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Les fans s'affolent depuis peu, donc je vous fait un résumé de la situation.- Le mois dernier, NateTheHate indique que PlayStation compte faire revenir d'anciennes franchises de son catalogue.- La nuit dernière fut découvert l'existence d'une nouvelle branche chez Sanzaru Games (rappel : c'est eux qui ont fait Sly 4).- La branche se nomme "Sneaky Devil Studios", en référence à l'un des dialogues de la fin de Sly 3.- Kevin Miller (la voix US de Sly) a indiqué publiquement sur X à Mat Kraemer (co-fondateur de Sanzaru) qu'ils devraient retravailler ensemble... avant de supprimer son post (pourquoi ?).- Hasard ou pas, c'est PILE aujourd'hui que la Team Asobi nous balance le post ci-dessus. Ils en font un par semaine (pour chaque cameo de Astro Bot) mais forcément, la coïncidence fait monter le believe.Voilà, c'était pour vous renseignerPerso, je n'aime pas cette franchise