Joueur passionné depuis plus de 30 ans ! J'apprécie avant tout les belles aventures solo, bien narrées et immersives.
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State of Play : les 6 jeux à retenir
La saison des conférences, c'est parti ! Et même si ce n'est plus la folie de l'E3, c'est toujours la période la plus excitante de l'année.

Sony a ouvert le bal après avoir fait monter les attentes autour de ce State of Play de plus d'une heure. Personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon SoP, bien rythmé, mais pas non plus exceptionnel. Wolverine m'a pas mal déçu par exemple.

Je retiens plusieurs jeux du show, et j'ai fait une petite vidéo pour vous en parler. Il y'a du God of War, du Rayman ou encore du Ill (quel trailer pour celui-là !).

Je suis content de voir Sony se recentrer sur les jeux solo, qui constituent son ADN et parlent à sa fan base. A part le mini-passage sur Marathon, le State of Play s'est quasiment concentré en intégralité sur les jeux solo.

Vous retenez quoi de ce State of Play vous, à part qu'il y a un embouteillage de jeux pour fin septembre / début octobre ?

    tags : god of war tomb raider rayman ps5 state of play ill the lost wild
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    posted the 06/04/2026 at 11:12 AM by lesorcierdujv
    comments (6)
    jobiwan posted the 06/04/2026 at 12:00 PM
    Les non amateurs de GTA 6, comme moi, risque de s'ennuyer à la fin d'année.
    perse9 posted the 06/04/2026 at 12:50 PM
    mdr le titre de la vidéo " dont la claque god of war"
    azerty posted the 06/04/2026 at 01:14 PM
    jobiwan vu tout les jeux qui sortent, ben non.
    lesorcierdujv posted the 06/04/2026 at 01:19 PM
    jobiwan y a plein de jeux : Onimusha, Silent Hill Townfall, No rest for the Wicked, Phantom Blade Zero, Control Resonant, les habituels FIFA et Call of Duty...

    perse9 Oui sur YouTube faut aguicher! Non plus sérieusement je ne met pas de titre racoleur en général, j'ai juste vraiment pris une claque graphique avec God of War : Laufey. Les visages, éclairages, la mise en scène... Faut vraiment être difficile pour ne pas être impressionné.
    thorsan posted the 06/04/2026 at 01:34 PM
    Petite précision, je crois que Tomb raider sort également sur Switch2
    perse9 posted the 06/04/2026 at 01:43 PM
    lesorcierdujv Je vais être honnête avec toi je n'ai pas du tout été impressionné par ce que j'ai vue.

    Oui j'ai été impressionné avec GOD of war 3 (original) sur ps3 et par god of war 2018 mais pas du tout par ragnarok (qui est le même moteur graphique que 201 ni par lofey (qui est dévellopé uniquement sur PS5 contrairement à 2018 et ragnarok).

    C'est quasiment du même niveau que GOD 2018 alors qu'il devrait y avoir un gap énorme.
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