Cette exposition n'est pas immense, mais elle est dense. Il y a même un espace Just Dance pour danseurs et spectateurs. Les autres tâteurs de manette trouveront leur bonheur.* A faire à plusieurs donc.
Quand on aime le jeu et l'Histoire comme moi, on conserve au moins une pièce physique de cet immense patrimoine, de plus en plus respecté. Nous sommes de moins en moins nombreux à avoir des pièces de musée à domicile, mais grâce à certains d'entre nous, cet héritage reste vivant. Je lèguerai tout à un musée tôt ou tard.
Des billets Presse attendaient à la billetterie ? que nenni, ils m'ont oublié et j'ai dû opter pour une autre méthode. Je n'allais pas repartir sans mater de la cathode.
Une délicieuse compote à base de miel, noisette etc... pour patienter
Je vous parlerai d'un Musée à Lausanne que j'ai visité récemment. Paris n'est qu'une étape, le monde entier est Gaming.
On joue sur Magnavox, maman et fils. Pendant que les bande-son vous émerveillent et que, sur votre gauche, vous devez deviner par les logos en surbrillance, le nom et la date des jeux dont les musiques passent au même moment.
L'ancêtre de Kid Icarus, Space Harrier, j'y ai joué quelques fois par le passé
Flipper protégé par une cordelette : oeuvre d'art mécanique, défense d'y toucher !
Just Dance sur Grand écran avec petite pièce pour danser en groupe !
Des vinyles ! pleins de vinyles !
MES RESPECTS MADAME
VRAIMENT, RESPECT MADAME CIANI (compositrice avec sa propre machine pour Atari - Coca-Cola etc...)