profile
Star Fox
2
Likers
name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19134
visites since opening : 33942547
link49 > blog
[Switch 2] Star Fox s'annonce très bon d'après les premiers retours


Star Fox débarque sur Switch le 25 juin, offrant aux joueurs d'aujourd'hui un nouveau remake (encore un !) du génial Star Fox 64. À l'approche de cette date de sortie, nous avons un premier aperçu de ce que donne ce titre sur la console de dernière génération, et, sans plus attendre, ça a l'air vraiment prometteur.

Les premières previews sont disponibles depuis aujourd'hui, et plusieurs médias ont partagé leurs premières impressions. Chez Nintendo Life, nous avons été conquis par ce que nous avons vu jusqu'à présent, notamment par la fluidité des mouvements et les nouveaux graphismes : Si Nintendo tenait absolument à refaire Star Fox 64, je doute qu'ils auraient pu faire mieux. Voyons ce que disent d'autres médias à ce sujet :

L'accueil était tout aussi positif chez Game Informer, qui a salué les nouvelles cinématiques et leur capacité à contextualiser l'histoire :

"Dans la campagne, j'ai pu assister à la conversation entre Fox et le général Pepper avant la première mission sur Corneria. Le briefing de mission est beaucoup plus naturel et apporte un contexte bien plus riche sur la situation dans la galaxie."

L'ambiance était plutôt positive du côté de VGC, même si certaines des nouvelles personnalités des personnages pourraient nécessiter un temps d'adaptation.

"Bien que ces scènes soient visuellement magnifiques, je n'étais pas totalement convaincu qu'elles améliorent le rythme arcade plus nerveux du jeu original, et elles présentent également des traits de caractère assez éloignés de mes souvenirs."



Selon l'aperçu de Polygon, la version Switch 2 « pourrait bien être la meilleure version à ce jour d'un jeu culte », avec en prime un nouveau mode Pilote et Artilleur « intense » :

"Il s'agit d'une approche originale du mode coopératif à deux joueurs de Nintendo, et je pense qu'il s'agira d'un ajout inattendu et très apprécié au gameplay familier de Star Fox."

Dans un registre un peu moins optimiste, l'aperçu de TechRadar affirme que, malgré les qualités de cette nouvelle version, tous ces remakes de Star Fox 64 commencent à devenir ridicules :

"Avec sa sortie, près de la moitié des neuf jeux principaux de la série seront des versions de Star Fox 64, et après presque dix ans d'absence de nouveau titre, il est grand temps de proposer quelque chose de plus original et excitant."

IGN, quant à lui, se montre plus positif, décrivant cette nouvelle version comme un véritable « nouvel espoir » pour la franchise :

"Ses niveaux ne paraissent ni vieillots ni démodés : ses graphismes nets, sa jouabilité réactive et sa bande originale orchestrale majestueuse correspondent à l'ambition de Nintendo."

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/06/round-up-the-first-previews-are-in-for-star-fox-on-switch-2/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris201
    posted the 06/02/2026 at 06:08 PM by link49
    comments (11)
    redxiii102 posted the 06/02/2026 at 06:13 PM
    Ça doit être chiant que de jouer sur Nintendo
    ziggourat posted the 06/02/2026 at 06:20 PM
    Que j'ai hâte ! Le côté grandiose des niveaux couplés aux musiques symphoniques, ça va être incroyable

    Par contre, je ne regarde plus rien, le jeu se voulant court, je ne veux rien de voir de plus
    solarr posted the 06/02/2026 at 06:22 PM
    Chez VGC, le jeu original serait plus nerveux. J’espère pas un Mode Tortue à la MKW. Ils auraient ralenti la vitesse du jeu ? Ça + le prix conditionneront mon achat.
    aeris201 posted the 06/02/2026 at 06:25 PM
    Les avis sont tres positifs mais ca ne m'etonne pas vu la grande qualité du jeu original

    Vivement
    sk8mag posted the 06/02/2026 at 06:49 PM
    solarr , c'est marrant je n'ai jamais eu cette sensation sur MKW, à part en intermission éventuellement, mais en circuit si tu prends tous les shortcuts avec le nouveau gameplay, le jeu est assez nerveux. Un copain, qui joue pas mal à MKW et qui a voulu retester MK8 en 150cc, m'a justement dit qu'il le trouvait plus lent au final que MKW. Après si tu avais l'habitude de jouer en 200cc là forcément y a une grosse différence.
    solarr posted the 06/02/2026 at 06:53 PM
    sk8mag Je joue en 200cc. Mais je dirais que même le 150cc de la version Super Nintendo est plus rapide, le comble. Alors, quand on a le choix pour contenter tout le monde c'est bien. Mais si le jeu ne propose en plus aucun niveau de difficulté, c'est encore plus frustrant.
    medoo posted the 06/02/2026 at 06:55 PM
    redxiii102 Non, franchement ça va, mais merci de t'inquiéter pour nous.
    mibugishiden posted the 06/02/2026 at 06:58 PM
    Les videos avaient l'air cool, mais bon en meme temps pour le foirer celui la faudrais etre vraiment mauvais, t'as un bon jeu de base suffit de le mettre à jour graphiquement.
    judebox posted the 06/02/2026 at 07:08 PM
    J'ai peur d'un jeu très court...
    redxiii102 posted the 06/02/2026 at 07:36 PM
    aeris201 Va dormir un peu
    pharrell posted the 06/02/2026 at 08:00 PM
    Jamais été très fan de ce genre de jeu… du coup jamais tenté un starfox…

    J’hésite à tester celui là.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo