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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Playstation 5
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nicolasgourry
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nicolasgourry
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[Digital Foundry] FF VII Rebirth / Switch 2 VS XSXIPS5


– Qualité des textures réduite sur Switch 2 par rapport à la PS5
– Textures alignées sur celles de la version XSS
– Distance d'affichage des ombres réduite, identique à la XSS
– Détails des objets et densité de la végétation réduits dans les zones de prairies
– Niveaux de détail (LOD) resserrés pour la géométrie et la végétation lors de l'exploration
– Pop-in (apparition tardive d'éléments) plus visible sur Switch 2 et XSS
– PNJ figés au-delà d'une certaine distance
– Paramètres de maillage inférieurs pour les plans d'eau sur Switch 2
– Effet de brouillard volumétrique affiché avec un tramage visible
– Physique des objets intégralement conservée
– Monde et cinématiques préservés
– Modèles de personnages améliorés sur Switch 2
– Présence d'ombres dynamiques pour les objets en mouvement à distance et de reflets sur l'eau (SSR)
– Résolution de Final Fantasy VII Rebirth sur Nintendo Switch 2 : dynamique de 540p à 1080p en mode docké, avec reconstruction DLSS en 1080p
– Résolution portable : dynamique de 380p à 756p, avec reconstruction en 756p
– Tous les paramètres graphiques maintenus en mode portable
– Rendu plus net et précis que sur XSS, malgré la présence d'artefacts de bruit
– Taux de rafraîchissement de 30 FPS sur Switch 2
– Cinématiques : les saccades atteignant 100 millisecondes ont été nettement réduites par rapport à la démo
– Optimisation des zones à forte densité de PNJ par Square Enix, au prix d'une réduction de leur nombre
– Amélioration du taux de rafraîchissement dans les zones ouvertes

Bonus :
The Switch 2 version gets a string of optimizations in this final release and as a result it is now in a better performing state than the demo."
La version Switch 2 bénéficie d'une série d'optimisations dans cette version finale et, par conséquent, elle se trouve dans un meilleur état de performance que dans la démo.

In its final release [...] the Switch 2 port is impressive overall. The less than watertight 30 fps lock on Switch 2 is a shame but thankfully drops are at least minimized next to the demo build."
Dans sa version finale [...] le portage Switch 2 est globalement impressionnant. Le verrouillage à 30 FPS, qui n'est pas totalement hermétique sur Switch 2, est dommage, mais heureusement, les chutes sont au moins minimisées par rapport à la démo.

NintendoEveryting
https://www.youtube.com/watch?v=TisBagfABhQ
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    aeris201
    posted the 06/02/2026 at 06:20 PM by nicolasgourry
    comments (13)
    neetsen posted the 06/02/2026 at 06:29 PM
    Alors du coup ?
    Les "cheat" /"modificateurs" sont dispo sur PS5 ?
    jenicris posted the 06/02/2026 at 06:33 PM
    Dommage pour les PNJ et éléments en moins par rapport à la démo sur Switch 2.
    sosky posted the 06/02/2026 at 06:38 PM
    Incroyable d’avoir un tel jeu dans une console de 8 pouces n’empêche
    solarr posted the 06/02/2026 at 06:41 PM
    Hormis le framerate, j'ai parfois du mal à voir la différence, en vitesse de jeu normale, ça doit être encore moins évident,
    fritesmayo76 posted the 06/02/2026 at 06:42 PM
    neetsen Maj demain normalement pour la version Sony
    ouroboros4 posted the 06/02/2026 at 06:43 PM
    jenicris Bien content de l'avoir fait sur une autre plateforme du coup
    aeris201 posted the 06/02/2026 at 07:05 PM
    sosky
    Incroyable d'avoir un tel jeu dans une console de 8 pouces n'empêche

    Oui c’est ouf

    Ideal pour les joueurs nomade
    zboubi480 posted the 06/02/2026 at 07:40 PM
    Pour une console à 500 euros
    suzukube posted the 06/02/2026 at 07:44 PM
    aeris201 dinguerie bravo Nintendo et Square

    zboubi480 Elle ne fait pas aussi bien qu'une PS5 Pro à 1000 balles, effectivement.
    epicurien posted the 06/02/2026 at 07:49 PM
    zboubi480 455€ chez Leclerc, avec Mario Kart World qui vaut 65€, donc console à 390€, dose un peu.
    nicolasgourry posted the 06/02/2026 at 08:01 PM
    zboubi480 Pour une console portable Hybride que tu peux emmener pour jouer partout, il faut comparer ce qui est comparable. C'est sûr, par rapport à une console 100% salon, ce n'est pas le même rendu ; certes, ce sont des consoles, mais elles n'ont pas les mêmes contraintes, donc elles ne sont pas pensées de la même manière.

    epicurien surtout vu la hausse des prix en face, la NS2 parait "accessible" à coté.
    piratees posted the 06/02/2026 at 08:05 PM
    neetsen ben oui
    lz posted the 06/02/2026 at 08:09 PM
    zboubi480 : eh oui fini les consoles Nintendo qui ont une gen de retard.
    Nintendo propose la gen actuelle portable à moins de 500 €.

    PERSONNE D'AUTRE NE FAIT MIEUX, sinon c'est + cher, genre les ROG à 800 balles ...
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