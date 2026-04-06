La saison des conférences, c'est parti ! Et même si ce n'est plus la folie de l'E3, c'est toujours la période la plus excitante de l'année.Sony a ouvert le bal après avoir fait monter les attentes autour de ce State of Play de plus d'une heure. Personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon SoP, bien rythmé, mais pas non plus exceptionnel. Wolverine m'a pas mal déçu par exemple.Je retiens plusieurs jeux du show, et j'ai fait une petite vidéo pour vous en parler. Il y'a du God of War, du Rayman ou encore du Ill (quel trailer pour celui-là !).Je suis content de voir Sony se recentrer sur les jeux solo, qui constituent son ADN et parlent à sa fan base. A part le mini-passage sur Marathon, le State of Play s'est quasiment concentré en intégralité sur les jeux solo.Vous retenez quoi de ce State of Play vous, à part qu'il y a un embouteillage de jeux pour fin septembre / début octobre ?