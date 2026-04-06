Famitsu Sales: Week 22, 2026 (May 25 - May 31)
01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 52.483 / 1.259.031 (-19%)
02./00. [PS5] 007 First Light (IO Interactive) {2026.05.27} (¥8.100) - 20.690 / NEW
03./03. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 14.122 / 1.038.407 (-38%)
04./02. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 12.701 / 52.362 (-68%)
05./00. [PS5] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered # (Aqua Plus) {2026.05.28} (¥7.800) - 6.225 / NEW
06./04. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.865 / 2.958.073 (-57%)
07./00. [NSW] Demon Kill Demon: Yomi 1984 (Experience) {2026.05.28} (¥8.800) - 3.719 / NEW
08./07. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.480 / 4.214.562 (+0%)
09./00. [NS2] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered # (Aqua Plus) {2026.05.28} (¥7.800) - 2.863 / NEW
10./09. [NS2] Super Mario Party: Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) - 2.858 / 202.741 (-1%)
Top 10
NS2 - 5
NSW - 3
PS5 - 2
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posted the 06/04/2026 at 01:07 PM by aeris201
À noter qu’avant l’annonce de la hausse de prix qui a eu lieu le 8 mai 2026, les ventes Switch 2 etaient au alentours de 50k par semaine. Donc d’une certaine facon les ventes sont un peu revenu a la normale.
https://www.thegamebusiness.com/p/call-of-duty-at-risk-from-gta-6-ea
Comme toute les prochaines consoles d'ailleurs qui vont coûter un bras + un rein
Ils miseront avant tout la portable et c'est tout
Donc pour répondre à ta question. Je pense pas que Sony sortira une hybride en effet. Une console de salon et une portable et c'est le plus logique pour eux.
Puis bon les prix du marché n'arrange rien
De toute façon, la population vieillit et donc l'enjeu vidéo sera de moins en moins un sujet là bas à moyen/long terme.
Sur l'article juste en dessous, on voit aux UK que la PS5 > PS4 > PS3 > PS2 > PS1
https://www.gamekyo.com/blog_article485986.html