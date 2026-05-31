Salut la famille GK !
Voilà, troisième années consécutive que je vous présente mes entrées dans la collection PS5.
Encore une année bien riche et on peut le dire j'ai pas chômé haha !
Bon visionnage.
On n'oublie pas le like et le partage pour la force
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COLLECTION PS5 2026
BONUS
Retour sur l'E3 2016 de SONY
Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
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posted the 05/31/2026 at 03:06 PM by ozyxp