Le producteur de, a récemment déclaré lors d’une interview au magazine japonaisqueest l’un des personnages les plus importants de la franchise, tout en remerciant également les joueurs pour l’engouement autour de ce nouveau personnage.Cependant, après une telle déclaration, de nombreux fans s’interrogent sur la suite des événements le concernant.Pour ceux qui l’ont déjà oublié,a fini décapité à la toute fin du jeu, laissant de nombreuses zones d’ombre sur son existence et ses pouvoirs.Une théorie intéressante laisserait entendre que lesrécupéreraient sa tête durant l’épilogue post-crédits pour l’utiliser dans un transfert de mémoire. Ce procédé a été évoqué dans un document trouvé juste avant le laboratoire de sang, à la toute fin de la sectionavecC’est en tout cas la théorie la plus crédible au vu de son sort dans le jeu, à moins que le DLC narratif à venir ne vienne explorer son passé.Dans tous les cas, les développeurs n’en ont probablement pas terminé avec ce nouveau