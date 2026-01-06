De la part d'un des gros leakers SEGA de Reddit, celui-là même qui avait balancé à l'avance les quelques secondes du teaser de New Jet Set Radio (montré ensuite officiellement par SEGA).
En vrac :
- Skins Persona dans Fortnite (wahou
)
- Plusieurs annonces pour Sonic cette année
- New Jet Set Radio aura un nouveau perso (Sierra)
- Un trailer plus conséquent de ce dernier sera lâché cette année
- Confirme le portage Switch 2 à venir de Metaphor
- Phantasy Star Online 3 est en développement
- Nouveau Puyo Puyo l'année prochaine
Bonus Capcom :
- Nouveau Ace Attorney en chantier
ce qui donne de la véracité au truc.
Si le mec avait dit Sonic Adventures 3, Skies of Arcadia 2 et Shining Force 4, bizarrement on aurait douté un peu
En vrai je pense que c'est obvious.
Des rumeurs sur Ace Attorney 7 existent depuis le NVIDIA Leak et vu les bonnes ventes des compilations, ça m'étonnerait que Capcom en reste là.
Il a juste dit (mais c'est tellement logique que c'était inutile de le mentionner) que le nouveau Crazy Taxi sortira avant le nouveau Jet Set Radio.
Merci l'ami