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Pas de jeux sur PS5 !? Venez voir...
Salut la famille GK !

Voilà, troisième années consécutive que je vous présente mes entrées dans la collection PS5.

Encore une année bien riche et on peut le dire j'ai pas chômé haha !

Bon visionnage.

On n'oublie pas le like et le partage pour la force

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COLLECTION PS5 2026






BONUS


Retour sur l'E3 2016 de SONY








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    posted the 05/31/2026 at 03:06 PM by ozyxp
    comments (1)
    ghouledheleter posted the 05/31/2026 at 04:56 PM
    Tu as mindseye alors tu as mon respect lol
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