profile
jenicris
81
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1848
visites since opening : 4495976
jenicris > blog
Jouez vous essentiellement à des jeux récents ou rétro ? Voir les deux de manière équivalente
Quand je parle de jeux récents, c'est pas forcément uniquement le dernier jeu sortie. Mais également des jeux de cette gen, qui ont donc déjà quelques années.

Et pour la retro, je pense qu'on a tous notre définition donc à vous de voir
Mais les jeux des anciennes gen en gros. Même si perso je vois pas encore les PS4 et One comme du retro.

En ratio ça donnerait quoi pour vous entre jeu récents et rétro ?
Ou alors uniquement l'un ou l'autre.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/31/2026 at 07:47 PM by jenicris
    comments (25)
    fdestroyer posted the 05/31/2026 at 07:56 PM
    Les deux quasiment de manière équivalente.
    jf17 posted the 05/31/2026 at 07:59 PM
    Pour ma part en ce moment c'est du 50/50, par contre pour le rétro uniquement avec emulateur ou alors en version pc pour certains ( je conserve mes console bien à l'abri)
    forte posted the 05/31/2026 at 07:59 PM
    La même, les deux !
    yukilin posted the 05/31/2026 at 07:59 PM
    Que du récent quasiment.
    Je dirais donc 80% récent - 20% Rétro
    onsentapedequijesuis posted the 05/31/2026 at 08:00 PM
    3eme option : des jeux Indés 90% du temps.
    supasaiyajin posted the 05/31/2026 at 08:00 PM
    Si par récent, c'est la gen actuelle et précédente, alors uniquement des jeux récents.
    fan2jeux posted the 05/31/2026 at 08:08 PM
    jeux recent essentiellement
    ratio 90/10
    thejoke posted the 05/31/2026 at 08:12 PM
    Les 2 aussi, c'est pour ça que j'hésite à prendre la neo geo aes. Je n'ai jamais eu de neo geo mais j'ai joué beaucoup aux jeux sur émulateur. Mais on va pas se mentir l'expérience est différente avec la console directement.
    defcon5 posted the 05/31/2026 at 08:14 PM
    Quasi 100% retro, j'ai lâché l'affaire sur les jeux modernes qui me laissent de marbre.. Même si j'ai le game pass...
    Je vais quand même essayer Forza horizon, qui a l'air d'être bien fun.

    Mais sinon : saturn, megadrive, gba, gb ... et bientot neo geo
    adamjensen posted the 05/31/2026 at 08:15 PM
    Perso, je fais les deux : les anciens comme les récents, et de toutes les époques, mais rien en dessous des années 90.
    Je ne fais pas attention à si c’est un vieux jeu ou non.
    J'ai envie de faire un jeu, je le fais, c'est tout.
    cail2 posted the 05/31/2026 at 08:17 PM
    70% modern (PS5/PC/Switch2) et rétro (surtout MD/SNES/PCE/NG AES).
    fritesmayo76 posted the 05/31/2026 at 08:18 PM
    Mina the Hollower tu le classes en récent ou rétro?
    psxbox posted the 05/31/2026 at 08:18 PM
    Les retros recents avec tous ces remakes et remaster
    slyder posted the 05/31/2026 at 08:37 PM
    Que du récent, je ne refais jamais les jeux je ne supporte pas ça, et j'ai bien vécu chaque gen depuis près de 40 ans, il me faut du neuf en permanence sinon je me fais chier, donc toujours récent
    solarr posted the 05/31/2026 at 08:49 PM
    Les 2, mon n'veu. Je quitterai cette terre avec la satisfaction de n'avoir pas tout fait et d'en laisser pour les autres.
    51love posted the 05/31/2026 at 08:59 PM
    c'est assez variable, j'ai tendance à faire un peu moins de retro en ce moment.

    Par le passé j'aurais dit 70% nouveauté, et 30% retro.

    Il y a pas mal de jeux que j'ai eu envie de refaire, et pour certains j'ai attendu, car je savais qu'une version remasterisée allait arriver.

    Par exemple dernierement, avec BotW qui m'a redonné gout aux Zelda, j'avais envie de me faire OoT (je l'ai fait juste une fois, à sa sortie, et j'y ai un peu retouché sous emulateur et sur 3DS sans jamais allé tres loin), je me suis dit qu'un remake allait probablement pas trop tarder, et oh...

    Pareil apres des épisodes nordiques qui m'ont laissé sur ma faim, je me tatais a me refaire la trilogy god of war, mais je la sentais tellement arriver... ça sera une belle raison de me prendre la PS6 pr les refaire dans les meilleurs conditions (deja refait sous emulateur sauf le 3)
    kenjushi posted the 05/31/2026 at 09:13 PM
    Je vais etre sur un ratio de 60/40 en faveur des jeux récents.

    En fait c'est vraiment par période, en ce moment y'a James Bond et Forza Horizon 6 qui m'occupe pas mal, mais j'adore rebranché mes consoles retro pour montrer des pépites à mon fils et pouvoir jouer avec lui sur ce qui m'a fait adoré cette passion (bon, lui foutre des petites raclées sur un Last Blade 2 ou un Street Fighter 2 c'est assez plaisant, par contre il gère trop bien à n'importe quel Mario Kart, et c'est souvent moi qui fini 2eme voit plus bas)
    newtechnix posted the 05/31/2026 at 09:14 PM
    en ce moment je suis en période retro...et particulièrement sur des jeux d'arcade mame.
    pcverso posted the 05/31/2026 at 09:16 PM
    Pour moi essentiellement récent.
    romgamer6859 posted the 05/31/2026 at 09:17 PM
    100% récent et jamais rien de rétro, je laisse le passé où il est.
    22 posted the 05/31/2026 at 09:26 PM
    ça dépend ce qu'on inclut dans rétro, si c'est tous les jeux avant la gén actuel alors je dirais 90 rétro et 10 récent.

    Persso, impossible pour moi de me contenté que des jeux récents, ça me fait du bien de refaire des saga comme MGS, Splinter Cell, God of War etc. (de la SNES a la 360)

    Quand au jeux rétro plus loin de notre enfance, ça m'arrive mais ça va vite, ça se boucle en 1h voir moins grâce a l'ému/save state etc.
    keiku posted the 05/31/2026 at 09:27 PM
    en dehors des goty et de quelque rare bonne sortie japonaise et de path of exile 2, du jeux rétro 90% (ps1 et 2) du temps (j'ai acheter 7 jeux sur cette gen)
    bourbon posted the 05/31/2026 at 09:30 PM
    Je dois être à 60% de jeux récents pour 40% de rétro, voire du 50/50.

    Ça m'arrive pas mal de rallumer de vieilles consoles ou de jouer à de l'émulation simplement pour varier un peu les plaisirs, les jeux y sont aussi plus courts et il y a des genres qui se sont raréfiés au fil des générations…
    liberty posted the 05/31/2026 at 09:31 PM
    Je dirais plutôt rétro comme je fais des jeux récent en promotion lol ou plus de rétro de vieilles consoles.
    micheljackson posted the 05/31/2026 at 09:41 PM
    Je passe 99% de mon temps sur mes consoles 8-16 bits, gameboy, famicom, super famicom, pcengine et megadrive (et bientôt la neo geo :love, le tout en passant par des Everdrive et sur un écran CRT, les jeux modernes me font chier, je m'y ennuie, j'ai l'impression d'être tenu par la main pour jouer à des simulateurs de vide et de ramassage d'objets inutiles pour débloquer des succès débiles pour autistes.

    Je surveille les exceptions, mais il y en a de moins en moins... par contre je découvre souvent des pépites inconnus sur mes vieilles consoles.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo