Jeu Fini

J’ai profité de la sortie physique chez LRG pour enfin découvrir le fameux Hi-Fi Rush, le BTA shadowdropé qui aura fait parler à sa sortie.- Joli cell-shading- Bon gameplay- Des personnages attachants- Une VF de grande qualité- Une OST qui fait le café- Pas fan du coté timing- Déplacement un peu lent- Environnements en demi-teinte- La moitié des boss peu inspirés- Quelques musiques qui tournent en boucle hors combatHi-Fi Rush est plutôt joli, le cell-shading à la Jet Set Radio a une belle gueule. Le charadesign est globalement bon en dehors de quelques persos trop « brochette-fromage », et la possibilité de relooker le héro avec une tonne de fringue ainsi que ses alliés est plaisant.Le système de combat n’est peut-être pas aussi speed ou profond que les meilleurs jeux du genre, mais il est plutôt fun et évolue tout au long de l’histoire. Bien que cette dernière soit vue et revue, les personnages sont attachants, la mise en scène inspirée et l’humour omniprésent. La VF, d’une grande qualité, y joue pour beaucoup.Pour finir, pour un jeu basé sur la musique, nous avons évidemment une bonne OST avec notamment plusieurs pistes sous licences.Le système de combat a beau être fun, je ne suis pas fan du coté timing parfait basé sur ce système de bande rythmique pour faire plus de dégât et avoir un meilleur rang à la fin du niveau. Cela alourdit le gameplay et rend les combats moins amusant et rapide que dans un BTA classique, donc j’ai joué normalement, tant pis pour les rangs S. Je n’ai pas non plus apprécié que la vitesse du déplacement du personnage lors de l’exploration soit si lente, ça manque d’une touche pour courir.Passé le coté frais du premier environnement en extérieur, la moitié des décors sont des intérieurs pas toujours très inspirés (usine, grotte de lave, centre technologique, etc...), heureusement vers la fin on reprend un peu l’air, notamment dans l’avant-dernier niveau très réussi. Outre les deux premiers boss, les combats de boss ne sont pas terribles, celui de fin inclus, le pire étant le combat contre Korsica qui n’est qu’une suite de parade assez ennuyeuse.Pour finir vu que la musique est évolutive par rapport aux combats, lors de certaines phases d’exploration elle a tendance à trop boucler et peut devenir un peu agaçante.