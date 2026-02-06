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PlayStation : vers un proche retour de la licence Sly ?
Jeux Video


Les fans s'affolent depuis peu, donc je vous fait un résumé de la situation.

- Le mois dernier, NateTheHate indique que PlayStation compte faire revenir d'anciennes franchises de son catalogue.
- La nuit dernière fut découvert l'existence d'une nouvelle branche chez Sanzaru Games (rappel : c'est eux qui ont fait Sly 4).
- La branche se nomme "Sneaky Devil Studios", en référence à l'un des dialogues de la fin de Sly 3.
- Kevin Miller (la voix US de Sly) a indiqué publiquement sur X à Mat Kraemer (co-fondateur de Sanzaru) qu'ils devraient retravailler ensemble... avant de supprimer son post (pourquoi ?).
- Hasard ou pas, c'est PILE aujourd'hui que la Team Asobi nous balance le post ci-dessus. Ils en font un par semaine (pour chaque cameo de Astro Bot) mais forcément, la coïncidence fait monter le believe.

Voilà, c'était pour vous renseigner
Perso, je n'aime pas cette franchise
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    icebergbrulant, yogfei
    posted the 06/02/2026 at 02:24 PM by shanks
    comments (16)
    jeanouillz posted the 06/02/2026 at 02:27 PM
    Je vois surtout l'annonce de la Steam Machine
    Jamais testé cette licence, à voir donc
    guiguif posted the 06/02/2026 at 02:31 PM
    Perso, je n'aime pas cette franchise

    Pareil, à part le premier qui était vraiment différent des autres qui se la jouaient OW chiants.
    ratchet posted the 06/02/2026 at 02:32 PM
    Pas de hype je veux pas être déçu
    altendorf posted the 06/02/2026 at 02:33 PM
    Mouais pour Asobi, c'est juste comme Insomniac Games qui parlent de leurs anciens jeux. C'est pas vraiment du teasing.
    yogfei posted the 06/02/2026 at 02:41 PM
    Je n'ai fait que le premier mais j'avais bcp aimé
    keiku posted the 06/02/2026 at 02:42 PM
    Sly c'est comme médiévil, c'est une licence que peu aime mais qui a un fort capital nostalgie
    battossai posted the 06/02/2026 at 02:48 PM
    J'ai fait aucun Sly donc pas emballé mais au moins ce serait une licence rafraîchissante je pense
    riddler posted the 06/02/2026 at 03:06 PM
    Le premier était original à l’époque mais le reste osef complet.
    J’avais chopé le 4 sur Vita c’était vraiment pas terrible je n’en garde aucun souvenir.
    icebergbrulant posted the 06/02/2026 at 03:07 PM
    Et voilà, ça propose de la "nouveauté" et ça n’aime pas la franchise !
    Bon... merci quand même pour votre franchise

    zekk posted the 06/02/2026 at 03:12 PM
    Ho oui, j'adore cette franchise qui a beaucoup de potentiel
    akinen posted the 06/02/2026 at 03:13 PM
    Je le ai tous fait. Je veux!
    romgamer6859 posted the 06/02/2026 at 03:13 PM
    Là on parle ????????
    rider288 posted the 06/02/2026 at 03:19 PM
    Day one si c'est vrai, j'espere des graphismes à la StarFox ( remake )
    shao posted the 06/02/2026 at 03:44 PM
    Ca serait vraiment stylé! Perso, j'y crois à fond!
    Je suis pas le plus grand fan de la licence mais j'ai quand même bien aimé le 1 et le 2.
    ducknsexe posted the 06/02/2026 at 03:49 PM
    Sly possède un capital sympathique
    mooplol posted the 06/02/2026 at 03:58 PM
    Sly est pas forcément le plus populaire, le 4 a bide me semble. Personnellemét je n’ai pas d.affect. Jack and dexter par contre ????
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