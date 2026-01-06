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name :
Yoshi and the Mysterious Book
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
plates-formes
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aeris201
> blog
[Charts France] Yoshi avale Lego Batman
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posted the 06/01/2026 at 02:56 PM by
aeris201
comments (
14
)
ducknsexe
posted
the 06/01/2026 at 03:01 PM
Yoshi qui gobe batman et chie Un Kinder surprise
redxiii102
posted
the 06/01/2026 at 03:18 PM
Batman a battu Tomodachi c'est tout ce qui compte
oreillesal
posted
the 06/01/2026 at 03:22 PM
Le petit Saros est demandé à l'accueil, le petit Saros est demandé à l'accueil, merci.
redxiii102
posted
the 06/01/2026 at 03:30 PM
oreillesal
Comparé un jeu grand public à un jeu plus gamer, faut vraiment avoir une noix à la place de la cervelle.
cyr
posted
the 06/01/2026 at 03:40 PM
Je viens de faire un tour a mon leclerc, pas vu de yoshi. Mais vu beaucoup de jeux en gkc. Au moins c'est visible.
Et 84€ pour kirby air riders.....lol
Par contre c'est moi ou les rayons jeux vidéo prennent de moins en moins de place....
Le rayon ps4 plus grand que celui ps5.
Et le rayon xbox qui doit partager le peu de place avec les jeux xbox one.....
Franchement je pense acheter mes jeux boite sur Amazon. Sinon sur les store.
Une page se tourne
cyr
posted
the 06/01/2026 at 03:42 PM
redxiii102
il compare rien. Il demande où est saros, c'est tous.
Un jeux gamer peut intégrer le top 5 et y rester quelque semaine.
guiguif
posted
the 06/01/2026 at 03:46 PM
oreillesal
C'est un jeu a skill, on sait que le joueur français moyen n'a pas le niveau
xynot
posted
the 06/01/2026 at 03:50 PM
J'avoue que Saros est parti assez vite
22
posted
the 06/01/2026 at 03:52 PM
Avale ???
Rhoooo...
icebergbrulant
posted
the 06/01/2026 at 03:53 PM
Yoshi avale un LEGO !
Aeris, dans quelques mois, va ravaler son EGO
hyoga57
posted
the 06/01/2026 at 05:00 PM
icebergbrulant
C’est le vendeur de fleurs qui gobe bien surtout. Tout ce que fait Nintendo en fait.
wickette
posted
the 06/01/2026 at 05:01 PM
Batman c'est 1.2m de ventes monde en quelques jours
xynot
C'est un jeu de niche mais comme pour beaucoup de décision sur l'ère PS5, Sony fait n'importe quoi, une démo pour ce genre de jeu est vital, la sortie PC pour un rogue-like aussi....et 70 balles le rogue like de niche, bravo sony, changez pas
Font tout pour saboter et à la fin dire aux actionnaires qu'ils doivent débrancher le studio X ou Y
biboufett
posted
the 06/01/2026 at 05:18 PM
et pourtant Lego Batman est un meilleur jeux que Yoshi
redxiii102
posted
the 06/01/2026 at 05:22 PM
cyr
c'est normal que ça soit pas un jeu très vendu, il est exigeant.
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Et 84€ pour kirby air riders.....lol
Par contre c'est moi ou les rayons jeux vidéo prennent de moins en moins de place....
Le rayon ps4 plus grand que celui ps5.
Et le rayon xbox qui doit partager le peu de place avec les jeux xbox one.....
Franchement je pense acheter mes jeux boite sur Amazon. Sinon sur les store.
Une page se tourne
Un jeux gamer peut intégrer le top 5 et y rester quelque semaine.
Rhoooo...
Aeris, dans quelques mois, va ravaler son EGO
xynot
C'est un jeu de niche mais comme pour beaucoup de décision sur l'ère PS5, Sony fait n'importe quoi, une démo pour ce genre de jeu est vital, la sortie PC pour un rogue-like aussi....et 70 balles le rogue like de niche, bravo sony, changez pas
Font tout pour saboter et à la fin dire aux actionnaires qu'ils doivent débrancher le studio X ou Y