Star Fox débarque sur Switch le 25 juin, offrant aux joueurs d'aujourd'hui un nouveau remake (encore un !) du génial Star Fox 64. À l'approche de cette date de sortie, nous avons un premier aperçu de ce que donne ce titre sur la console de dernière génération, et, sans plus attendre, ça a l'air vraiment prometteur.
Les premières previews sont disponibles depuis aujourd'hui, et plusieurs médias ont partagé leurs premières impressions. Chez Nintendo Life, nous avons été conquis par ce que nous avons vu jusqu'à présent, notamment par la fluidité des mouvements et les nouveaux graphismes : Si Nintendo tenait absolument à refaire Star Fox 64, je doute qu'ils auraient pu faire mieux. Voyons ce que disent d'autres médias à ce sujet :
L'accueil était tout aussi positif chez Game Informer, qui a salué les nouvelles cinématiques et leur capacité à contextualiser l'histoire :
"Dans la campagne, j'ai pu assister à la conversation entre Fox et le général Pepper avant la première mission sur Corneria. Le briefing de mission est beaucoup plus naturel et apporte un contexte bien plus riche sur la situation dans la galaxie."
L'ambiance était plutôt positive du côté de VGC, même si certaines des nouvelles personnalités des personnages pourraient nécessiter un temps d'adaptation.
"Bien que ces scènes soient visuellement magnifiques, je n'étais pas totalement convaincu qu'elles améliorent le rythme arcade plus nerveux du jeu original, et elles présentent également des traits de caractère assez éloignés de mes souvenirs."
Selon l'aperçu de Polygon, la version Switch 2 « pourrait bien être la meilleure version à ce jour d'un jeu culte », avec en prime un nouveau mode Pilote et Artilleur « intense » :
"Il s'agit d'une approche originale du mode coopératif à deux joueurs de Nintendo, et je pense qu'il s'agira d'un ajout inattendu et très apprécié au gameplay familier de Star Fox."
Dans un registre un peu moins optimiste, l'aperçu de TechRadar affirme que, malgré les qualités de cette nouvelle version, tous ces remakes de Star Fox 64 commencent à devenir ridicules :
"Avec sa sortie, près de la moitié des neuf jeux principaux de la série seront des versions de Star Fox 64, et après presque dix ans d'absence de nouveau titre, il est grand temps de proposer quelque chose de plus original et excitant."
IGN, quant à lui, se montre plus positif, décrivant cette nouvelle version comme un véritable « nouvel espoir » pour la franchise :
"Ses niveaux ne paraissent ni vieillots ni démodés : ses graphismes nets, sa jouabilité réactive et sa bande originale orchestrale majestueuse correspondent à l'ambition de Nintendo."
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/06/round-up-the-first-previews-are-in-for-star-fox-on-switch-2/
Par contre, je ne regarde plus rien, le jeu se voulant court, je ne veux rien de voir de plus
Vivement
J’hésite à tester celui là.