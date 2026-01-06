« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
L’organisme ESRB parle d'une version NS2, est-ce que l'on aura une version "NS2 Edition" ?
Si c'est le cas une mise à niveau "Gratuit" ou pas ?
Une version GKC ou pas ?
Avec la fonction "souris" ou pas ?
Le moteur a évolué depuis le temps, donc je doute que microsoft porte l'ancien version.
Par contre, vu ce que rapporte la version nintendo de ce jeu avec son skin Mario et sa popularité, il serait bien pour microsoft de proposer une version Switch 2 avec un skin Zelda en plus. Le succès serait énorme.