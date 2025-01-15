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Bonjour à tous amis joueursVoici mon bilan 2025 avec la petite actu perso, mon bilan de joueur en 2025 et mon traditionnel top de jeux finis.Allez c'est parti2025 c’est l’année de la thune non pas que j’ai gagné au loto mais au contraire une année où j’ai beaucoup plus checker mon compte en banque.C'est une année de prise de risque pour ma part avec un gros investissement maison . Mais ça vaut le coup, c'était un truc qu'il fallait faire.Au niveau taff, ça va encore bien que il y a eu des tentatives coupes assez folles.Et côté sport, ça c’est complètement stoppé, je n’arrive plus à retrouver le temps et mes marques pour reprendre, mes journées ne sont jamais les mêmes, je n’ai plus de routine pour pouvoir dégager du temps pour en faire.Sur l’actualité en général,sur le plan internationale en 2025, il y a eu de gros cyclones, des incendies bien marquants.Des pays comme les USA sont devenus assez hostile envers nous Européens avec des taxes "en veux tu en voilà."Les conflits comme l'Ukraine et le proche Orient ont atteint des très hauts niveaux de violence.Tout ça abouti à un climat anxiogène et une vie de plus en plus chère en général chez nous, je le sais j’en parle autour de moi, tout le monde constate que les courses sont devenu plus chers.D'ailleurs, il y a encore eu des augmentations de prix et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec le cocktail IA et pénurie de RAM.En faisant le point, j'ai noté qu'il y a eu pas mal de choses cette année finalement- L'annonce puis la sortie d'une nouvelle console: la switch 2.Intéressante mais beaucoup trop chère et pas utile pour le moment, surtout que j'ai la switch 1- L'annonce de steam sur de nouveaux hardware: la steam machine, le casque VR autonome et une manette. Là aussi, à voir avec les prix qui seront annoncé.Mais en parallèle avec l'actu générale, il y a eu des moments assez fou.- Le rachat d'EA, encore un mastodonte racheté par un grand groupe.- La politique de Microsoft qui augmente le prix de son gamepass, tout en abandonnant le marché physique et sa console.- Playstation qui continue de rétropédaler sur le jeux service causant une inertie dans son catalogue.La VR est en constante chute libre.Le tout baigné dans une ambiance d'inflation, de montée des prix des consoles et des jeux.Et enfin, 2025 est une année vraiment nulle en annonces, rien d'excitant sur les gros jeux.L'industrie a été porté non pas par les gros jeux AAAA mais par des projets de moindre envergures mais dont les bonnes idées de gameplay et game design sont excellentes comme hades 2, silksong.Le succès et la consécration au game award de Clair obscur: expedition 33 est pour moi un marqueur de cette tendance et montre qu'il va falloir que l'industrie du JV va devoir un bilan de conscience et se remette en question.Le jeu AAAA est en train de se tirer des balles dans le pieds avec ses budgets de plus en plus colossaux et ses temps de développement de 5ans minimum.Bref, 2025 est une année jeux vidéo que j'ai trouvé bizarre.Malgré une vie de famille et professionnelle chronophage, je trouve que j'ai pas mal joué cette année.La PlayStation 5 et le steamdeck ont été les consoles de cette année pour ma part.Ma ps5 a été la console centrale du salon, celle qui a tourné le plus, les autres consoles étant installé dans une autre pièce. Elle m'a servie à faire quelques petits jeux couplés à des gros jeux comme Clair Obscur ou Astrobot entre autres.Mais c’est Tekken 8 qui est le jeu le plus joué car c’est le jeu que j’ai en commun avec mes gosses.Je suis rentré en compétition avec mon grand qui est devenu plus fort que moi. Son leroy, son jin et sa lidia sont destructeur face à mon paul du 2, mon feng de 5 et ma lidia du 8.Tekken 8 m'a complètement fait lâché street 6. C'est étrange car tekken 8 est complètement l'opposé de l'esprit d'antan de tekken.Mais c'est rejouant aux anciens jeu comme tekken 3 et soulcal 3 pour me rendre compte que tekken 8 est bien un bon mélange de tekken version wtf couplé au coté héroïque de soul calibur, ce qui donne un super jeu de baston.Mise à part ça, la ps5 est devenu la console de fortnite des enfants, exit la version switch et ps4 qui toussottent et soufflent fort à cause des nombreuses MAJ du jeu de plus en plus lourdes.J'ai beaucoup joué à cette machine cette année et plus généralement à steam sur mon pc portable en plus.C'est là que j'ai eu des excellentes comme de mauvaise surprises.Et j'y aie passé de superbes sessions de jeux comme les dlc de golden idol, the roottree are dead ou des petites partie de balatro que je lance de temps en temps.J'ai utilisé la switch pour me faire un classique comme zelda Skyward sword.Mais en dehors de ça, je l'ai completement délaissé au profit du steamdeck.Passons maintenant au topUn jeu dont je confonds le titre avec sweet baby inc à chaque fois que je lis le nom du jeu tellement j’ai été matrixé par internet.Mais un jeu à la réalisation impeccable, une DA très proche des Disney à l’ancienne type la belle au bois dormant, une bande son du même calibre et une proposition de jeu qui dès le début me faisait penser à un nouveau heart of darkness.Malheureusement au cours du jeu, les répétitions de phase de gameplay se font sentirMais le stop que j’ai eu vient du jeu en matière de fond qui est catastrophique.Au cours du jeu, j’ai eu affaire à des bug de script qui ne se lancait pas. Au bout de 20min à tourner en rond ou à frapper en continue sur des lapins, j’ai trouvé ça louche. Tout ça pour voir quand j’ai relancé le jeu, le script s’est lancé.Ca, à la rigueur, peut aller.Mais je me suis retrouvé à être bloqué par le jeu en faisant une action que les développeurs n’ont visiblement pas pris en compte et ne pouvant plus avancer même en relancant le jeu.J’ai eu un soft lock avec l’impossibilité de revenir en arrière, ni en chargeant le début du chapitre, j’en étais au chapitre 6, soit presque à la fin.Comprenant cela, j’ai ragé, j’ai coupé le jeu et je l’ai désinstallé.Ce jeu est une arnaque, je le déconseille fortement.Ce jeu repose sur un concept suivant:s’entrainer à tirer sur une cible en vue d’une cérémonie pour lequel nous aurons droit qu’à une seule et unique chance.Et si vous loupez ce tir le jour J, ce sera game over et sauvegarde effacé.J’ai apprécié le concept mais c’est terriblement frustrant. Un jeu qui risque de faire herisser les poils chez certaines personnes très allegique à certaine thématique.....Et puis non, avec recul, ce jeu n'est pas bon. Une semi arnaque parce que je l'ai eu à 2eJeu angoissant à la DA silent hill 1, sauce 32bit ps1.Je l’ai terminé en 3h30, le prix de vente a été honnête.On y joue un équipage de vaisseau cargo spatiale qui se retrouve bloqué dans l’espace suite à une collision avec un astéroïde. Bien entendu, il va avoir des problèmes avec les mois qui passent.La narration est bien foutu avec plusieurs moments raconté avant le crash et après le crash. Les thèmes abordés sont dures par contre et ne pas mettre entre les mains d’un mineur.J’ai bien aimé sa narration.Mais sur le fond, c'est aussi un jeu qui se prend pas pour de la merde. Oui, il faut le dire.Bon jeu VR que je devais faire car j’avais beaucoup aimé le premier opus.Le jeu n’a plus l’effet de surprise du premier, mais le jeu reste original à cause du faible nombre de jeu sur VR. Il est incroyablement beau, la VR rend le jeu magnifique au niveau des décors.Sympa mais sans plus, difficile de dire ça quand j’ai beaucoup aimé le premier.Le petit jeu d'été 2025.Le nouveau jeu du studio giant squid, studio derrière abzu et the pathless que j'avais tous deux aimé.Nous incarnons un gardien, réveillé par un goutte d'eau, qui va se déplace grâce à son épée qui lui sert de planche de surf dans un décors désertique.Ici, c'est simple, on reunie flower, abzu et journey, on secoue et on obtient ce jeu là.Le jeu ne se contente pas du désert contrairement à ce qu'il laisse penser, nous aurons plein d'autre biome à océaniser, comme des montagnes, une toundra, un volcan de lave, un désert au clair de lune. Tout est fait pour nous émerveillé et la musique l'accompagne bien.Fait en 4 bonne heuresJeu fait pendant une semaine de vacance d’été à la montagne. Le steamdeck était là pour combler les fins de soirée pendant que tout le monde dormait. C’est un jeu fini en 2 nuits.J’ai commencé le jeu sans réels convictions et je me suis vu accroché sur ce jeu.L’histoire et la narration sont suffisamment bien faite pour m’avoir captivé.Au, final, c'est peut-être le meilleur cinematic platformer à ce jour, il n'a pas la réalisation d'un planet of lana mais il est plus varié.Alors c’est simple avec ce jeu, vous prenez dead cell, vous changez de skin version PoP, vous rajoutez quelques épices comme un dash, le run sur les murs et l’esquive à la sand of time sur les ennemis.Vous saupoudrez le tout avec une meilleurs maitrise de l’histoire via un rogue lite, via la rencontre de personnages a chaque run à la hades.Vous laissez mijoter et vous avez the rogue prince of persia.C’est un jeu qui ne m’a pas dépayser, j’ai fais dead cell auparavant. La formule se revolutionne en rien le genre, c’est presque une redite mais j’y suis retourné pas mal de fois avec plaisir car le principe reste bon et l’aspect histoire et nouvelle distination en fonction des découvertes est addictif.C’est un jeu que j’ai fais après un gros jeu comme clair obscur dans une période où je ne savais pas du tout à quoi jouer.Le principe est de jouer à un jeu pendant qu'on joue au jeu. Il y a deux niveaux de jeu. Un peu comme l'est incryption.Le personnage qu'on incarne se retrouve bloqué dans une cabane dans une forêt, à la merci d'un être effrayant. Nous jouons à la première personne et nous remarquons que cette cabane est remplie de mystère, de chiffre secret en tout genre.Pour sortir de cette cabane, le geôlier nous propose de jouer à un jeu vidéo dans lequel nous jouons en vue dragon quest, il faudra terminer ce jeu en sortant du château.Ce jeu est aussi rempli d'énigme.Le but du jeu est d'arriver à allier les deux niveaux de jeu, ce que vous jouez au jeu vidéo va impacter l'autre niveau de jeu dans la cabane et vice versa.Les commandes nous proposent même de jeter un œil à côté de l'écran tout en jouant pour voir les effets que cela implique.Pour donner un exemple d'énigme, dans le jeu vidéo il faut appuyer sur 4 boutons mais on en trouve que 3, il faudra alors sortir du jeu pour voir un quatrième bouton dans la cabane.Le jeu est graphiquement de type 16bit et 32 bit, avec une volonté d'être angoissant sans être effrayant.Une durée de vie de 15h, fait en une semaine 30 a 1h par soirée.Les enigmes sont vraiment cool, le jeu est sympa.20€Il ne révolutionne pas la roue car inscryption est passé par là mais il est vraiment sympa.Un ninja gaiden à l’ancienne, un jeu fait pour être fait l’été pour ma part avec un niveau par partie. Le jeu est nerveux, assez riche, avec une bonne dose de difficulté à l’ancienne. Il faudra recommencer et recommencer pour réussir.La DA très 16bit est plaisante, c’est bien animé et la musique est vraiment bonne.La durée de vie est satisfaisante, le jeu a rempli son rôle qu’on le voulait, il va même un peu au-delà.Jeux atypique avec un mélange improbable du shoot them up, genre de jeu arcade avec un vaisseaux qui tire dans tous les sens, vu de dessus avec beaucoup de bullet et d’un zelda top down, vue de dessus.L’histoire est assez simple, il y a un monde corrompue, et notre vaisseau est chargé de vaincre le mal et la corruption.Ce mélange fonctionne super bien, l'inertie du vaisseau est bien dosé et d’ailleurs il y a aussi un système rpg avec un système upgrade type god of war.La DA est sympathique et le jeu au final est bonne surprise avec ce qu’il faut en challenge et en aventure.J’ai passé un bon moment dessus.Alors véritable surprise et coup de coeur!Le jeu est simple : C'est un jeu de plateforme qui s'inspire des meilleurs comme mario odyssey pour les collectables, mario 64 pour l'aspect château avec tableau avec des portes qui se débloquent. Klonoa pour son gameplay.Nous incarnons un garçon, le kid, avec un son ami, le poulpe, devant monter tout en haut du monde pour vaincre le coté negatif du heroParallèlement à ça, le jeu regorge de défis comme des challenges, faire rejoindre deux escargots amoureux, faire une recette de cuisine.La DA est super enfantine, style pastel et livre pour enfants, super bien animé,dessin animé proche du mystérieux petit page.Le level design est limpidela BO est cool, donne un feel good, positif.L'humour est trop cool et c'est bourré de références ( un x marque l'emplacement)Si vous avez aimé tinykyn, ce jeu promenade est la parfaite suite. C'est une excellente surprise. C'est un jeu qui a tellement bien digéré ses classiques et qui en donne une quintescence. C'est un jeu qui sait où est son scope et sa place et il le fait trop bien.Bon, là, c'est de la bonne.A tel point que j'en recherche d'autre equivalent tellement j'en d'autre, des jeux comme ça.Jeu d'enquete puzzle qui nous plonge dans les année fin 90. Nous sommes un expert en généalogie et nous avons une demande. Les roottree sont morts, il y a eu un crash d'avion dans lequel les soeurs roottree, connue dans la mode jeune sont décédés accompagné de ces parents dont le père Roottree qui est président d'une boite de bonbons connue.Le but est de reattribuer les noms et les photos d'une grand généalogie qui commence aux année 1900.Nous avons à disposition un tableau de liège, des documents et un pc d'époque, le tout dans un fond sonore sombre et jazzy.Pour tous ceux qui ont joué à Obra Dinn, il est le digne héritiers car son principe est le même. Une fois quelques nom, photos et fonctions mis, au bout d'un certain nombre il y a une validation.majUn nouveau jeu se débloque à la suite, un jeu à la manière d'un dlc qui possède une durée de vie complètement équivalente.The roottermania.Le jeu est plus dur et plus compliqué car là on va aller dans les infidélités. Il faudra étudier les documents pour tenter de d'identifier les branches familiales illégitime avec un final où il faudra rendre un compte rendu.Un excellent jeu, impossible à décrocher.Enfin fait ce jeu. Et le constat est là même après plusieurs années après sa sortie : le jeu est incroyable dans son niveau de détail malgré son aspect monde ouvert.Si je devais jouer au jeu des comparatifs : je dirais que red dead 2 est l’équivalent de shenmue de l’époque de la dreamcast.Le niveau d’interactivité est assomant, avec une gestion de la température, de la faim, du poid, la pilosité faciale du protagosniste. La gestion du cheval qu’il faudra gérer en le nourissant, en faisant son nursing, évoluer son lien d’affinité avec lui….. La gestion des endroits où on peut rentrer, peut être déranger ses occupants, ouvrir tous les tiroirs, coffre, meuble pour prendre pleins de chosesEt il y a tellement de choses à faire que je vais surement en oublier comme la chasse, la pêche, les mini jeux, la gestion du camp, les missions avec chaque membre du gang…La gestion du camp est un monde à part avec une sensation de vie autonome, où chaque personnage a ses propres désirs, sa propre routine, il ne font jamais la même chose, ils chantent, disutent entre eux.Si dans red dead 1, nous incarnons l’héritage de red dead revolver à savoir un cowboy chasseur de prime hors la loi solitaire. Ici nous incarnons une bande et une vraie bande qui va devoir s’adapter à un monde qui ne veut pas d’eux, une sorte de gens du voyage. Et le jeu est découpé entre plusieux gros chapitre avec sa thématique tiré des films de western. Nous passons d’un western au sein de grande prairie verdoiyante à un monde plus sec dans une ville partagé entre deux famille très louches et très sudiste pour aller dans le monde urbain de st denis jusqu’a ce que le gang ne soit poussé dans la partie industriel et minière de anneburg où à chaque fois le gang devient de plus en plus le rejet de cette société.L’écriture de personnages sont tous bien faite et le personnage d’Arthur rentre tellement bien dans son univers.La map est grande.Ce zelda est le seul qui me manquait dans mon tableau de chasse des zelda 3D. Après avoir fait OOT sur wii issu de la collection zelda sur gamecube, après avoir fini les version HD wiiU de zelda WW et TP et après avoir fini BoTW.Il fallait que je termine ce zelda si spéciale dans son gameplay et tant sujet à débat.J’avais commencé le début il y a longtemps sur Wii et ce jeu tournait autour de moi de part la prise de position de nintendo vis à vis de son mode de contrôle. J’ai toujours trouvé ça énorme d’imposer ce motion control au point d’en faire une partie essentiel du gameplay d’un zelda.Et pourtant, ce jeu a été critiqué, et pourtant le temps a passé et zelda Breath of Wild est passé par là.Au point que le temps passe….Mais voilà, j’ai enfin trouvé le temps de m’y mettre pour de bon..Et au final, ce fut une incroyable surprise. En ayant fait avant Breath of the wild, je me suis rendu compte à quel point la structure classique d’un zelda m’avait manqué et à quel point zelda breath of the wild et totk m'ennuyait.Alors ce jeu n’est pas exempts de défauts et ne sera pas le meilleurs zelda 3d que j’ai fais. En effet, le motion gaming est très frustrant des fois, non pas par son principe car au fil du temps, je m’y suis habitué mais par son exécution.Le vrai problème du motion gaming est la désynchronisation du joycon pendant la partie et il faut toujours appuyer sur le bouton y pour ré équilibrer le tout. Mais ça, c’est le défaut du motion gaming( même en VR)L’autre défaut vient de la structure du monde en lui même où la partir ciel sert de grand HUB pour aller dans 4 grandes zones : le village, la foret, le désert, le volcan. Ces mondes ne sont pas du tout liés et je n’ai pas eu l’impression de parcourir un monde cohérent. Il y a aussi beaucoup d’aller retour dans ces mondes car le deuxième passage va permettre de débloquer une zone nouvelle permettant un nouveau defi et donjon.Passé ces deux défauts, j’ai pris un pied monstrueux et je me suis surpris à vouloir continuer à y jouer. Ce zelda est d’une fraicheur, avec des nouvelles idées de gameplay, de donjon, il se renouvelle continuellement.Les donjons sont vraiment bon et mention spéciale au dernier littéralement un casse tête.J’en ressors avec une grande satisfaction, la satisfaction d’avoir joué à un bon jeu sans prise de tête et qui ne se prend pas la tête. Pas de monde ouvert, pas d’outils et démmerde toi.Ici, c’est un zelda à l’ancienne au rythme maitrisé.Et j’en conclue que c’est l’un des meilleur zelda 3d que j’ai fais. Je le place juste après twilight princess qui déjà est très haut.Si les prochains zelda pouvaient revenir à ce genre de formule….Le fameux jeu évènement de cette année 2025.Le ousmane dembele ballon d’or du jeu video, le jeu pour lequel nous en avons parlé en large et en travers toute l’annéeAvec tout ce tapage médiatique, dur de rester clair dans son avis sans risquer de se faire influencer.Mais Clair Obscur : expédition 33 est un Jrpg francais.Il avait déjà, dès sa première présentation lors d’un showcase xbox, retenu toute l’attention. Voir un Jrpg du style de Lost odyssey avec une mise en scène à la persona dans une DA francais cliché baguette marinière. C’est la chose que j’avais retenu au-delà de son titre à l’époque.Puis arrive d’autre avec l’envie d’y croire tout en faisant attention à ne pas trop se hyper au vue de toutes les productions nouvelles qui se revele au final décevante.Et puis, au final, il a réussi.Clair obscur : expedition 33 a reussi à tenir ses promesses et va au-delà.Je ne vais pas refaire un test mais c’est un titre qui a de grosse qualités comme son systeme rpg, son systeme de combat passif/actif, son ost et son histoire.Mais aussi des défauts lié à un jeu AA, comme une realisation pas poussé à fond, les phases de plateforme non réussi, un sentiment de physique étrange sans doute lié à L’UE5 au final. Et aussi, un rythme au 2 premiers actes qui ne m’ont pas pluMais c’est dans cette limitation économique, de production que la créativité prends le dessus en faisant des difficultés des avantages et permettant de rendre un univers cohérent et solide qui prend tout son sens en finissant le jeu.Son succès et sa reconnaissance est pour moi, le symptome de l’état des grosses productions du JV actuel. Ce jeu n’aurait jamais pu exister au sein de grosse boites devenus tout très frileuses à la prise de risque. Il est la preuve qu’il faut faire confiance au créatif avant tout.Et pour ma part, bien que j’ai pesté au début de ma partie, j’en retire au final une bonne surprise, un bon rpg.Curieux de voir ce que les développeurs de chez sandfall pourrait proposer après.Il y a 2 ou 3 ans, j’avais fait it take two avec mon premier garçon et se fut un plaisir. Ce fut même une véritable surprise au point que je trouve que ce jeu là est, comme astrobot, un jeu que nintendo a oublié de faire.Il takes two a été l'un des meilleurs jeux à sa sortie, au point de remporter plusieurs récompenses. Il a fait l'unanimité et représente le summum du concept jeu a deux.Le jeu proposait à chaque fois de nouvelles proposition de gameplay tout en permettant de jouer à deux comme à l’ancienne en écran splitté. Bref j’en aie fait un texte lors du topCe jeu a été annoncé en décembre 2024 pour une sortie 3 mois après. Alors quand un nouveau jeu des créateurs de it takes two débarque, on le prends au sérieux et il a rapidement dû etre comparer à son prédécesseur.Plusieurs personnes dont moi-même avaient été perplexe, comment faire mieux que it takes two? On dirait un rapide copier-coller du concept, est-ce une suite facile ? Et sa DA plus adulte et générique n'a pas aidé non plus.Et ça a mal commencer lors de son annonce avec une sensation de redite du precédent jeu dans une ambiance globalement générique avec un concept de deux univers : SF et fantasy.Il y a eu quelque chose d’étrange avec moins de liberté dans les univers et un peu comme une solution de suite facile. Et puis quoi proposer de plus que it take two qui semble avoir proposer le maximum du concept jeu à écran splitté.J’ai commencé le jeu avec mon deuxième garçon sans grande conviction...Et c’est de nouveau une surprise de fou, une nouvelle baffe de fun dans ta gueule…En gros, split fiction n’est pas une redite. Il ne doit pas être comparer à it take two. C’est le nouveau jeu de Hazelight tout simplement.Rien que le début du jeu nous plonge dans le décors, la réalisation m’a paru plus haute et le concept bizarre sur le papier, m’a paru tellement limpide et cool au final.En fait, Split fiction propose tout ce que it take two n’a pas faire de part son scénario, de sa DA et de son concept SF et Fantasy.Du fait que nous somme plus dans une DA cartoon, Hazelight permet de nouvelles situations. Plus sérieuses, plus actions.Naviguer entre deux univers seulement rends les choses plus maitrisé et comme son prédécésseur ça commence tranquille et ça va crechendo jusqu’au bout du concept avec une épothéose à la fin.Split fiction est un jeu où il n’y a pas de monde ouvert, c’est un jeu plus action où son rythme ne s’arrète pas, tout est en couloir, il y a des propositions de gameplay à chaque moment de jeu. Moment de jeu qui reprend des concepts connu ( schmup, diablo, twin stick shooter...) comme evoland le faisait. Et jamais cela n’a été aussi bien fait avec un jeu à deux.En fait, pour résumer Split fiction est le volet uncharted, le volet action aventure du jeu coop à deux. Un jeu bourré d’action, d’idée et de générosité, le tout avec une réalisation très cinématographique. C’est une sensation de course contre la montre.Le sound design est excellent avec des explosions bien foutu, musique bien sympathique. Le gameplay n’en parlons pas, c’est réussie.Au final, j’ai adoré ce jeu.Je n’attendais pas split fiction, pensant que tout a été fait avec it takes two, je me suis lourdement planté Aujourd’hui, je n’ai qu’une hâte savoir quel est le prochain jeu du studio Hazelight.C'est un jeu que j'avais envie de refaire, je l'avais aimé à l'époque.Je trouve que ce jeu était complètement en avance sur son temps, il aurait pû sortir aujourd'hui et ne pas du tout rougir, il pourrait même etre au dessus de la mêlé.Le refaire était sympa, la difficulté m'a surpris mais elle n'est pas du tout insurmontable.Ici le pass détective va raconter 4 grosses affaires complètement indépendante mais qui va mettre en jeu, un personnage à peine évoqué dans le jeu de base. Chaque dlc se compose de 4 affaires indépendante qui vont se lier pour raconte une histoire globale.Excellent dlc qui ne s'essoufflent pas, qui donne du rabe au jeu original. Chaque moment où un dlc sortait, j'attendais ça impatiemment pour l'engloutir en 2/3 nuit.J'adore ce jeu, j'adore ce genre, vivement un autre, s'il vous plait.Et voilà pour ce bilan de l'année 2025 et ce top que j'ai pu envoyer en ce 31 mai 2026.Il est bien tard pour vous souhaiter une bonne année cette fois ci.Merci de m'avoir lu jusqu'ici.Bonne journée ou soirée à vous.