Avis Rapide

Déjà, le jeu a droit à un doublage français, ce qui est génial, une première pour un Onimusha. (Même s’il y avait quelques lignes en français avec Jean Reno dans le 3, mais ça ne compte pas vraiment car peu après il se met à parler en anglais ou en japonais selon la version).

Il est aussi possible de choisir parmi l’anglais, le japonais et d’autres langues.



Ensuite, l’optimisation est parfaite : avec tout à fond et sans Ray Tracing, j’avais du 60 fps constant et aucun micro-freeze.

Et même pas besoin d’utiliser le FSR, le DLSS et compagnie.



Le système de combat est assez simpliste mais plutôt bon et bien fait, et il a pas mal de cordes à son arc : les parades, les contres, le renvoi de flèches et d’attaques magiques, l’esquive, l’étourdissement, attaque faible, attaque puissante, absorption d'âmes de différent types, enchainement de One Shot Kill, et comme dans Sekiro, la jauge de contre est présente, et bien d’autres choses…

On peut aussi démembrer les ennemis, les découper en deux, ou les décapiter et même en surprendre certains par-derrière pour les tuer en un coup.

Des fois on peut aussi se servir d’objets du décor, comme par exemple une table que l’on peut renverser pour éviter les flèches, on peut aussi renvoyer cette même table contre les ennemis, ou encore une charrette avec laquelle on peut foncer sur les ennemis.

Il est aussi possible de désactiver le démembrement pour les plus sensibles ou même de changer la couleur du sang dans les options.

Je conseille aussi de mettre les touches de base sur la manette parce qu’en avancé, la manière dont ils ont positionné les touches, c’est vraiment n’importe quoi. Mais chacun son truc.



Côté scénario, on ne voit malheureusement pas grand-chose dans la démo, donc ce n'était pas fou de ce coté là.



Graphiquement ça va, mais rien d’exceptionnel non plus.



En fouillant partout, j’ai mis 55 minutes pour finir la démo, en prenant mon temps.



Pour la bande-son, rien de particulier, même si j’ai bien aimé la musique du combat de boss.



Maintenant passons au gros défaut du jeu.

Le jeu comporte au début deux difficultés : facile et normal, et j’ai fini la démo en normal.

Je ne sais pas ce qui se passe chez Capcom ces derniers temps, mais depuis Resident Evil Requiem et Pragmata, ces cons se sont dit qu’ils allaient rendre les jeux beaucoup plus faciles et ne pas mettre les difficultés Difficile disponibles dès le début.

Le jeu est d’une telle facilité que je n’en revenais pas.

Il n’y a littéralement aucun challenge, mais vraiment. C’est une putain de plaisanterie, on roule sur le jeu.

Le mode normal est, pour vous donner un exemple, l’équivalent d’un mode « très facile », alors je vous laisse imaginer le mode facile.

C’était tellement simple que ce n’était pas amusant du tout. Je n’ai pas pris de plaisir à me battre.

Je vais peut-être devoir attendre qu’un mec mette sa save du jeu déjà terminée comme avec Pragmata pour pouvoir avoir le mode difficile dès le début, si Capcom ne change pas d’avis d’ici là, parce que là c’est vraiment abuser.

Ce genre de conneries, c’est plus possible.



