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nicolasgourry
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[NS2] Beyond The Dark - Nightwatch / Trailer


Vous vous réveillez dans une maison inconnue. Une étrange présence rôde dans les couloirs.
Mais vous n'êtes pas seul. Affrontez vos peurs ensemble dans ce jeu coopératif qui mettra vos nerfs à rude épreuve ! Qui osera explorer la maison, guidé par le système de vidéosurveillance de l'autre joueur ? L'union fait la force : votre seul espoir de survie. Tiendrez-vous jusqu'au bout ?

Le jeu est développé par Atlantis Studio, le studio français cofondé par le cofondateur de Ready at Dawn, Ru Weerasuriya.

Date de sortie : 2026 / Exclusivité NS2

Gematsu
https://www.youtube.com/watch?v=ZOfow_vzna8
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    aeris201
    posted the 06/01/2026 at 05:40 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    paulnewman posted the 06/01/2026 at 06:57 PM
    Une étrange présence rôde dans les couloirs.
    Mais vous n'êtes pas seul.

    Encore un truc, bien écrit.
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