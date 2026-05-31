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nicolasgourry
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Juin 2026, un peu d'apaisement à l'approche de l'été

The 7th Guest Remake

Date : 4 Juin I PC/PS5/XSX


Gothic 1 Remake

Date : 5 Juin I PC/PS5/XSX


Solarpunk

Date : 8 Juin I PC/PS5/XSX/NS2


Denshattack!

Date : 17 Juin I PC/PS5/XSX/NS2


The Adventures of Ellio t: The Millennium Tales

Date : 18 Juin I PC/PS5/XSX/NS2


Star Fox

Date : 25 Juin I NS2

Dead or Alive 6 Last Round

Date : 25 Juin I PC/PS5/XSX


Janvier nous avons eu :
The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn
Février nous avons eu :
Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem
Mars nous avons eu :
Esoteric Ebb / Planet of Lana II : Children of the Leaf / Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection / Crimson Desert
Avril nous avons eu  :
Minos / Tomodachi Life : Living the Dream / Opus : Prism Peak / MOUSE : P.I. For Hire / Pragmata / Saros
Mai nous avons eu  :
Wax Heads / Mixtape / Forza Horizon 6 / ZERO PARADES : For Dead Spies / Yoshi and the Mysterious Book / LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight / 007 First Light / Mina the Hollower
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    aeris201, adamjensen
    posted the 05/31/2026 at 10:00 AM by nicolasgourry
    comments (11)
    fan2jeux posted the 05/31/2026 at 10:06 AM
    Je viens de commencer phonopolis, je le trouve incroyable pour le moment
    malroth posted the 05/31/2026 at 10:07 AM
    The adventure of elliot pour moi en juin
    bladagun posted the 05/31/2026 at 10:13 AM
    Faudrais que je me remette a seven guest sur psvr2 il est vraiment cool
    aeris201 posted the 05/31/2026 at 10:25 AM
    Adventure of Elliot, mon potentiel goty

    Hate d’y jouer en nomade, jeu parfait pour un mois de juin
    solarr posted the 05/31/2026 at 10:30 AM
    fan2jeux jeu provenant d'Europe Centrale, on est rarement déçu.
    adamjensen posted the 05/31/2026 at 10:38 AM
    Gothic 1 Remake, pour moi.
    Par contre, si ils n’ont pas amélioré le gameplay, beaucoup laisseront tomber le jeu très rapidement.
    Dans la démo, c’était assez archaïque, même si ce n’est pas un problème pour moi puisque je suis habitué à l’original.
    On verra s’il est à la hauteur de l’original.

    Attention toutefois pour ceux qui voudraient acheter la version physique : il faudra se connecter en ligne à la sortie pour télécharger un patch obligatoire avant de pouvoir y jouer.
    Sinon, impossible de lancer le jeu hors ligne et tant qu’il n’est pas officiellement sorti.
    solarr posted the 05/31/2026 at 10:58 AM
    fan2jeux merci. Phonopolis a l'air excellent.
    mibugishiden posted the 05/31/2026 at 11:10 AM
    adamjensen j'ai vu des videos sur des sites polonais (va savoir pourquoi Gothic et ultra populaire en Europe centrale) sur youtube et ca a pas l'air fou, j'ai vu certains extraits c'est vraiment baclé, genre tu tappes sur un NPC qui reagit pas, des decors qui pop en arriere plan d'un coup, des animations foireuses genre le perso frappe avec l'epée dans la main droite fais un mouvement de moulinet et soudain l'epée se retrouve dans l'autre main etc.

    J'ai de gros doutes sur la version day one.
    adamjensen posted the 05/31/2026 at 11:15 AM
    mibugishiden
    Effectivement, c’est très mauvais signe.
    D’ailleurs, ça explique aussi peut-être le truc de la version physique.
    Ils veulent peut-être pas que l'état désastreux du jeu se voie trop tôt.
    Soit disant, ils veulent que tout le monde puisse y jouer en même temps...
    mibugishiden posted the 05/31/2026 at 11:19 AM
    adamjensen plus le temps passe plus j'en vois plus je me dis qu'il vaut mieux se contenter des remasters de Gothic 1,2,3 qui sortent la.

    Le remake le studio espagnol à pas l'air d'etre à la hauteur. Perso ce jeu je fais l'impasse day one, le remake en tout cas.

    J'aimerais bien me faire Star Wars Kotor cet été et franchement je vais le faire sur Switch, au lieu d'attendre le remake annoncé car avec ces remakes en occident t'as une chance sur 2 d'etre decu. Au Japon ils gerent les remakes bien mieux.
    adamjensen posted the 05/31/2026 at 11:25 AM
    mibugishiden
    Ouais, il vaut mieux attendre et/ou faire les remasters ou originaux.

    Et en effet, les Japonais gèrent souvent très bien les remakes, contrairement aux autres.
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