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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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seniorpekynio
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Message pour les fans de GTA 6
Je suis absolument bluffé par la dévotion des fans de GTA. Alors que la “carte” du jeu a pu apparaître brièvement dans les trailers, ou en petit sur certaines images, des fans ont réussi à la recréer à partir de ce qui a été rendu visible par Rockstar ainsi que des “leaks”. Je vous laisse découvrir celle-ci, dès à présent :
https://map.stateofleonida.net/

Je vous laisse aussi découvrire l'ensemble des leaks sur forme de pdf :
https://drive.google.com/file/d/1usHpd-r-dllDIlMj6rBWxCCLwy4SgRyM/view/
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    posted the 05/30/2026 at 11:22 PM by seniorpekynio
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