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redxiii102
> blog
[HS Foot] Ces pubs ont 20 ans...
On en fait plus des comme ça...
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fan2jeux
posted the 06/02/2026 at 07:16 PM by
redxiii102
comments (
7
)
jenicris
posted
the 06/02/2026 at 07:31 PM
Limite on regardait les pubs (de toute sorte à la TV) avec plaisir y a 20 ou 30 ans, maintenant on change de chaîne ou on coupe le son tellement elles sont médiocre
altendorf
posted
the 06/02/2026 at 07:37 PM
Wow les souvenirs !
jenicris
C’est tellement ça ! Le nombre de pubs qu’on voyait et qu’on connaissait par cœur à l’époque
redxiii102
posted
the 06/02/2026 at 07:39 PM
jenicris
Exactement et elles se ressemblent toutes aujourd'hui, aucune originalité et sont juste là pour te vendre. À l'époque, elles étaient plus créatives et ludiques, elles attiraient ton attention.
fan2jeux
posted
the 06/02/2026 at 07:41 PM
C'est marrant, je pensais aussi en faire un post sur ça.
Il y a aussi les pub avec eric cantona animant un tournoi clandestin dans un bateau ou celle de Henry qui se fait un match imaginaire dans son appart
jenicris
posted
the 06/02/2026 at 07:44 PM
altendorf
redxiii102
altendorf
posted
the 06/02/2026 at 07:52 PM
fan2jeux
L'époque Joga Bonito alalala
pharrell
posted
the 06/02/2026 at 07:55 PM
Pas trop de souvenirs de celle là. Les pubs adidas n’ont jamais été au niveau de celles de Nike pour le foot.
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jenicris C’est tellement ça ! Le nombre de pubs qu’on voyait et qu’on connaissait par cœur à l’époque
Il y a aussi les pub avec eric cantona animant un tournoi clandestin dans un bateau ou celle de Henry qui se fait un match imaginaire dans son appart