« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Janvier nous avons eu :
The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn
Février nous avons eu :
Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem
Mars nous avons eu :
Esoteric Ebb / Planet of Lana II : Children of the Leaf / Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection / Crimson Desert
Avril nous avons eu :
Minos / Tomodachi Life : Living the Dream / Opus : Prism Peak / MOUSE : P.I. For Hire / Pragmata / Saros
Mai nous avons eu :
Wax Heads / Mixtape / Forza Horizon 6 / ZERO PARADES : For Dead Spies / Yoshi and the Mysterious Book / LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight / 007 First Light / Mina the Hollower
Hate d’y jouer en nomade, jeu parfait pour un mois de juin
Par contre, si ils n’ont pas amélioré le gameplay, beaucoup laisseront tomber le jeu très rapidement.
Dans la démo, c’était assez archaïque, même si ce n’est pas un problème pour moi puisque je suis habitué à l’original.
On verra s’il est à la hauteur de l’original.
Attention toutefois pour ceux qui voudraient acheter la version physique : il faudra se connecter en ligne à la sortie pour télécharger un patch obligatoire avant de pouvoir y jouer.
Sinon, impossible de lancer le jeu hors ligne et tant qu’il n’est pas officiellement sorti.
J'ai de gros doutes sur la version day one.
Effectivement, c’est très mauvais signe.
D’ailleurs, ça explique aussi peut-être le truc de la version physique.
Ils veulent peut-être pas que l'état désastreux du jeu se voie trop tôt.
Soit disant, ils veulent que tout le monde puisse y jouer en même temps...
Le remake le studio espagnol à pas l'air d'etre à la hauteur. Perso ce jeu je fais l'impasse day one, le remake en tout cas.
J'aimerais bien me faire Star Wars Kotor cet été et franchement je vais le faire sur Switch, au lieu d'attendre le remake annoncé car avec ces remakes en occident t'as une chance sur 2 d'etre decu. Au Japon ils gerent les remakes bien mieux.
Ouais, il vaut mieux attendre et/ou faire les remasters ou originaux.
Et en effet, les Japonais gèrent souvent très bien les remakes, contrairement aux autres.