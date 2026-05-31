Un remake de Sonic CD ?SEGA-16 a publié une interview avec l'ancien vice-président de SEGA of America, Mike Fischer, où il a fait quelques déclarations surprenantes :Il a « entendu dire que Sega refont Sonic CD », mais n'a fourni aucun autre détail concernant cette déclaration. Cela ne doit être considéré que comme une rumeur pour le moment.Mike affirme également que Yuji Naka a « volé le crédit » pour la création de Sonic the Hedgehog, et que Naoto Ohshima et Hirokazu Yasuhara méritent plus de reconnaissance pour leur contribution à la naissance du mascotte. Il a aussi partagé plusieurs autres anecdotes concernant Naka-san, le décrivant comme une personne têtue et difficile à côtoyer.Au vu de la sortie prochaine du film Sonic 4 avec Amy et Metal Sonic, cela ne serait pas étonnant.