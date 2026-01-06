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[Computex] Nvidia dévoile le RTX Spark, son processeur ARM, et ça va faire très mal
Voici un petit résumé du youtoubeur Otaxu sur la bête (la partie GPU équivaut à une 5070)

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    posted the 06/01/2026 at 07:53 PM by jaysennnin
    comments (3)
    5120x2880 posted the 06/01/2026 at 07:58 PM
    Ça fait un moment qu'ils font du ARM, pas aussi puissant évidemment
    wickette posted the 06/01/2026 at 08:13 PM
    Ca va faire très mal au portefeuille surtout .

    Plus sérieusement je pense que c'est quand même très dirigé pro, c'est très intéréssant pour les personnes qui bossent dans le JV, l'IA, la modélisation/simulation complexe etc.

    Pour les consommateurs lambda qui veulent regarder youtube ou jouer, je pense quand même que des composants x86 et un GPU amd ou nvidia reste plus logique pour l'instant

    Va falloir des années pour que le layer d'abstration/émulation autour de windows on arm soit mature
    defcon5 posted the 06/01/2026 at 08:21 PM
    Les joueurs ne sont pas les premiers ciblés, mais plutôt le public et les pro/semipro voulant faire tourner des modèles AI locaux très très performants...

    Et là effectivement ça peut faire mal.
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