Les fans s'affolent depuis peu, donc je vous fait un résumé de la situation.
- Le mois dernier, NateTheHate indique que PlayStation compte faire revenir d'anciennes franchises de son catalogue.
- La nuit dernière fut découvert l'existence d'une nouvelle branche chez Sanzaru Games (rappel : c'est eux qui ont fait Sly 4).
- La branche se nomme "Sneaky Devil Studios", en référence à l'un des dialogues de la fin de Sly 3.
- Kevin Miller (la voix US de Sly) a indiqué publiquement sur X à Mat Kraemer (co-fondateur de Sanzaru) qu'ils devraient retravailler ensemble... avant de supprimer son post (pourquoi ?).
- Hasard ou pas, c'est PILE aujourd'hui que la Team Asobi nous balance le post ci-dessus. Ils en font un par semaine (pour chaque cameo de Astro Bot) mais forcément, la coïncidence fait monter le believe.
Voilà, c'était pour vous renseigner
Perso, je n'aime pas cette franchise
Jamais testé cette licence, à voir donc
Pareil, à part le premier qui était vraiment différent des autres qui se la jouaient OW chiants.
J’avais chopé le 4 sur Vita c’était vraiment pas terrible je n’en garde aucun souvenir.
Bon... merci quand même pour votre franchise
Je suis pas le plus grand fan de la licence mais j'ai quand même bien aimé le 1 et le 2.