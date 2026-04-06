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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris201 > blog
[Charts Japon] Les ventes Switch 2 avec la hausse de prix ca donne quoi ?
Famitsu Sales: Week 22, 2026 (May 25 - May 31)

01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 52.483 / 1.259.031 (-19%)
02./00. [PS5] 007 First Light (IO Interactive) {2026.05.27} (¥8.100) - 20.690 / NEW
03./03. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 14.122 / 1.038.407 (-38%)
04./02. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 12.701 / 52.362 (-68%)
05./00. [PS5] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered # (Aqua Plus) {2026.05.28} (¥7.800) - 6.225 / NEW
06./04. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.865 / 2.958.073 (-57%)
07./00. [NSW] Demon Kill Demon: Yomi 1984 (Experience) {2026.05.28} (¥8.800) - 3.719 / NEW
08./07. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.480 / 4.214.562 (+0%)
09./00. [NS2] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered # (Aqua Plus) {2026.05.28} (¥7.800) - 2.863 / NEW
10./09. [NS2] Super Mario Party: Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) - 2.858 / 202.741 (-1%)

Top 10

NS2 - 5
NSW - 3
PS5 - 2

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    posted the 06/04/2026 at 01:07 PM by aeris201
    comments (19)
    nicolasgourry posted the 06/04/2026 at 01:08 PM
    Effectivement, un certain contraste
    aeris201 posted the 06/04/2026 at 01:12 PM
    nicolasgourry J'ai pensé que ca aurait pu beneficier aux ventes de la Switch 1 mais en fait non. Le public semble au contraire la delaisser et privilegier la Switch 2
    nicolasgourry posted the 06/04/2026 at 01:21 PM
    aeris201 je pense que la rétrocompatibilité joue (surtout que tu as parfois même des mises à niveaux "Gratuit"), il y a quasiment plus de jeux Nintendo spécifiquement pour la Switch et sans oublier les gros jeux tiers qui ne sortent pas sur Switch, mais sur Switch 2.
    aeris201 posted the 06/04/2026 at 01:22 PM
    nicolasgourry Tres juste.

    À noter qu’avant l’annonce de la hausse de prix qui a eu lieu le 8 mai 2026, les ventes Switch 2 etaient au alentours de 50k par semaine. Donc d’une certaine facon les ventes sont un peu revenu a la normale.
    khazawi posted the 06/04/2026 at 01:25 PM
    Pendant ce temps, la PS5 fera moins que la PS4 qui a fait moins que la PS3 qui a fait moins que la PS2...
    nicolasgourry posted the 06/04/2026 at 01:29 PM
    khazawi donc "logiquement" la PS6 fera encore moins ?
    ravyxxs posted the 06/04/2026 at 01:29 PM
    nicolasgourry Exactement.
    nicolasgourry posted the 06/04/2026 at 01:31 PM
    aeris201 toi qui aime les classements
    https://www.thegamebusiness.com/p/call-of-duty-at-risk-from-gta-6-ea
    jenicris posted the 06/04/2026 at 01:31 PM
    nicolasgourry bin oui lol
    Comme toute les prochaines consoles d'ailleurs qui vont coûter un bras + un rein
    nicolasgourry posted the 06/04/2026 at 01:33 PM
    jenicris A un moment donné, la question va se poser "Faut-il arrêter les consoles de salon de Sony au Japon (ou soit proposer autre chose) ?"
    jenicris posted the 06/04/2026 at 01:36 PM
    nicolasgourry ils ont une portable dans les cartons et la PS6
    Ils miseront avant tout la portable et c'est tout
    khazawi posted the 06/04/2026 at 01:38 PM
    nicolasgourry ils feront toujours des millions de ventes mais au lieu de 8, ça sera moitié moins peut-être. Mais pour les consoles "premium", y a pas vraiment d'alternative à Sony au Japon car je vois mal Nintendo se relancer dans la course à la puissance...
    nicolasgourry posted the 06/04/2026 at 01:38 PM
    jenicris donc pour toi, ils ne feront pas comme Nintendo avec une portable "Hybride", ils resteraient plutôt sur deux supports différents ?
    aeris201 posted the 06/04/2026 at 01:41 PM
    khazawi Faut pas oublier le marché PC auquel les joueurs japonais s'y mettent de plus en plus
    jenicris posted the 06/04/2026 at 01:42 PM
    nicolasgourry les joueurs vont pas s'encombrer de 50 hybrides et Sony n'est pas dupe, c'est Nintendo qui truste le marché désormais. Les joueurs japonais ne jouent plus a autant de licence qu'autrefois et tournent plus ou moins aux même licences.

    Donc pour répondre à ta question. Je pense pas que Sony sortira une hybride en effet. Une console de salon et une portable et c'est le plus logique pour eux.
    Puis bon les prix du marché n'arrange rien
    rocan posted the 06/04/2026 at 01:42 PM
    Ça va se normaliser à 50/60.000, c'est le contrecoup temporaire
    khazawi posted the 06/04/2026 at 01:44 PM
    aeris201 ça reste limité et quand on y regarde de plus près, c'est surtout des free to play qui y sont rois, encore plus que chez nous ou aux USA.

    De toute façon, la population vieillit et donc l'enjeu vidéo sera de moins en moins un sujet là bas à moyen/long terme.
    evasnake posted the 06/04/2026 at 02:16 PM
    khazawi Oui, c'est vraiment dingue l'évolution du Japon. C'est plutot l'inverse de chez nous (si tu es européen du moins)

    Sur l'article juste en dessous, on voit aux UK que la PS5 > PS4 > PS3 > PS2 > PS1

    https://www.gamekyo.com/blog_article485986.html
    hyoga57 posted the 06/04/2026 at 02:32 PM
    jenicris On l’a vu quand Sony alimentait deux consoles en même temps, c’était une catastrophe. Le mieux reste une PS6 hybride…
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