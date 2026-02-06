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Netease Games encore dans un mauvais coup
C'est la grande braderie: alors argent dépensé sans compter et/ou stratégie bancale.

-Après, la fermeture d'Ouka Studio, crée par des développeurs japonais vétérans issus de chez Bandai Namco Entertainment, Capcom et Square Enix.

-Après le coup de pression financier sur le studio de Nagoshi et son jeu Gang of Dragon qui risque d'être annulé si pas de reprise par un nouveau partenaire.
Oh bas, tien si l'IA d'Asha pouvait y penser, ce serait une jolie petite exclusivité pour la novice de Microsoft.

-Après la récente annonce l'annonce que Netease souhaite revendre le studio Quantic Dream, dont le développement de Star Wars Eclipse est décrit comme un enfer. On imagine d'ailleurs que les récentes annonces de licenciements doivent avoir un rapport avec un retrait de financement par Netease Games

-Voici que le studio Pincool de Ryutaro Ichimura, ancien producteur de Dragon Quest, a été frappé par le retrait du financement de NetEase Games avant de trouver, heureusement, un nouveau partenaire.

Ryutaro Ichimura a récemment parlé de la "turbulence" que son studio PinCool a connue après que NetEase Games a brusquement retiré son financement.

Quoiqu'il en soit, je serais actionnaire de Netease je demanderais un audit indépendant immédiat... y'a une odeur à la Embracer dans l'air
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    posted the 06/02/2026 at 09:22 AM by newtechnix
    comments (2)
    liberty posted the 06/02/2026 at 10:18 AM
    Très mauvaise image des investisseurs Chinois. Aucune parole, aucun soutien. Ils doivent rien connaître pour espérer un retour sur investissement rapide
    noishe posted the 06/02/2026 at 10:29 AM
    On oublie pas qu'ils se font littéralement des milliards et qu'ils sont régulièrement dans le top 5 des entreprises/éditeurs en terme de profit générés.
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