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Rayman Legends Untold : la bonne et la mauvaise nouvelle (billbil-kun)
Jeux Video


(il aime bien flouter ses trucs lui, ché pas pourquoi)


La bonne :
- Rayman Origins Enhanced sera offert avec

La mauvaise :
- Key Card sur Switch 2 et connexion obligatoire pour installation sur PS5
    tags :
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    aeris201
    posted the 06/02/2026 at 09:35 AM by shanks
    comments (17)
    guiguif posted the 06/02/2026 at 09:42 AM
    "Connexion obligatoire pour installation sur PS5" pour un putain de Rayman
    redxiii102 posted the 06/02/2026 at 09:44 AM
    Adieu Ubisoft.
    fiveagainstone posted the 06/02/2026 at 09:46 AM
    C'est le progrès...ou pas.
    kisukesan posted the 06/02/2026 at 09:47 AM
    Pas de coop online justement !
    supasaiyajin posted the 06/02/2026 at 09:48 AM
    Connexion obligatoire => ce sera en occas
    negan posted the 06/02/2026 at 09:50 AM
    Shanks il y a pas de coop online
    foxstep posted the 06/02/2026 at 09:53 AM
    Putain il existe encore Ubisoft?
    redxiii102 posted the 06/02/2026 at 09:59 AM
    on vient de loin
    celebenoit84 posted the 06/02/2026 at 10:00 AM
    Franchement les deux jeux , pour le coup c'est plutôt honnête.
    escobar posted the 06/02/2026 at 10:02 AM
    Avec ça c'est définitivement fini pour Ubisoft pour moi
    zephon posted the 06/02/2026 at 10:03 AM
    et pas sur xbox ? :B
    shanks posted the 06/02/2026 at 10:07 AM
    negan kisukesan
    putain, j'ai pas les yeux en face des trous...
    masharu posted the 06/02/2026 at 10:08 AM
    celebenoit84 Ok mais dans X années tu veux acheter ou reacheter le jeu en occasion, le serveur ne marche plus. On ne souhaite pas ça et c'est franchement dommage que ça passe. Non ça n'est honnête.
    fdestroyer posted the 06/02/2026 at 10:27 AM
    Ils veulent réellement enterrer ubisoft pour de bon?
    sosky posted the 06/02/2026 at 10:36 AM
    Je suis mort c'est quoi ce floutage
    blindzorro posted the 06/02/2026 at 10:38 AM
    Quelqu'un peux m'expliquer pourquoi on a de plus en plus de jeux sur Ps5 en physique ou le CD contient rien. Je veux dire, les blue ray sur Ps5 c'est des blue ray 4K, ils contiennent 100 giga. Donc pour les rare jeux qui les dépassent je comprend l'instalation obligatoire du reste (Et encore FFVII renirth a fait le choix du double blue ray, après tout l'avantage des disque et leur très faible cout). mais la on a eu ça pour James bond qui fait genre 60 giga je crois, et on à ça aussi pour ce Rayman ? Quand c'est juste des code dans la boite c'est vraiment pour économiser les 1 ou 2 euro du cout du blue ray (Honéttement ça leur coute probablement méme moins), mais quand il y a dèja le blue ray dedans et que le jeux tiens dans le blue ray... pourquoi ne pas foutre le putain de jeux dessus ? J'aime bien avant mais jeux en physique parce que tout les été on va en famille dans une petite maison de campagne sans connexion, mais la ma version physique de James bond elle me servira à rien si je l'ai pas installé avant de parir, génial...
    shanks posted the 06/02/2026 at 11:00 AM
    blindzorro
    2 raisons.

    1) Dans le cas de Rayman et on remarque chaque jeu Ubisoft, ça permet une sorte de contrôle et une meilleure analyse des données (chaque installation est donc référencée, et ça leur permet de dire "wahou, on a x millions de joueurs").

    2) Dans d'autres cas, celui de 007 First Light que tu cites, c'est encore plus simple : le jeu est passé Gold le 13 mai alors qu'il sortait le 27 mai. Donc tu comprends que la production physique a été lancée avant même la fin du chantier. Gain de temps.
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