De nouvelles données en provenance du Royaume-Uni révèlent que la Nintendo Switch 2 a désormais dépassé le million d'unités vendues au Royaume-Uni. Plus significatif encore, cet exploit a été réalisé 30 semaines plus rapidement que pour la Nintendo Switch 1. Compte tenu de la position moins dominante de Nintendo au Royaume-Uni par rapport à d'autres marchés, il s'agit d'une performance remarquable. La Nintendo Switch est devancée par la PS2, la Xbox 360, la Wii et la PS4 en termes de ventes totales, malgré sa deuxième place au niveau mondial.
Il est également confirmé que la Nintendo Switch 2 est la sixième console de salon la plus rapidement vendue de l'histoire au Royaume-Uni. En ce qui concerne le matériel Nintendo, seule la Wii a fait mieux. Toutes les consoles PlayStation, à l'exception de la PS1, sont également en tête. Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des ventes :
Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-switch-2-sells-1-million-units-in-the-uk-30-weeks-faster-than-switch-1/
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posted the 06/04/2026 at 02:03 PM by link49
Et sans gros Mario ni Zelda pour le moment, donc ce n'est que le debut