Nash Weedle laisse entendre qu'un Nintendo Direct aura lieu la semaine prochaine, le 9 juin. Il utilise la date de sortie américaine du 9 juin de Animal Crossing: New Leaf comme indice. Dans les commentaires, il a dit qu'il avait donné un autre indice.
De plus, dans le dernier épisode du podcast Last of the Nintendogs, Jeff Grubb déclare qu'il entend que le direct aura lieu mardi matin. Il donne les habituelles mises en garde sur la manière dont les fuseaux horaires peuvent influencer les annonces, mais il dit mardi matin.
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1tvamyp/jeff_grubb_nintendo_direct_likely_on_tuesday/
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posted the 06/03/2026 at 03:23 AM by link49