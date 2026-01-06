L'utilisateur Twitter CALLM3MAR1 a écrit ceci : "Des nouvelles de KH4 en août."
Cependant, il a ensuite ajouté cette importante précision :
"Bon, avant que ça ne dégénère, je ne suis sûr qu'à 95 % car une petite voix en moi pense que Square Enix pourrait très bien nous faire une blague et attendre encore un an sans rien nous dire. Mais je suis PRESQUE SÛR que c'est en août que le jeu sera enfin dévoilé officiellement."
La dernière fois que Square Enix a présenté officiellement Kingdom Hearts 4, c'était en mai 2025, il y a un peu plus d'un an. Et ils avaient partagé une nouvelle capture d'écran avec Mickey en flagrant délit.
Mais tout comme pour Dragon Quest XII, Square Enix est resté complètement muet sur l'avancement de Kingdom Hearts 4. Et ils ont récemment admis avoir relancé le développement de Dragon Quest XII.
Source : https://gameranx.com/updates/id/562874/article/rumor-kingdom-hearts-4-news-is-maybe-coming-this-august/
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posted the 06/01/2026 at 02:08 PM by link49