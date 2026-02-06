« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
– Qualité des textures réduite sur Switch 2 par rapport à la PS5
– Textures alignées sur celles de la version XSS
– Distance d'affichage des ombres réduite, identique à la XSS
– Détails des objets et densité de la végétation réduits dans les zones de prairies
– Niveaux de détail (LOD) resserrés pour la géométrie et la végétation lors de l'exploration
– Pop-in (apparition tardive d'éléments) plus visible sur Switch 2 et XSS
– PNJ figés au-delà d'une certaine distance
– Paramètres de maillage inférieurs pour les plans d'eau sur Switch 2
– Effet de brouillard volumétrique affiché avec un tramage visible
– Physique des objets intégralement conservée
– Monde et cinématiques préservés
– Modèles de personnages améliorés sur Switch 2
– Présence d'ombres dynamiques pour les objets en mouvement à distance et de reflets sur l'eau (SSR)
– Résolution de Final Fantasy VII Rebirth sur Nintendo Switch 2 : dynamique de 540p à 1080p en mode docké, avec reconstruction DLSS en 1080p
– Résolution portable : dynamique de 380p à 756p, avec reconstruction en 756p
– Tous les paramètres graphiques maintenus en mode portable
– Rendu plus net et précis que sur XSS, malgré la présence d'artefacts de bruit
– Taux de rafraîchissement de 30 FPS sur Switch 2
– Cinématiques : les saccades atteignant 100 millisecondes ont été nettement réduites par rapport à la démo
– Optimisation des zones à forte densité de PNJ par Square Enix, au prix d'une réduction de leur nombre
– Amélioration du taux de rafraîchissement dans les zones ouvertes
Bonus :
The Switch 2 version gets a string of optimizations in this final release and as a result it is now in a better performing state than the demo." La version Switch 2 bénéficie d'une série d'optimisations dans cette version finale et, par conséquent, elle se trouve dans un meilleur état de performance que dans la démo.
In its final release [...] the Switch 2 port is impressive overall. The less than watertight 30 fps lock on Switch 2 is a shame but thankfully drops are at least minimized next to the demo build." Dans sa version finale [...] le portage Switch 2 est globalement impressionnant. Le verrouillage à 30 FPS, qui n'est pas totalement hermétique sur Switch 2, est dommage, mais heureusement, les chutes sont au moins minimisées par rapport à la démo.
Les "cheat" /"modificateurs" sont dispo sur PS5 ?
Incroyable d'avoir un tel jeu dans une console de 8 pouces n'empêche
Oui c’est ouf
Ideal pour les joueurs nomade
zboubi480 Elle ne fait pas aussi bien qu'une PS5 Pro à 1000 balles, effectivement.
epicurien surtout vu la hausse des prix en face, la NS2 parait "accessible" à coté.
Nintendo propose la gen actuelle portable à moins de 500 €.
PERSONNE D'AUTRE NE FAIT MIEUX, sinon c'est + cher, genre les ROG à 800 balles ...