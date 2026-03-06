Par le passé le jeu avait été leak à juste titre que ce soit sur l'épé qui parle mais également Faye. Ca date d'avril mais cela n'est qu'un résumé qui est plus ancien.
Ce même leak disait :
-Tyr en tant que deuxième protagoniste jouable.
-L'épée est liée à Merlin.
-Plus de mythologies, y compris maya, japonaise et chinoise. L'Égypte est également au programme mais ça on le sait déjà
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1tvsuob/the_now_real_gow_laufey_leak_mentioned_more_than/
Internet quoi...
Je pense qu'on aura pas mal de surprise en terme d'histoire et de liens avec l'histoire de Kratos et pour le futur de la licence. De toutes façons, avoir toutes ces mythologies qui se mélangent ça peut donner des histoires vraiment géniales
Faut pas zapper que le jeu se passe en même temps que GOW donc toute la partie Asgard faut oublier