Selon Nate the Hate, il s'agirait d'un Nintendo Direct général. Le Nintendo Direct aurait lieu la semaine du 8 juin. De nombreux jeux tiers resteraient à annoncer.
MVG prédit qu'ils ne dévoileraient pas tout, mais que ce serait un Direct plus pragmatique. Ils présenteraient des jeux prévus pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Il tempère les attentes.MVG pense que les jeux prévus pour 2027 ne seront pas présentés lors de ce Direct, à l'exception peut-être d'un aperçu.
Nate the Hate explique qu'ils doivent nous montrer des choses avant l'augmentation de prix. Il affirme que Nintendo ne déplacera pas les annonces du Nintendo Direct de septembre à juin à cause de l'augmentation de prix à venir. Ils ne réagissent pas de manière impulsive, ils s'en tiendront au plan.
Il mentionne également que Nintendo a modifié sa façon de communiquer ses annonces (comme pour Splatoon et Rhythm Heaven, dont les dates de sortie ont été annoncées sur les réseaux sociaux), mais il semblerait que Fire Emblem soit réservé pour un Nintendo Direct spécifique. Il n'a rien entendu de nouveau concernant le remake de Fire Emblem 4 ou Robobot. Il n'a rien entendu concernant un nouveau Paper Mario, mais il est certain qu'ils travaillent dessus. Il n'a entendu parler d'aucun autre portage ou remaster de jeux Wii U.
Source : https://www.resetera.com/threads/nate-the-hate-nintendo-switch-2-june-direct-timing-first-year-recap-why-future-excites-with-promise-ft-mvg-nintendo-direct-is-week-of-jun-8.1538200/
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posted the 06/04/2026 at 03:29 AM by link49