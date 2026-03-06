Par le passé le jeu avait été leak à juste titre que ce soit sur l'épé qui parle mais également Faye. Ca date d'avril mais cela n'est qu'un résumé qui est plus ancien.Ce même leak disait :-Tyr en tant que deuxième protagoniste jouable.-L'épée est liée à Merlin.-Plus de mythologies, y compris maya, japonaise et chinoise. L'Égypte est également au programme mais ça on le sait déjà