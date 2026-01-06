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Video Games & Music : à faire, à écouter, à voir
Solarr the PC Master
PSG : Paris Siège du Gaming en France ?

Cette exposition n'est pas immense, mais elle est dense. Il y a même un espace Just Dance pour danseurs et spectateurs. Les autres tâteurs de manette trouveront leur bonheur.* A faire à plusieurs donc.
Quand on aime le jeu et l'Histoire comme moi, on conserve au moins une pièce physique de cet immense patrimoine, de plus en plus respecté. Nous sommes de moins en moins nombreux à avoir des pièces de musée à domicile, mais grâce à certains d'entre nous, cet héritage reste vivant. Je lèguerai tout à un musée tôt ou tard.

Des billets Presse attendaient à la billetterie ? que nenni, ils m'ont oublié et j'ai dû opter pour une autre méthode. Je n'allais pas repartir sans mater de la cathode.




Une délicieuse compote à base de miel, noisette etc... pour patienter




Je vous parlerai d'un Musée à Lausanne que j'ai visité récemment. Paris n'est qu'une étape, le monde entier est Gaming.







On joue sur Magnavox, maman et fils. Pendant que les bande-son vous émerveillent et que, sur votre gauche, vous devez deviner par les logos en surbrillance, le nom et la date des jeux dont les musiques passent au même moment.















L'ancêtre de Kid Icarus, Space Harrier, j'y ai joué quelques fois par le passé







Flipper protégé par une cordelette : oeuvre d'art mécanique, défense d'y toucher !



Just Dance sur Grand écran avec petite pièce pour danser en groupe !












Des vinyles ! pleins de vinyles !







MES RESPECTS MADAME





VRAIMENT, RESPECT MADAME CIANI (compositrice avec sa propre machine pour Atari - Coca-Cola etc...)




Un petit tour à cette expo sonore (lien France Inter mais aussi France Musique), que vous pouvez découvrir jusqu'en novembre 2026.









Et Le Livre de l 'Expo m' été offert par la Philharmonie de Paris. That's all folks !


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    posted the 06/01/2026 at 01:09 PM by solarr
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