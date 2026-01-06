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SEGA : quelques infos leaks en vrac (dont du PSO3)
Jeux Video
De la part d'un des gros leakers SEGA de Reddit, celui-là même qui avait balancé à l'avance les quelques secondes du teaser de New Jet Set Radio (montré ensuite officiellement par SEGA).

En vrac :

- Skins Persona dans Fortnite (wahou )
- Plusieurs annonces pour Sonic cette année
- New Jet Set Radio aura un nouveau perso (Sierra)
- Un trailer plus conséquent de ce dernier sera lâché cette année
- Confirme le portage Switch 2 à venir de Metaphor
- Phantasy Star Online 3 est en développement
- Nouveau Puyo Puyo l'année prochaine

Bonus Capcom :

- Nouveau Ace Attorney en chantier
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    link49
    posted the 06/01/2026 at 12:25 PM by shanks
    comments (13)
    thelastone posted the 06/01/2026 at 12:30 PM
    Ça casse pas trois canards à une patte
    shanks posted the 06/01/2026 at 12:33 PM
    thelastone
    ce qui donne de la véracité au truc.

    Si le mec avait dit Sonic Adventures 3, Skies of Arcadia 2 et Shining Force 4, bizarrement on aurait douté un peu
    thelastone posted the 06/01/2026 at 12:42 PM
    Shanks Effectivement
    noishe posted the 06/01/2026 at 12:47 PM
    shanks Tu penses que son info Ace Attorney est fiable ? Il s'est jamais aventuré hors SEGA il me semble, et on a pas de news de Ace Attorney 7 depuis des années. Faut pas qu'il donne de l'espoir comme ça
    shanks posted the 06/01/2026 at 12:49 PM
    noishe
    En vrai je pense que c'est obvious.

    Des rumeurs sur Ace Attorney 7 existent depuis le NVIDIA Leak et vu les bonnes ventes des compilations, ça m'étonnerait que Capcom en reste là.
    gasmok2 posted the 06/01/2026 at 12:50 PM
    Et rien de bien consistant sur Crazy Taxi
    shanks posted the 06/01/2026 at 12:52 PM
    gasmok2
    Il a juste dit (mais c'est tellement logique que c'était inutile de le mentionner) que le nouveau Crazy Taxi sortira avant le nouveau Jet Set Radio.
    altendorf posted the 06/01/2026 at 12:54 PM
    Oh PSO le retour !
    noishe posted the 06/01/2026 at 01:02 PM
    shanks C'est le genre de truc qui me paraît tellement obvious que j'ai du mal à y croire, au point que je sens l'annonce du remaster Layton x Phoenix Wright à la place d'un nouvel épisode. Mais qui sait, cette semaine peut faire des miracles
    redxiii102 posted the 06/01/2026 at 01:13 PM
    Jet set radio sur dreamcast 2 ?
    gasmok2 posted the 06/01/2026 at 01:33 PM
    shanks
    Merci l'ami
    saram posted the 06/01/2026 at 01:53 PM
    PSO 3 Mais j'espère un meilleur traitement que le 2 qui est un FTP et full anglais.
    link49 posted the 06/01/2026 at 02:10 PM
    Je pense que Metaphor sera en format GKC, à moins que Sega fasse un effort.
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