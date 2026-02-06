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redxiii102 > blog
[HS Foot] Ces pubs ont 20 ans...




On en fait plus des comme ça...
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    fan2jeux
    posted the 06/02/2026 at 07:16 PM by redxiii102
    comments (7)
    jenicris posted the 06/02/2026 at 07:31 PM
    Limite on regardait les pubs (de toute sorte à la TV) avec plaisir y a 20 ou 30 ans, maintenant on change de chaîne ou on coupe le son tellement elles sont médiocre
    altendorf posted the 06/02/2026 at 07:37 PM
    Wow les souvenirs !

    jenicris C’est tellement ça ! Le nombre de pubs qu’on voyait et qu’on connaissait par cœur à l’époque
    redxiii102 posted the 06/02/2026 at 07:39 PM
    jenicris Exactement et elles se ressemblent toutes aujourd'hui, aucune originalité et sont juste là pour te vendre. À l'époque, elles étaient plus créatives et ludiques, elles attiraient ton attention.
    fan2jeux posted the 06/02/2026 at 07:41 PM
    C'est marrant, je pensais aussi en faire un post sur ça.
    Il y a aussi les pub avec eric cantona animant un tournoi clandestin dans un bateau ou celle de Henry qui se fait un match imaginaire dans son appart
    jenicris posted the 06/02/2026 at 07:44 PM
    altendorf redxiii102
    altendorf posted the 06/02/2026 at 07:52 PM
    fan2jeux L'époque Joga Bonito alalala
    pharrell posted the 06/02/2026 at 07:55 PM
    Pas trop de souvenirs de celle là. Les pubs adidas n’ont jamais été au niveau de celles de Nike pour le foot.
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