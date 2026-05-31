Quand je parle de jeux récents, c'est pas forcément uniquement le dernier jeu sortie. Mais également des jeux de cette gen, qui ont donc déjà quelques années.
Et pour la retro, je pense qu'on a tous notre définition donc à vous de voir
Mais les jeux des anciennes gen en gros. Même si perso je vois pas encore les PS4 et One comme du retro.
En ratio ça donnerait quoi pour vous entre jeu récents et rétro ?
Ou alors uniquement l'un ou l'autre.
Je dirais donc 80% récent - 20% Rétro
ratio 90/10
Je vais quand même essayer Forza horizon, qui a l'air d'être bien fun.
Mais sinon : saturn, megadrive, gba, gb ... et bientot neo geo
Je ne fais pas attention à si c’est un vieux jeu ou non.
J'ai envie de faire un jeu, je le fais, c'est tout.
Par le passé j'aurais dit 70% nouveauté, et 30% retro.
Il y a pas mal de jeux que j'ai eu envie de refaire, et pour certains j'ai attendu, car je savais qu'une version remasterisée allait arriver.
Par exemple dernierement, avec BotW qui m'a redonné gout aux Zelda, j'avais envie de me faire OoT (je l'ai fait juste une fois, à sa sortie, et j'y ai un peu retouché sous emulateur et sur 3DS sans jamais allé tres loin), je me suis dit qu'un remake allait probablement pas trop tarder, et oh...
Pareil apres des épisodes nordiques qui m'ont laissé sur ma faim, je me tatais a me refaire la trilogy god of war, mais je la sentais tellement arriver... ça sera une belle raison de me prendre la PS6 pr les refaire dans les meilleurs conditions (deja refait sous emulateur sauf le 3)
En fait c'est vraiment par période, en ce moment y'a James Bond et Forza Horizon 6 qui m'occupe pas mal, mais j'adore rebranché mes consoles retro pour montrer des pépites à mon fils et pouvoir jouer avec lui sur ce qui m'a fait adoré cette passion (bon, lui foutre des petites raclées sur un Last Blade 2 ou un Street Fighter 2 c'est assez plaisant, par contre il gère trop bien à n'importe quel Mario Kart, et c'est souvent moi qui fini 2eme voit plus bas)
Persso, impossible pour moi de me contenté que des jeux récents, ça me fait du bien de refaire des saga comme MGS, Splinter Cell, God of War etc. (de la SNES a la 360)
Quand au jeux rétro plus loin de notre enfance, ça m'arrive mais ça va vite, ça se boucle en 1h voir moins grâce a l'ému/save state etc.
Ça m'arrive pas mal de rallumer de vieilles consoles ou de jouer à de l'émulation simplement pour varier un peu les plaisirs, les jeux y sont aussi plus courts et il y a des genres qui se sont raréfiés au fil des générations…
Je surveille les exceptions, mais il y en a de moins en moins... par contre je découvre souvent des pépites inconnus sur mes vieilles consoles.