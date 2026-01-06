Fire emblem : The blazing blade

Le récit du héros à l'épée flamboyante

Cain et Sain qui révèlent à Lyn qu'elle est la petite-fille du marquis de Caelin

Lyndis ,indéniablement l'un des personnages les plus stylé de toute la saga

Le chapitre 20, la porte du dragon. Une de mes maps préférées

Le mode Hector difficile ,le plus gros challenge du titre

Un épisode un peu léger en termes de nouveauté

Conclusion

Note: 10/10

Sorti en 2003 au Japon et en 2004 en Europe, Fire emblem: the blazing sword ( juste renommé Fire emblem en occident) est une préquelle de l'opus précédent, the binding blade. C'est aussi enfin le premier jeu de la licence à avoir droit à une sortie internationale et nombre de joueurs ont commencé la série par ce volet. Après un binding blade assez bon qui a su redresser la barre suite au fiasco Thracia, ce deuxième opus sur GBA va-t-il continuer sur cette lancée ? voyons ça tout de suiteDepuis Fire Emblem 6, des efforts ont été faits de la part d'Intelligent Systems pour rendre la licence plus grand public et plus facile/accessible. Mais malgré des progrès notables, FÉ 6 reste un jeu difficile. Certes pas autant que Thracia, mais quand même, il est compliqué de le qualifier de Fire Emblem grand public.FE7 continue donc dans cette voie, en baissant encore la difficulté pour atteindre un niveau que je trouve vraiment bon. Ni trop difficile pour les nouveaux venus, ni trop facile. Le mode normal du jeu est indéniablement plus simple que les 6 premiers FE, mais la permadeath est toujours présente et la moindre erreur peut quand même vous faire perdre une unité.Amélioration grandement appréciée, un des défauts de FE 6 que j'ai déjà souligné a été corrigé, la taille des maps. Elles sont devenues bien plus petites et donc bien plus agréables à faire. Ces maps bien plus petites, le gameplay toujours aussi bon, la magnifique 2D, le très bon rythme et les personnages attachants (notamment le trio, Elliwood/Lyn/Hector) , rendent ce Fire Emblem tellement mais tellement addictif.Même si j'aime beaucoup le 3 et 4, je peux difficilement enchaîner les chapitres dans ces jeux. Soit parce que c'est trop dur (et quand je dis "dur" ,je devrais plutôt dire "injuste" ) ou trop lent. Ou pire, les deux en même temps. (même si Fire Emblem s'améliore à partir du 3 en ce qui concerne la vitesse de jeu, ça reste assez lent comparé au FE moderne). Dans ce Blazing Sword, je peux passer des heures à enchaîner les chapitres sans m'ennuyer. Une vraie drogue ce jeu.Au niveau des maps en elles-mêmes, toute la première partie avec Lyn est clairement un tuto mais bien implémenté de mon point de vue. Pendant ces 10 chapitres, le jeu apprend au nouveau venu les mécaniques propres à Fire Emblem mais tout en ayant une histoire intéressante. C'est un tuto certes mais ça n'empêche pas qu'intelligent système a réussi à rendre l'histoire assez passionnante à suivre.Et tuto oblige, ce sont des chapitres qui se bouclent assez rapidement. Les cartes un peu plus longues viendront au fur et à mesure même si, comme je l'ai dit, même les cartes les plus longues de FE7 sont bien plus courtes que dans les précédents opus.En ce qui concerne la difficulté du titre, comme je l'ai dit plus haut, le jeu en mode normal est assez facile. On est très très loin de FE5, voire même des Six premiers jeux. Une fois le jeu terminé, il est possible de le recommencer, en mode Eliwood et Hector. Puis une fois fini la partie Hector, c'est le mode hector (difficile) qui se débloque.-Le mode eliwood permet de skipper la partie avec Lyn et est un poil plus difficile que le mode normal.-Le mode hector, quant à lui, permet de jouer l'histoire avec le point de vue d'Hector. Dans ce mode, de nouveaux chapitres et personnages sont ajoutés.Malgré que je le trouve fantastique, au final ce FE ne fait qu'améliorer la formule mise en place dans the binding blade.La narration est bien meilleure que dans FE6, par exemple. Même si j'ai bien apprécié l'histoire de Roy, j'avais quand même l'impression qu'il était un peu effacé. Là, Lyn, elliwood et Hector sont bien plus travaillés. Du character driven story bien plus réussi, bien que j'ai quelques griefs contre certaines choses, notamment son "méchant" que je trouve, personnellement pas vraiment charismatique, bien en dessous de Zephiel, mais à part ça, l'aventure est bien plus engageante que dans FE6.Petite mention pour le passage qui permet de voir Zephiel et son père, le roi de Bern. Ce moment est vraiment excellent, ça permet vraiment de donner un peu d'épaisseur au personnage même si ça aurait mérité d'être un peu plus poussé.En ce qui concerne l'OST, je suis partagé. Autant, en refessant le jeu , je me suis aperçu que l'OST de manière globale est plutôt bonne, autant il manque un thème fort comme peut l'avoir FE6 avec "beneath a new light".Cette suite/préquel arrange aussi le hit rate et peaufine encore plus la belle 2D, Adieu l'animation à la ramasse de roy. Que ce soit pour toutes les unités dont notamment les trois lords principaux, Lyn, Elliwood et Hector, toutes les animations de combats sont à tomber par terre.Et enfin, c'est bien dans cet épisode qu'un guide n'est plus nécessaire pour atteindre le boss de fin.Dans FE 1 et 3, c'était nécessaire pour débloquer la vraie fin, pour FE2, sans guide, possibilité d'être bloqué dans une grotte avec des mobs qui repop sans cesse ( et en étant de plus en plus puissants) dans la route d'alm. Dans FE5, obligatoire pour éviter les softlock et pour le 6ème épisode, pareil, nécessaire pour débloquer les chapitres Gaiden. Là non, pas de possibilité de se faire softlock , pas de conditions obscures pour atteindre la vraie fin du jeu. Rien que ça, c'est un gros plus pour moi.Bref, oui, je l'avoue, c'est un peu un Fire Embleem 6 2.0 , car oui les nouveautés sont un peu chiches. Il introduit dans la saga, l'avatar mais à part ça, il est vrai que c'est assez léger, mais est-ce vraiment si grave ça ? De mon point de vue, non. Bien qu'il n'apporte pas autant de nouveauté que ses prédécesseurs, ça reste un plaisir de le faire. Parfois, juste améliorer les bases de ce qui a été fait avant est suffisant.