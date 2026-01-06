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Super Mario Galaxy 1+2
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name : Super Mario Galaxy 1+2
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
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[Super Mario Galaxy le film] Le milliard le week-end prochain?


Rien ne semble pouvoir arrêter Nintendo et Illumination : le film Super Mario Galaxy continue de cartonner au cinéma, même s’il est désormais disponible à domicile grâce à Apple TV+, Prime Video, etc.

L’aventure galactique de Mario et ses amis a déjà dépassé les 991 millions de dollars au box-office mondial, et le compte Global Box Office X prévoit qu’il atteindra le milliard de dollars le week-end prochain, ce qui en ferait le premier film de 2026 à franchir ce cap.

Source : https://mynintendonews.com/2026/05/31/super-mario-galaxy-movie-has-now-crossed-991-million-at-the-global-box-office/
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    aeris201
    posted the 06/01/2026 at 06:34 PM by link49
    comments (11)
    micheljackson posted the 06/01/2026 at 06:37 PM
    https://youtu.be/p0ATXEeIH6c?t=89
    redxiii102 posted the 06/01/2026 at 06:41 PM
    aeris201 et link49 en ce moment
    aeris201 posted the 06/01/2026 at 06:44 PM
    Deux films Mario qui atteignent le milliard

    Succes mérité

    Cette suite est excellente et je constate que la qualité est recompensé
    kujiraldine posted the 06/01/2026 at 06:51 PM
    aeris201 link49 : Je suis convaincu que le film aurait encore mieux marché si les prix des carburants et l'inflation globale n'avait pas rogné sur le pouvoir d'achat des ménages.
    Le bonus pool va faire plaisir
    janolife posted the 06/01/2026 at 06:58 PM
    Mérité…j’attends Toy Story 5 maintenant qui va cartonner aussi
    ratchet posted the 06/01/2026 at 06:59 PM
    La gueule de l’entête des blogs
    newtechnix posted the 06/01/2026 at 07:10 PM
    Y'a pas trop de surprise on savait qu'il ne battrait le premier film mais on savait aussi qu'il allait réalisé le milliard...plus que 8 millions à aller chercher cela devrait se faire sans trop de peine même si le plafond est proche puisqu'on retrouve le film maintenant sur des plate-forme de steraming.
    aeris201 posted the 06/01/2026 at 07:15 PM
    newtechnix Y'a pas trop de surprise on savait qu'il ne battrait le premier film mais on savait aussi qu'il allait réalisé le milliard...

    Euh non, pas Shanks

    https://www.gamekyo.com/news97030_cinema-super-mario-galaxy-n-atteindra-probablement-pas-le-milliard-au-box-office.html
    newtechnix posted the 06/01/2026 at 07:20 PM
    On notera aussi le Gros coup double d'Universal

    The Super Mario Galaxy Movie $991,798,185
    et
    Michael $846,278,243

    Universal truste presque les deux premières place du box office mondial en attendant le prochain Spiderman Disney/Sony et sans doute Avengers Doomdays de Disney. On aura également Dune 3 pour la Warner en fin d'année.

    J'allais oublié, Universal peut avoir un troisième milliard seller avec l'Odissey de Nolan.

    Dernier détail Mario et Michael sont des films hyper rentable compte tenu des budgets, vraiment une très belle année pour Universal (attention je précise au('au USa, le film est distribué par Lion Gates)
    newtechnix posted the 06/01/2026 at 07:36 PM
    le flop quasi acté c'est Star Wars: The Mandalorian and Grogu avec $246,568,604 après 2 semaines sauf qu'il s'essoufflent déjà fortement.

    Pourtant n'est pas le prie film SW de ces dernières années, c'est juste un petit spin-off qui à mon sens aurait vraiment du viser les vacances d'été...les parents avec les enfants à la recherche d'une activité avec climatiseur

    Star Wars a semble t-il définitivement fatigué toute la Galaxie.

    L'avenir de Star Wars penche clairement du côté obscur tellement tout cela parait bien sombre
    pharrell posted the 06/01/2026 at 08:28 PM
    Le problème de Mandalorian c’est que c’est pas un film… c’est 3 épisodes d’une nouvelle saison mis bout à bout…

    Ils se sont foutus de la gueule du monde… la licence est déjà en train de boiter au cinéma et Disney se permet de sortir un projet comme ça…

    C’était quand même le premier projet ciné depuis le naufrage de l’épisode 9…


    Bref, c’est cool pour Super Mario même si franchement le film est pas fou…

    Le Biopic de Michael Jackson devrait lui aussi passer le milliard dans quelques temps.
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