Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Kingdom Hearts IV
0
Likers
name : Kingdom Hearts IV
platform : Xbox Series X
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19130
visites since opening : 33929265
link49 > blog
[Rumeur] Des nouvelles de Kingdom Hearts 4 en août?


L'utilisateur Twitter CALLM3MAR1 a écrit ceci : "Des nouvelles de KH4 en août."

Cependant, il a ensuite ajouté cette importante précision :

"Bon, avant que ça ne dégénère, je ne suis sûr qu'à 95 % car une petite voix en moi pense que Square Enix pourrait très bien nous faire une blague et attendre encore un an sans rien nous dire. Mais je suis PRESQUE SÛR que c'est en août que le jeu sera enfin dévoilé officiellement."

La dernière fois que Square Enix a présenté officiellement Kingdom Hearts 4, c'était en mai 2025, il y a un peu plus d'un an. Et ils avaient partagé une nouvelle capture d'écran avec Mickey en flagrant délit.

Mais tout comme pour Dragon Quest XII, Square Enix est resté complètement muet sur l'avancement de Kingdom Hearts 4. Et ils ont récemment admis avoir relancé le développement de Dragon Quest XII.

Source : https://gameranx.com/updates/id/562874/article/rumor-kingdom-hearts-4-news-is-maybe-coming-this-august/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/01/2026 at 02:08 PM by link49
    comments (2)
    natedrake posted the 06/01/2026 at 02:11 PM
    En août, y'a le D23, donc pourquoi pas.
    zmaragdus posted the 06/01/2026 at 02:13 PM
    La source est pas top et puis le gars parle au conditionnel. On dirait un gars random sur X.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo