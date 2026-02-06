Bonus :

The Switch 2 version gets a string of optimizations in this final release and as a result it is now in a better performing state than the demo."

La version Switch 2 bénéficie d'une série d'optimisations dans cette version finale et, par conséquent, elle se trouve dans un meilleur état de performance que dans la démo.



In its final release [...] the Switch 2 port is impressive overall. The less than watertight 30 fps lock on Switch 2 is a shame but thankfully drops are at least minimized next to the demo build."

Dans sa version finale [...] le portage Switch 2 est globalement impressionnant. Le verrouillage à 30 FPS, qui n'est pas totalement hermétique sur Switch 2, est dommage, mais heureusement, les chutes sont au moins minimisées par rapport à la démo.

– Qualité des textures réduite sur Switch 2 par rapport à la PS5– Textures alignées sur celles de la version XSS– Distance d'affichage des ombres réduite, identique à la XSS– Détails des objets et densité de la végétation réduits dans les zones de prairies– Niveaux de détail (LOD) resserrés pour la géométrie et la végétation lors de l'exploration– Pop-in (apparition tardive d'éléments) plus visible sur Switch 2 et XSS– PNJ figés au-delà d'une certaine distance– Paramètres de maillage inférieurs pour les plans d'eau sur Switch 2– Effet de brouillard volumétrique affiché avec un tramage visible– Physique des objets intégralement conservée– Monde et cinématiques préservés– Modèles de personnages améliorés sur Switch 2– Présence d'ombres dynamiques pour les objets en mouvement à distance et de reflets sur l'eau (SSR)– Résolution de Final Fantasy VII Rebirth sur Nintendo Switch 2 : dynamique de 540p à 1080p en mode docké, avec reconstruction DLSS en 1080p– Résolution portable : dynamique de 380p à 756p, avec reconstruction en 756p– Tous les paramètres graphiques maintenus en mode portable– Rendu plus net et précis que sur XSS, malgré la présence d'artefacts de bruit– Taux de rafraîchissement de 30 FPS sur Switch 2– Cinématiques : les saccades atteignant 100 millisecondes ont été nettement réduites par rapport à la démo– Optimisation des zones à forte densité de PNJ par Square Enix, au prix d'une réduction de leur nombre– Amélioration du taux de rafraîchissement dans les zones ouvertes