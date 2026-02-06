Jeux Video
(il aime bien flouter ses trucs lui, ché pas pourquoi)
La bonne :
- Rayman Origins Enhanced sera offert avec
La mauvaise :
- Key Card sur Switch 2 et connexion obligatoire pour installation sur PS5
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posted the 06/02/2026 at 09:35 AM by shanks
putain, j'ai pas les yeux en face des trous...
2 raisons.
1) Dans le cas de Rayman et on remarque chaque jeu Ubisoft, ça permet une sorte de contrôle et une meilleure analyse des données (chaque installation est donc référencée, et ça leur permet de dire "wahou, on a x millions de joueurs").
2) Dans d'autres cas, celui de 007 First Light que tu cites, c'est encore plus simple : le jeu est passé Gold le 13 mai alors qu'il sortait le 27 mai. Donc tu comprends que la production physique a été lancée avant même la fin du chantier. Gain de temps.