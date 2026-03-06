







Mais c'est excellent, bon sang !Je me suis privé de cette démo présentée il y a plus d'un an maintenant. C'était donc une découverte totale.J'ai adoré le. On retrouve tout de suite les marques de la série, avec les archers à éliminer en premier, le retour des contres et surtout l'absorption des âmes (j'ai souri tout seul chez moi tellement ça faisait longtemps).Je n'ai ressenti aucun problème dans l'impact des coups. C'est la folie, avec je ne sais combien d'animations différentes, les zooms pour montrer l'impact des armes, etc.Après, c'est assez lent et c'est totalement voulu. La série a toujours eu ce côté « j'attends l'attaque d'un ennemi pour parer ou déclencher une attaque surpuissante ». On a vraiment la sensation d'incarner un samouraï posé, qui attend le bon moment pour trancher son adversaire. Un régal durant le boss de fin de la démo.J'ai tellement adoré ce combat que je l'ai affronté une deuxième fois. Je n'imagine même pas ce que ça donnera face aux grosses bêtes et aux boss les plus impressionnants, mais ça va être grandiose...Graphiquement, je trouve ça très beau personnellement, même si ce n'est pas une vitrine non plus et que c'est largement moins impressionnant que. Je trouve mêmeplus beau, mais c'est peut-être à cause du décor très sombre et très gris de la démo.Je vous recommande le modesur, car j’ai trouvé le modeassez décevant. La fluidité en prend trop un coup, c’est injouable même pour moi.Pour les défauts, je me suis embrouillé avec les touches. J'arrêtais pas de déclencher l'esquive à la place de l'absorption, car ils ont mis l'esquive sur la touche rond, qui correspondait à l'absorption sur les anciens volets (il n'y a que les vrais fans qui vont s'embrouiller avec ça).La démo était aussi trop facile à mon goût, mais j'ai trouvé un petit système pour augmenter la difficulté. Je pense que je n'utiliserai aucun objet de soin durant tout le jeu puisque les autels ne semblent pas si espacés que ça. Soyons fous... je suis mort cinq fois contre le boss de la démo grâce à ce subterfuge.Bref, j'ai adoré. Grosse hype de mon côté. J'ai hâte de découvrir les compagnons, la transformation Onimusha, l'aventure et la fin explosive, comme dans chaque épisode de la saga.20 ans pour le retour d', 20 ans... Je ne raterai ce jeu pour rien au monde. Vivement le, en espérant même qu'ils avancent la date de sortie, comme ils l'avaient fait pour