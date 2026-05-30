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Bientôt des nouvelles de la Steam Machine?

Valve a ajouté la visite de bienvenue et les écrans d'intégration de Steam Machine au backend de Steam.
Ceci inclut un flux de configuration guide < Bienvenue sur Steam Machine > et des instructions étape par étape pour utiliser l'emplacement de carte microSD afin d'étendre le stockage

Les mêmes modifications du backend ont été apportées peu de temps avant le lancement du Steam Controller.

On rappelle que, de base, la console était censée sortir début 2026.
Mais qui, suite à l'explosion des composants pour l'IA, Valve est resté bien silencieux sur la Steam Machine.

Au delà de la date de sortie, c'est surtout le prix qui questionne le plus(surtout quand on vois comment la Steam Deck a plusieurs centaines d'euros il y a quelques jours).

Mon pronostic sur les prix :

-1200 euros la version 512Go
-1500 la version 2To

Et vous?
https://x.com/SadlyItsBradley/status/2060748003762135478
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    posted the 05/30/2026 at 11:19 PM by ouroboros4
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    shambala93 posted the 05/30/2026 at 11:42 PM
    1500€ pour 2to ? Et bien si tel est le cas, j’attendrais sagement la Helix avec espérons l’accès à Steam .
    ouroboros4 posted the 05/30/2026 at 11:52 PM
    shambala93 c'est juste mon avis ça veut pas dire que c'est vrai.
    J'espère mon tromper !
    51love posted the 05/31/2026 at 12:14 AM
    D'ici a ce qu'elle soit commercialisée, la Steam Machine 2 sera quasi prête
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