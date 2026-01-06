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Resident Evil Requiem
6
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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[SPOIL] Resident Evil Requiem : le producteur considère Zeno comme l’un des personnages les plus importants


Le producteur de Resident Evil Requiem, Masato Kumazawa, a récemment déclaré lors d’une interview au magazine japonais Futabasha que Zeno est l’un des personnages les plus importants de la franchise, tout en remerciant également les joueurs pour l’engouement autour de ce nouveau personnage.

Cependant, après une telle déclaration, de nombreux fans s’interrogent sur la suite des événements le concernant.

Pour ceux qui l’ont déjà oublié, Zeno a fini décapité à la toute fin du jeu, laissant de nombreuses zones d’ombre sur son existence et ses pouvoirs.

Une théorie intéressante laisserait entendre que les Connections récupéreraient sa tête durant l’épilogue post-crédits pour l’utiliser dans un transfert de mémoire. Ce procédé a été évoqué dans un document trouvé juste avant le laboratoire de sang, à la toute fin de la section Rhodes Hills avec Grace.

C’est en tout cas la théorie la plus crédible au vu de son sort dans le jeu, à moins que le DLC narratif à venir ne vienne explorer son passé.

Dans tous les cas, les développeurs n’en ont probablement pas terminé avec ce nouveau “Wesker”.


Futabasha
    tags : resident evil capcom summer game fest resident evil code veronica remake resident evil requiem resident evil requiem dlc resident evil summer game fest resident evil requiem dlc summer game fest resident evil requiem zeno resident evil zeno
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    posted the 06/01/2026 at 07:19 PM by marchand2sable
    comments (7)
    marchand2sable posted the 06/01/2026 at 07:21 PM
    J’ai hurlé la première fois que je l’ai vu.
    noishe posted the 06/01/2026 at 07:25 PM
    Le problème de Zeno c'est qu'il passe son temps à aura farm et à balancer des infos, et au final son impact dans l'histoire est trop faible pour le considérer comme mémorable face à Victor Gideon. Son chara design est très réussi mais j'aurai bien voulu que le temps passé sur Zeno soit plus important et que le personnage soit plus développé.
    akinen posted the 06/01/2026 at 07:28 PM
    Super nouvelle! J’adore son personnage !
    marchand2sable posted the 06/01/2026 at 07:34 PM
    noishe

    Totalement d’accord, il est super classe mais il y a aucune réponse dans le jeu de base. En plus il a les marques noires, donc il était présent durant les événements de Raccoon en 98. Bref il y a beaucoup trop de questions quoi, mais je suis bien content de ne pas avoir été spoilé a la sortie du jeu.
    momotaros posted the 06/01/2026 at 07:42 PM
    J'espère qu'on aura un dlc dans le passé avec d'autres persos et un combat contre lui, il est vraiment classe, c'est dommage de ne pas pouvoir l'affronter.
    22 posted the 06/01/2026 at 07:44 PM
    Oh pitié....important n'est pas le mot exacte.

    Tout comme marchand2sable j'ai réveillé mes filles quand je l'ai vu, j'arrivais pas y croire et pis finalement...Quand Victor le "décrit"a la fin, on est au moins fixé mais on en sort déçue.

    C'est vraiment un RE pour tous , mais SURTOUT pour les purs fans de la saga, d'où l'existence de ce persso pour joué avec nos nerfs.
    marchand2sable posted the 06/01/2026 at 07:54 PM
    momotaros

    C’est le truc qui a déçu tout le monde je pense l’absence de combat contre lui.

    22

    Une pensée pour les gens qui se sont fait spoiler, c’était un champ de mines sur les réseaux.
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