061983335644360741
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    aeris201
    posted the 06/04/2026 at 04:39 PM by zboubi480
    comments (32)
    jenicris posted the 06/04/2026 at 04:40 PM
    J'ai joué à Forspoken, et...
    churos45 posted the 06/04/2026 at 04:42 PM
    Eh ben, tout ça sur une intro
    torotoro59 posted the 06/04/2026 at 04:47 PM
    J'ai pensé aussi à forspoken, en plus solide techniquement bien sûr, l'épée qui parle, le cube qui parle, la femme qui parle en permanence...
    guiguif posted the 06/04/2026 at 04:48 PM
    Quand ton dernier jeu c'est Drawn to Death et qu'il a 10 tu ferais mieux de fermer ta gueule.
    Encore un pauvre misogyne comme il y en a une pelleté sur X qui ne juge que le physique du personnage au lieu de parler gameplay.

    PS: Forspoken était cool
    romgamer6859 posted the 06/04/2026 at 04:48 PM
    Oui il y a un peu de ça
    skuldleif posted the 06/04/2026 at 04:52 PM
    j'ai quand meme envie d'y jouer comme tout les god of war , par contre l'aspect marvel dans les scénario risque d'etre encore plus prononcé etant donné le perso principal , autant kratos ils ont du le dénaturé pour en faire "mon général" , autant elle c'est good guy de base suffit de voir l'intro c'est direct suivre un petit pet , et vouloir libéré un gugus osef
    giru posted the 06/04/2026 at 04:56 PM
    C’est bien, ce jeu met encore une fois en valeur les pauvres incels et gros misogynes qui ne s’en remettent pas que leur jeu avec un gros mec qui casse des gueules ait droit à un spin off où l’on incarne une femme.

    Je trouve que le gameplay a l’air cool en tout cas, probablement bien plus fun que GoW 2018 et Ragnarok.
    zboubi480 posted the 06/04/2026 at 05:00 PM
    giru et si le prochain Batman Akham tu jouais avec Catwoman ??? Et si dans le prochain Wolverine tu jouais avec X-23 ??? Ça te conviendrait ???
    ravyxxs posted the 06/04/2026 at 05:01 PM
    Ah ouais il est pas en paix le pauvre, mais genre vraiment pas....
    22 posted the 06/04/2026 at 05:02 PM
    Déjà Forspoken est un bon, même son trailer bouffe celui de Laufé malgré la différence du budget.

    Ensuite même moi ce jeu me hype pas du tout, voir son existence inutile après le décevant Ragnarök et surtout qu'on en a fini avec les vikings.

    Mais jugement final une fois la manette en main. Le seum sévère le David...Mais d'accord a 2000% quand il dit que la série a viré fantastique eu détriment du gore et de la violence. Moi l'écureuil magique tout gentil qui parle dans Ragnarök qui m'a CHOQUER ! Même la scène d'accouplement dans Silent Hill 2 est moins malsaine.
    jofe posted the 06/04/2026 at 05:06 PM
    C'était pas lui qui avait détesté Metroid Dread parce qu'il trouvait pas son chemin ?
    altendorf posted the 06/04/2026 at 05:07 PM
    J'attendais de voir qui allait partager l'avis de cet abruti qu'est David Jaffe et le profil n'est pas surprenant

    Bref, David Jaffe confirme une fois de plus que ce n'est qu'un aigri qui n'a pas supporté de se faire écarter par Sony et qu'il n'a jamais su se remettre en question. La merde, c'est lui.

    Rappelons que ces dernières productions sont Calling All Cars! (74 de Metacritic), Drawn to Death (56 de Metacritic) et le reboot de Twisted Metal (76 de Metacritic).
    guiguif posted the 06/04/2026 at 05:11 PM
    zboubi480
    Batman Akham tu jouais avec Catwoman ???
    Wolverine tu jouais avec X-23 ???

    Quel serait le problème si le jeu est bon et le gameplay fun ?
    zboubi480 posted the 06/04/2026 at 05:11 PM
    altendorf bah tu avais qu'à partager cette info....mais bon ca va pas dans tons sens alors...hein
    jem25 posted the 06/04/2026 at 05:11 PM
    Il a sorti quoi lui en 10 ans déjà?
    fan2jeux posted the 06/04/2026 at 05:12 PM
    Le mec a tellement la rage contre santa monica et sony qu'il en dit que de la merde.
    kiryukazuma posted the 06/04/2026 at 05:15 PM
    Eh ben ... quand on voit les réactions, la monté du masculinisme est bien réelle... en même temps, on regarde le monde, tout est expliqué... les abrutis ont vraiment trop le droit de s'exprimer...

    Chacun ses gouts et ses avis, mais il faut respecter le travail des autres, et si on aime pas, on ferme sa g*****
    redxiii102 posted the 06/04/2026 at 05:21 PM
    Un gamin vraiment.
    derno posted the 06/04/2026 at 05:21 PM
    Perso je ne vois que le poireau de laufey à coté de son nez
    abookhouseboy posted the 06/04/2026 at 05:21 PM
    Faut avouer que le coup de l'épée qui parle et du cube qui parle aussi, c'est particulièrement consternant... Qui trouve drôle ou excitant un truc pareil, franchement ?
    soulfull posted the 06/04/2026 at 05:23 PM
    Il abuse clairelent mais le jeu est super paresseux.je rappelle que Gow 2018 est sorti sur Ps4.Niveau graphismes,le trailer est super beau mais ne rêvez pas,on aura droit à un downgrade forcé sur Ps5 classique pour qu'il puisse rourner de manière fluide.
    51love posted the 06/04/2026 at 05:24 PM
    Ouais donc en gros si on critique GoW L on est un pauvre misogyne

    Le niveau les mecs sur gamekyo

    Je sais pas qui vole le plus bas dans l'histoire

    David est quand même le papa de God of War, et même si c'est peut être un vieux grincheux, et même si cest c'est pas classe d'ouvrir sa gueule vu qu'il il est, je trouve qu'il a pas vraiment tort, sans même préjugé de la qualité finale du jeu, qui sera sûrement très bon évidemment.

    Mais si on prend un peu de recul et qu'on réfléchit a ce qui a fait le charme de God of War initialement :

    la brutalité extrême, la démesure... Kratos c'est un personnage au comportement aussi viscéral que tragique, et qui fait ressentir un sentiment de pouvoir absolu. C'était un véritable exutoire God of War, t'en prenais plein les yeux en continu, cinématique comme gameplay, avec un gros rythme t'avais a peine le temps de respirer pendant toute l'aventure tellement c'était jouissif


    Bah non seulement différents aspects qui faisaient le charme de cette trilogie se sont perdus en parti avec la mythologie nordique, et c'est dommage..

    Mais surtout ici, c'est un "pauvre" Isekai a la Forspoken qui nous amène dans un monde parallèle fantasy, ils se sont pas foulés..

    Pire, tu retires les quelques apparitions de Kratos, tu nommes le je différemment, qui appellerait ça god of War?

    Personne.

    Dans cette vidéo de quelques minutes ya presque rien qui nous ramène à ce que nous faisait ressentir GoW.

    Quand l'année dernière je lisais que Bananza n'avait que qu'un skin Donkey Kong, mais que peu de chose ramenait à cette licence dans ce jeu de plateforme, pour moi ici c'est pareil, soit le trailer met très mal en avant le côté God of War du titre, soit le projet est un BTA avec une skin GoW pour que ça se vende.

    Mais faut être cohérent, si tu critiques l'approche Bananza, tu peux pas faire comme si le mec avait complètement tort et accusé les gens d'être juste des misogynes a la con
    akinen posted the 06/04/2026 at 05:27 PM
    Pourtant c’est juste god of war avec un autre perso.

    Y’a pas eu d’autres perso dans d’autres Saga? C’est exclusif à god of war?
    djfab posted the 06/04/2026 at 05:29 PM
    51love : "ya presque rien qui nous ramène à ce que nous faisait ressentir GoW" : j'espère que t'es pas sérieux !!
    redxiii102 posted the 06/04/2026 at 05:31 PM
    aeris201 t'as rien d'autre à foutre boloss ?
    bigsnake posted the 06/04/2026 at 05:32 PM
    zboubi480
    Su tu sais pas ce que c'est un spin-off c'est vraiment que t'as un problème.
    yogfei posted the 06/04/2026 at 05:33 PM
    altendorf Bref, David Jaffe confirme une fois de plus que ce n'est qu'un aigri qui n'a pas supporté de se faire écarter par Sony et qu'il n'a jamais su se remettre en question. La merde, c'est lui.


    Oui mais clairement le mec a un seum de ouf depuis qu'il est plus la, il critique tout ce que fait sony... Comment juger un jeu sur 20min de gameplay, avec ca on ne jouerait pas des masses...
    ouken posted the 06/04/2026 at 05:34 PM
    Ça ressemble à de la merde... ça me rappelle Forspoken" déjà il a au moins raison sur ça !!! Une grosse daube !! Après pour le reste moi perso il me fait bien kiffer comparé a Ragnarok qui était bien relou
    nigel posted the 06/04/2026 at 05:35 PM
    akinen Pourtant c’est juste god of war avec un autre perso.

    +1 et c'est peut-être mon plus gros problème avec Laufey. Avis perso, j'aime pas bien le gameplay de combat de God of War sur lequel, hormis l'aspect cinématique, je trouve que les contrôles en mode Third Person Shooter (caméra rapproché et le personnage frappe toujours vers la caméra) c'est vraiment pas ma cam.

    Quand les leaks avaient parlés d'un Devil May Cry, j'avais espéré un plus gros changement côté gameplay sur le combat et la caméra, mais finalement pas tant.

    Pour le reste, je suis d'accord avec ce qui est dit au dessus, assez étrange de venir clasher aussi publiquement un créateur en tant que créateur alors qu'il est loin de sortir des chefs d'oeuvre. Peut-être qu'il devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité sur son avis et ça l'aiderais à sortir des jeux de qualité justement.
    shinz0 posted the 06/04/2026 at 05:35 PM
    Un loser ce type
    deathegg posted the 06/04/2026 at 05:40 PM
    Jaffe, c'est comme Cliff Bleszinski et d'autres. Il a eu son moment de gloire mais après, quand il a fallu rebondir, il s'est turbo planté. Et au lieu d'en tirer des leçons, il se contente d'être sur une pauvre chaine youtube/twitch et de dire que tout est de la merde toute de la journée pour se donner un genre de "expert/sage du JV". Tu l'écoute, god of war serait mille fois mieux qu'aujourd'hui et bla bla. il a critiqué chaque décision sur la série depuis God of war 3.

    Et évidemment comme d'hab, vu qu'on veut absolument entretenir son petit biais de confirmation, on le cite pour dire "regardez y a quelqu'un qui critique".
    zboubi480 posted the 06/04/2026 at 05:41 PM
    bigsnake je relais juste une information, de faits...si t'es vexé, va te plaindre à Sony de sortir des jeux moisis
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