Rien ne semble pouvoir arrêter Nintendo et Illumination : le film Super Mario Galaxy continue de cartonner au cinéma, même s’il est désormais disponible à domicile grâce à Apple TV+, Prime Video, etc.
L’aventure galactique de Mario et ses amis a déjà dépassé les 991 millions de dollars au box-office mondial, et le compte Global Box Office X prévoit qu’il atteindra le milliard de dollars le week-end prochain, ce qui en ferait le premier film de 2026 à franchir ce cap.
Source : https://mynintendonews.com/2026/05/31/super-mario-galaxy-movie-has-now-crossed-991-million-at-the-global-box-office/
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posted the 06/01/2026 at 06:34 PM by link49
Succes mérité
Cette suite est excellente et je constate que la qualité est recompensé
Le bonus pool va faire plaisir
Euh non, pas Shanks
https://www.gamekyo.com/news97030_cinema-super-mario-galaxy-n-atteindra-probablement-pas-le-milliard-au-box-office.html
The Super Mario Galaxy Movie $991,798,185
et
Michael $846,278,243
Universal truste presque les deux premières place du box office mondial en attendant le prochain Spiderman Disney/Sony et sans doute Avengers Doomdays de Disney. On aura également Dune 3 pour la Warner en fin d'année.
J'allais oublié, Universal peut avoir un troisième milliard seller avec l'Odissey de Nolan.
Dernier détail Mario et Michael sont des films hyper rentable compte tenu des budgets, vraiment une très belle année pour Universal (attention je précise au('au USa, le film est distribué par Lion Gates)
Pourtant n'est pas le prie film SW de ces dernières années, c'est juste un petit spin-off qui à mon sens aurait vraiment du viser les vacances d'été...les parents avec les enfants à la recherche d'une activité avec climatiseur
Star Wars a semble t-il définitivement fatigué toute la Galaxie.
L'avenir de Star Wars penche clairement du côté obscur tellement tout cela parait bien sombre
Ils se sont foutus de la gueule du monde… la licence est déjà en train de boiter au cinéma et Disney se permet de sortir un projet comme ça…
C’était quand même le premier projet ciné depuis le naufrage de l’épisode 9…
Bref, c’est cool pour Super Mario même si franchement le film est pas fou…
Le Biopic de Michael Jackson devrait lui aussi passer le milliard dans quelques temps.