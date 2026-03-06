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jenicris
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jenicris > blog
3 rumeurs/leaks qu'on peut quasi confirmer pour God of War Laufey comme fiable désormais (attention SPOIL)
Par le passé le jeu avait été leak à juste titre que ce soit sur l'épé qui parle mais également Faye. Ca date d'avril mais cela n'est qu'un résumé qui est plus ancien.

Ce même leak disait :

-Tyr en tant que deuxième protagoniste jouable.

-L'épée est liée à Merlin.

-Plus de mythologies, y compris maya, japonaise et chinoise. L'Égypte est également au programme mais ça on le sait déjà

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1tvsuob/the_now_real_gow_laufey_leak_mentioned_more_than/
https://www.games2all.com/news/11297/new-god-of-war-leak-claims-faye-and-tyr-lead-next-game-with-multiple-mythologies-and-mysterious-new-allies
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    posted the 06/03/2026 at 04:26 PM by jenicris
    comments (10)
    neptonic posted the 06/03/2026 at 04:28 PM
    Je le dit et je le signe on est pas pret pour la masterclass que ce jeu va pondre
    rupinsansei3 posted the 06/03/2026 at 04:32 PM
    Vous avez vraiment rien à faire de vous gâcher toutes les surprises du jeu franchement

    Internet quoi...
    yanssou posted the 06/03/2026 at 04:35 PM
    God of war à la fête foraine
    ratchet posted the 06/03/2026 at 04:37 PM
    Mais Tyr n’est pas mort non ?
    redxiii102 posted the 06/03/2026 at 04:40 PM
    rupinsansei3 Et toi aussi t'as rien à faire à part venir nous faire la morale sur nos articles ? Commente pas, clique pas, c'est tout.
    maxx posted the 06/03/2026 at 05:09 PM
    ratchet Hum...

    Je pense qu'on aura pas mal de surprise en terme d'histoire et de liens avec l'histoire de Kratos et pour le futur de la licence. De toutes façons, avoir toutes ces mythologies qui se mélangent ça peut donner des histoires vraiment géniales
    brook1 posted the 06/03/2026 at 05:12 PM
    ratchet Ça se passe dans le monde des morts des dieux ta louper la video hier de Cory Barlog
    kratoszeus posted the 06/03/2026 at 05:14 PM
    rupinsansei3 grave après jenicris a mis spoil dans le titre mais bon les leaker on en peut plus de ces sous races. Ils ont leur 10 min de gloire mais gâchent le travail qui se chiffre en année
    ratchet posted the 06/03/2026 at 05:19 PM
    brook1 bah oui je sais. Mais Tyr n’est pas mort dans GOW je me rappel plus (je sais qu’il y a une histoire là dessus mais j’ai totalement oublier)

    Faut pas zapper que le jeu se passe en même temps que GOW donc toute la partie Asgard faut oublier
    marcus62 posted the 06/03/2026 at 05:54 PM
    God of War Laufey est le jeu que j’attends le plus en 2027 au côté de Fable et Intergalactic !
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