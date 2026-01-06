profile
Yoshi and the Mysterious Book
6
Likers
name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aeris201
12
Likes
Likers
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 51
visites since opening : 83237
aeris201 > blog
[Charts France] Yoshi avale Lego Batman
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/01/2026 at 02:56 PM by aeris201
    comments (14)
    ducknsexe posted the 06/01/2026 at 03:01 PM
    Yoshi qui gobe batman et chie Un Kinder surprise
    redxiii102 posted the 06/01/2026 at 03:18 PM
    Batman a battu Tomodachi c'est tout ce qui compte
    oreillesal posted the 06/01/2026 at 03:22 PM
    Le petit Saros est demandé à l'accueil, le petit Saros est demandé à l'accueil, merci.
    redxiii102 posted the 06/01/2026 at 03:30 PM
    oreillesal Comparé un jeu grand public à un jeu plus gamer, faut vraiment avoir une noix à la place de la cervelle.
    cyr posted the 06/01/2026 at 03:40 PM
    Je viens de faire un tour a mon leclerc, pas vu de yoshi. Mais vu beaucoup de jeux en gkc. Au moins c'est visible.
    Et 84€ pour kirby air riders.....lol

    Par contre c'est moi ou les rayons jeux vidéo prennent de moins en moins de place....

    Le rayon ps4 plus grand que celui ps5.
    Et le rayon xbox qui doit partager le peu de place avec les jeux xbox one.....


    Franchement je pense acheter mes jeux boite sur Amazon. Sinon sur les store.

    Une page se tourne
    cyr posted the 06/01/2026 at 03:42 PM
    redxiii102 il compare rien. Il demande où est saros, c'est tous.

    Un jeux gamer peut intégrer le top 5 et y rester quelque semaine.
    guiguif posted the 06/01/2026 at 03:46 PM
    oreillesal C'est un jeu a skill, on sait que le joueur français moyen n'a pas le niveau
    xynot posted the 06/01/2026 at 03:50 PM
    J'avoue que Saros est parti assez vite
    22 posted the 06/01/2026 at 03:52 PM
    Avale ???

    Rhoooo...
    icebergbrulant posted the 06/01/2026 at 03:53 PM
    Yoshi avale un LEGO !
    Aeris, dans quelques mois, va ravaler son EGO
    hyoga57 posted the 06/01/2026 at 05:00 PM
    icebergbrulant C’est le vendeur de fleurs qui gobe bien surtout. Tout ce que fait Nintendo en fait.
    wickette posted the 06/01/2026 at 05:01 PM
    Batman c'est 1.2m de ventes monde en quelques jours

    xynot
    C'est un jeu de niche mais comme pour beaucoup de décision sur l'ère PS5, Sony fait n'importe quoi, une démo pour ce genre de jeu est vital, la sortie PC pour un rogue-like aussi....et 70 balles le rogue like de niche, bravo sony, changez pas

    Font tout pour saboter et à la fin dire aux actionnaires qu'ils doivent débrancher le studio X ou Y
    biboufett posted the 06/01/2026 at 05:18 PM
    et pourtant Lego Batman est un meilleur jeux que Yoshi
    redxiii102 posted the 06/01/2026 at 05:22 PM
    cyr c'est normal que ça soit pas un jeu très vendu, il est exigeant.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo