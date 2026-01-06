« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Vous vous réveillez dans une maison inconnue. Une étrange présence rôde dans les couloirs.
Mais vous n'êtes pas seul. Affrontez vos peurs ensemble dans ce jeu coopératif qui mettra vos nerfs à rude épreuve ! Qui osera explorer la maison, guidé par le système de vidéosurveillance de l'autre joueur ? L'union fait la force : votre seul espoir de survie. Tiendrez-vous jusqu'au bout ?
Le jeu est développé par Atlantis Studio, le studio français cofondé par le cofondateur de Ready at Dawn, Ru Weerasuriya.
Mais vous n'êtes pas seul.
Encore un truc, bien écrit.