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Minecraft
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name : Minecraft
platform : PC
editor : Microsoft
developer : 4J Studios
genre : autre
multiplayer : oui
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Nintendo Wii - - Nintendo 3DS - Wii U - Xbox One PlayStation 4 -
official website : http://www.minecraft.net
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nicolasgourry
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Minecraft sur NS2 bientôt annoncé ?


(C'est la version Switch)

L’organisme ESRB parle d'une version NS2, est-ce que l'on aura une version "NS2 Edition" ?
Si c'est le cas une mise à niveau "Gratuit" ou pas ?
Une version GKC ou pas ?
Avec la fonction "souris" ou pas ?

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    aeris201
    posted the 06/01/2026 at 12:15 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    cyr posted the 06/01/2026 at 01:02 PM
    Je sent une avalanche d'édition switch2.....triste
    nicolasgourry posted the 06/01/2026 at 01:04 PM
    cyr si la mise à niveau est "gratuit" je ne vois pas le soucis.
    kidicarus posted the 06/01/2026 at 01:19 PM
    Normalement ça ne devrait pas être une switch 2 édition mais bien une version Switch 2, car il me semble que la version 1 est la même version que la WiiU.
    Le moteur a évolué depuis le temps, donc je doute que microsoft porte l'ancien version.

    Par contre, vu ce que rapporte la version nintendo de ce jeu avec son skin Mario et sa popularité, il serait bien pour microsoft de proposer une version Switch 2 avec un skin Zelda en plus. Le succès serait énorme.
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