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Sonic CD : Un remake chez Sega ?
Un remake de Sonic CD ?
SEGA-16 a publié une interview avec l'ancien vice-président de SEGA of America, Mike Fischer, où il a fait quelques déclarations surprenantes :

Il a « entendu dire que Sega refont Sonic CD », mais n'a fourni aucun autre détail concernant cette déclaration. Cela ne doit être considéré que comme une rumeur pour le moment.

Mike affirme également que Yuji Naka a « volé le crédit » pour la création de Sonic the Hedgehog, et que Naoto Ohshima et Hirokazu Yasuhara méritent plus de reconnaissance pour leur contribution à la naissance du mascotte. Il a aussi partagé plusieurs autres anecdotes concernant Naka-san, le décrivant comme une personne têtue et difficile à côtoyer.

Au vu de la sortie prochaine du film Sonic 4 avec Amy et Metal Sonic, cela ne serait pas étonnant.

https://www.sega-16.com/2026/05/interview-mike-fischer-soa-product-manager-vp/
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    posted the 05/31/2026 at 03:07 PM by guiguif
    comments (9)
    defcon5 posted the 05/31/2026 at 03:47 PM
    Ce Yuji naka fait décidément beaucoup parler de lui, ces dernières années, et pas pour de bonnes raisons...
    seniorpekynio posted the 05/31/2026 at 03:56 PM
    Sonic CD, c'est le pire de toute la licence.
    5120x2880 posted the 05/31/2026 at 03:57 PM
    Ils devraient faire leur propre version de Sonic A.I.R plutôt que de pondre des petits jeux dans tous les sens
    cail2 posted the 05/31/2026 at 04:11 PM
    seniorpekynio
    Tu lui reproches quoi au juste ?
    Son level design très fidèle au premier opus, le voyage dans le temps et l'excellente bande son, son intro et j'en passe... Pas étonnant qu'il ait servi de modèle pour Sonic Mania. Comme Mike Fischer, je trouve que c'est un des meilleurs au contraire.
    rendan posted the 05/31/2026 at 04:23 PM
    Cail2 +10000000000 Un des meilleurs sonic oui clairement! Et surtout un des plus marquant
    seniorpekynio posted the 05/31/2026 at 04:30 PM
    Cail2 Il y a des tas d'éléments aléatoires disséminés un peu partout, dont la moitié n'a aucun sens. Les anneaux sont parfois placés dans des zones inaccessibles. Le style graphique est digne d'un cauchemar. La moitié des boss n'ont même pas de nom. Et les deux fins du jeu sont totalement incohérentes.
    marchand2sable posted the 05/31/2026 at 04:47 PM
    Pas fan de ce volet non plus. J'ai surtout détesté cette histoire de passé/futur à changer, c'était ultra chiant pour les collectibles dans mes souvenirs. De plus, la DA et l'ambiance sont vraiment très différentes de la trilogie originale. J'ai largement préféré Sonic 3 & Knuckles ou le 1,2 et Mania. Après, je sais que beaucoup de gens adorent cet épisode donc Sega peut vraiment frapper fort avec un remake surtout combiné avec la sortie du film.
    kikoo31 posted the 05/31/2026 at 04:48 PM
    un remake des SOnic Megadrive

    seniorpekynio ton avis désastreux
    tu sais ou l'a mettre
    kikoo31 posted the 05/31/2026 at 05:12 PM
    Remake en 2d ou en 3D qu'importe
    et si il y a en + le niveau R2
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