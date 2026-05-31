The 7th Guest Remake



Date : 4 Juin I PC/PS5/XSX

Gothic 1 Remake



Date : 5 Juin I PC/PS5/XSX

Solarpunk



Date : 8 Juin I PC/PS5/XSX/NS2

Denshattack!



Date : 17 Juin I PC/PS5/XSX/NS2

The Adventures of Ellio t: The Millennium Tales



Date : 18 Juin I PC/PS5/XSX/NS2

Star Fox



Date : 25 Juin I NS2



Dead or Alive 6 Last Round



Date : 25 Juin I PC/PS5/XSX

Janvier nous avons eu :

The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn

Février nous avons eu :

Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem

Mars nous avons eu :

Esoteric Ebb / Planet of Lana II : Children of the Leaf / Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection / Crimson Desert

Avril nous avons eu :

Minos / Tomodachi Life : Living the Dream / Opus : Prism Peak / MOUSE : P.I. For Hire / Pragmata / Saros

Mai nous avons eu :

Wax Heads / Mixtape / Forza Horizon 6 / ZERO PARADES : For Dead Spies / Yoshi and the Mysterious Book / LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight / 007 First Light / Mina the Hollower