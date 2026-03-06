profile
Fire Emblem : Fortune's Wave
7
Likers
name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19135
visites since opening : 33945426
link49 > blog
[Switch 2] Rumeur : Le prochain Nintendo Direct mardi prochain?


Nash Weedle laisse entendre qu'un Nintendo Direct aura lieu la semaine prochaine, le 9 juin. Il utilise la date de sortie américaine du 9 juin de Animal Crossing: New Leaf comme indice. Dans les commentaires, il a dit qu'il avait donné un autre indice.

De plus, dans le dernier épisode du podcast Last of the Nintendogs, Jeff Grubb déclare qu'il entend que le direct aura lieu mardi matin. Il donne les habituelles mises en garde sur la manière dont les fuseaux horaires peuvent influencer les annonces, mais il dit mardi matin.

Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1tvamyp/jeff_grubb_nintendo_direct_likely_on_tuesday/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/03/2026 at 03:23 AM by link49
    comments (1)
    ratchet posted the 06/03/2026 at 03:56 AM
    Ce soir Grey’s Anatomy à la télé!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo