Quand je parle de jeux récents, c'est pas forcément uniquement le dernier jeu sortie. Mais également des jeux de cette gen, qui ont donc déjà quelques années.Et pour la retro, je pense qu'on a tous notre définition donc à vous de voirMais les jeux des anciennes gen en gros. Même si perso je vois pas encore les PS4 et One comme du retro.En ratio ça donnerait quoi pour vous entre jeu récents et rétro ?Ou alors uniquement l'un ou l'autre.