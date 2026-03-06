Mais c'est excellent, bon sang !
Je me suis privé de cette démo présentée il y a plus d'un an maintenant. C'était donc une découverte totale.
J'ai adoré le gameplay
. On retrouve tout de suite les marques de la série, avec les archers à éliminer en premier, le retour des contres et surtout l'absorption des âmes (j'ai souri tout seul chez moi tellement ça faisait longtemps).
Je n'ai ressenti aucun problème dans l'impact des coups. C'est la folie, avec je ne sais combien d'animations différentes, les zooms pour montrer l'impact des armes, etc.
Après, c'est assez lent et c'est totalement voulu. La série a toujours eu ce côté « j'attends l'attaque d'un ennemi pour parer ou déclencher une attaque surpuissante ». On a vraiment la sensation d'incarner un samouraï posé, qui attend le bon moment pour trancher son adversaire. Un régal durant le boss de fin de la démo.
J'ai tellement adoré ce combat que je l'ai affronté une deuxième fois. Je n'imagine même pas ce que ça donnera face aux grosses bêtes et aux boss les plus impressionnants, mais ça va être grandiose...
Graphiquement, je trouve ça très beau personnellement, même si ce n'est pas une vitrine non plus et que c'est largement moins impressionnant que Requiem
. Je trouve même Pragmata
plus beau, mais c'est peut-être à cause du décor très sombre et très gris de la démo.
Je vous recommande le mode Performance
sur PS5
, car j’ai trouvé le mode Qualité
assez décevant. La fluidité en prend trop un coup, c’est injouable même pour moi.
Pour les défauts, je me suis embrouillé avec les touches. J'arrêtais pas de déclencher l'esquive à la place de l'absorption, car ils ont mis l'esquive sur la touche rond, qui correspondait à l'absorption sur les anciens volets (il n'y a que les vrais fans qui vont s'embrouiller avec ça).
La démo était aussi trop facile à mon goût, mais j'ai trouvé un petit système pour augmenter la difficulté. Je pense que je n'utiliserai aucun objet de soin durant tout le jeu puisque les autels ne semblent pas si espacés que ça. Soyons fous... je suis mort cinq fois contre le boss de la démo grâce à ce subterfuge.
Bref, j'ai adoré. Grosse hype de mon côté. J'ai hâte de découvrir les compagnons, la transformation Onimusha, l'aventure et la fin explosive, comme dans chaque épisode de la saga.
20 ans pour le retour d'Onimusha
, 20 ans... Je ne raterai ce jeu pour rien au monde. Vivement le 25 septembre
, en espérant même qu'ils avancent la date de sortie, comme ils l'avaient fait pour Pragmata
.
Je pense que des gens s’attendaient à un jeu très speed et nerveux a la DMC ou God of War. Ici, c’est très posé. J’ai vraiment ressenti le côté “j’attends” des anciens quand il y a un groupe d’ennemis pour contrer perso j’ai adoré.
Les animations sont complètement dingues. Ils ont dit qu’ils ont fait une dizaine d’animations différentes pour chaque boss et ennemi pour les contres. J'ai trop hâte de voir les gros Boss et le bestiaire.
Les voix lors du combat de boss étaient incroyables aussi. Quel plaisir de s’amuser simplement lors des bastons!
J’ai joué en qualité et j’ai juste un peu galeré sur le boss de fin de demo...
Là t'as l'impression d’être devant un jeu du genre mais sans challenge en dehors du boss qui réveille un peu.
Après oui, le côté lent a toujours été là depuis le premier, ça m’avait d’ailleurs surpris et dérangé quand j’avais fait le 1er au début tellement j’étais habitué à plus rapide. Mais je m’y suis fait rapidement.
Par contre, beaucoup ne pourront pas le supporter, ce que je comprends parfaitement aussi.
Pour la colorimétrie du jeu, c’est comme ça pour tout le monde.
Moi-même ça m’avait tellement gêné que je suis allé 2 ou 3 fois dans les réglages de luminosité pour voir si je n’avais pas merdé, mais rien à faire : les couleurs sont plutôt sombres, délavées et ternes.
Beaucoup d'autres s’en plaignent sur Steam.
Pareil pour la difficulté.
Perso, je pense que ce sera un bon jeu, mais il faut vraiment qu’ils mettent un mode difficile dès le début, sinon ça va être une balade dans le parc.
Il y a aussi un autre problème : les ennemis attendent chacun à leur tour avant de frapper.
Sinon, la démo n’a pas tout montré, comme l’amélioration de l’équipement avec les cristaux d’âme, etc...
J’espère que j’aimerai le jeu final, car on ne sait jamais.
Reste à voir si j’attends une save d’un gars pour avoir le mode difficile (au cas où Capcom ne ferait rien), ou si je le lance quand même en normal…
C’est exactement ça j’ai trop aimé. Tout le monde attend et personne veut se manger un combo en premier. Ça fait vraiment film de samouraï à l’ancienne, un gros kiff. J'ai halluciné.
tlj
Le mieux, c’est de tester par toi-même en reprenant la sauvegarde juste avant le boss. Perso je ne vois pas tant que ça de méga gros downgrade graphique, mais la démo est très sombre et grise. C’est pas évident à juger, mais de mon côté je préfère les FPS, surtout pour un jeu comme ça.
guiguif
Ah oui Sekiro c’est vrai. Pffff j'ai peur du bide pour Oni après plus de 20 ans d'absence, puis la date n'aide pas en plus...