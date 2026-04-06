Famitsu Sales: Week 22, 2026 (May 25 - May 31)01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 52.483 / 1.259.031 (-19%)03./03. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 14.122 / 1.038.407 (-38%)04./02. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 12.701 / 52.362 (-68%)06./04. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.865 / 2.958.073 (-57%)08./07. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.480 / 4.214.562 (+0%)10./09. [NS2] Super Mario Party: Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) - 2.858 / 202.741 (-1%)Top 10NS2 - 5NSW - 3PS5 - 2