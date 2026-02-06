C'est la grande braderie: alors argent dépensé sans compter et/ou stratégie bancale.la fermeture d'Ouka Studio, crée par des développeurs japonais vétérans issus de chez Bandai Namco Entertainment, Capcom et Square Enix.le coup de pression financier sur le studio de Nagoshi et son jeu Gang of Dragon qui risque d'être annulé si pas de reprise par un nouveau partenaire.Oh bas, tien si l'IA d'Asha pouvait y penser, ce serait une jolie petite exclusivité pour la novice de Microsoft.annonce l'annonce que Netease souhaite revendre le studio Quantic Dream, dont le développement de Star Wars Eclipse est décrit comme un enfer. On imagine d'ailleurs que les récentes annonces de licenciements doivent avoir un rapport avec un retrait de financement par Netease Gamesde Ryutaro Ichimura, ancien producteur de Dragon Quest, a été frappé par le retrait du financement de NetEase Games avant de trouver, heureusement, un nouveau partenaire.Ryutaro Ichimura a récemment parlé de la "turbulence" que son studio PinCool a connue après queQuoiqu'il en soit, je serais actionnaire de Netease je demanderais un audit indépendant immédiat... y'a une odeur à la Embracer dans l'air