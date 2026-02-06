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Annonce de 12 nouveaux sets LEGO Pokémon avec Smart Play


L'annonce officielle de ces nouveaux sets LEGO Pokémon est enfin là ! Il y a quelque temps, nous avions eu vent de détails supplémentaires concernant ces sets, et nous avons aujourd'hui de nouvelles informations. Ces informations nous parviennent après une autre rumeur similaire datant d'il y a quelques semaines. Après l'annonce du premier set de médailles de gymnase de Kanto, ainsi que du deuxième set consacré à Pikachu et aux Poké Balls, tous les sets de la première vague ont ensuite été dévoilés.

Eh bien, il semble qu'après une rumeur initiale, ainsi que l'arrivée possible de nouvelles figurines et les récentes fuites concernant plusieurs sets, ces derniers aient désormais été officiellement annoncés et peuvent d'ailleurs déjà être précommandés.

https://www.lego.com/fr-fr/themes/pokemon
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    posted the 06/02/2026 at 08:19 PM by seniorpekynio
    comments (2)
    suzukube posted the 06/02/2026 at 10:22 PM
    pkoi c moche ?!
    koji posted the 06/02/2026 at 10:35 PM
    c'est trop vilain, le rondoudou est atroce
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