Un remake de Sonic CD ?
SEGA-16 a publié une interview avec l'ancien vice-président de SEGA of America, Mike Fischer, où il a fait quelques déclarations surprenantes :
Il a « entendu dire que Sega refont Sonic CD », mais n'a fourni aucun autre détail concernant cette déclaration. Cela ne doit être considéré que comme une rumeur pour le moment.
Mike affirme également que Yuji Naka a « volé le crédit » pour la création de Sonic the Hedgehog, et que Naoto Ohshima et Hirokazu Yasuhara méritent plus de reconnaissance pour leur contribution à la naissance du mascotte. Il a aussi partagé plusieurs autres anecdotes concernant Naka-san, le décrivant comme une personne têtue et difficile à côtoyer.
Au vu de la sortie prochaine du film Sonic 4 avec Amy et Metal Sonic, cela ne serait pas étonnant.
Tu lui reproches quoi au juste ?
Son level design très fidèle au premier opus, le voyage dans le temps et l'excellente bande son, son intro et j'en passe... Pas étonnant qu'il ait servi de modèle pour Sonic Mania. Comme Mike Fischer, je trouve que c'est un des meilleurs au contraire.
seniorpekynio ton avis désastreux
tu sais ou l'a mettre
et si il y a en + le niveau R2