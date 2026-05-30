Valve a ajouté la visite de bienvenue et les écrans d'intégration de Steam Machine au backend de Steam.Ceci inclut un flux de configuration guideet des instructions étape par étape pour utiliser l'emplacement de carte microSD afin d'étendre le stockageLes mêmes modifications du backend ont été apportées peu de temps avant le lancement du Steam Controller.On rappelle que, de base, la console était censée sortir début 2026.Mais qui, suite à l'explosion des composants pour l'IA, Valve est resté bien silencieux sur la Steam Machine.Au delà de la date de sortie, c'est surtout le prix qui questionne le plus(surtout quand on vois comment la Steam Deck a plusieurs centaines d'euros il y a quelques jours).Mon pronostic sur les prix :-1200 euros la version 512Go-1500 la version 2ToEt vous?