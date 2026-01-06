Le producteur de Resident Evil Requiem
, Masato Kumazawa
, a récemment déclaré lors d’une interview au magazine japonais Futabasha
que Zeno
est l’un des personnages les plus importants de la franchise, tout en remerciant également les joueurs pour l’engouement autour de ce nouveau personnage.
Cependant, après une telle déclaration, de nombreux fans s’interrogent sur la suite des événements le concernant.
Pour ceux qui l’ont déjà oublié, Zeno
a fini décapité à la toute fin du jeu, laissant de nombreuses zones d’ombre sur son existence et ses pouvoirs.
Une théorie intéressante laisserait entendre que les Connections
récupéreraient sa tête durant l’épilogue post-crédits pour l’utiliser dans un transfert de mémoire. Ce procédé a été évoqué dans un document trouvé juste avant le laboratoire de sang, à la toute fin de la section Rhodes Hills
avec Grace
.
C’est en tout cas la théorie la plus crédible au vu de son sort dans le jeu, à moins que le DLC narratif à venir ne vienne explorer son passé.
Dans tous les cas, les développeurs n’en ont probablement pas terminé avec ce nouveau “Wesker”
.
Totalement d’accord, il est super classe mais il y a aucune réponse dans le jeu de base. En plus il a les marques noires, donc il était présent durant les événements de Raccoon en 98. Bref il y a beaucoup trop de questions quoi, mais je suis bien content de ne pas avoir été spoilé a la sortie du jeu.
Tout comme marchand2sable j'ai réveillé mes filles quand je l'ai vu, j'arrivais pas y croire et pis finalement...Quand Victor le "décrit"a la fin, on est au moins fixé mais on en sort déçue.
C'est vraiment un RE pour tous , mais SURTOUT pour les purs fans de la saga, d'où l'existence de ce persso pour joué avec nos nerfs.
C’est le truc qui a déçu tout le monde je pense l’absence de combat contre lui.
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Une pensée pour les gens qui se sont fait spoiler, c’était un champ de mines sur les réseaux.