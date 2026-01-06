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De la part d'un des gros leakers SEGA de Reddit, celui-là même qui avait balancé à l'avance les quelques secondes du teaser de New Jet Set Radio (montré ensuite officiellement par SEGA).En vrac :- Skins Persona dans Fortnite (wahou- Plusieurs annonces pour Sonic cette année- New Jet Set Radio aura un nouveau perso (Sierra)- Un trailer plus conséquent de ce dernier sera lâché cette année- Confirme le portage Switch 2 à venir de Metaphor- Phantasy Star Online 3 est en développement- Nouveau Puyo Puyo l'année prochaineBonus Capcom :- Nouveau Ace Attorney en chantier