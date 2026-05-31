Salut la famille GK !Voilà, troisième années consécutive que je vous présente mes entrées dans la collection PS5.Encore une année bien riche et on peut le dire j'ai pas chômé haha !Bon visionnage.On n'oublie pas le like et le partage pour la forceAbonne toi pour rejoindre la famille et ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh