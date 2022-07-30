Je suis absolument bluffé par la dévotion des fans de GTA. Alors que la “” du jeu a pu apparaître brièvement dans les trailers, ou en petit sur certaines images, des fans ont réussi à la recréer à partir de ce qui a été rendu visible par Rockstar ainsi que des “leaks”. Je vous laisse découvrir celle-ci, dès à présent :Je vous laisse aussi découvrire l'ensemble des leaks sur forme de pdf :