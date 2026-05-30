Selon une étude de Midia les jeunes préfèrent en majorité les jeux multijoueurs (Roblox, MineCraft, Fortnite, Call of Duty ou de la Coop en local) quand les plus agés, eux, préfèrent les jeux solo (Net à partir de 35 ans, mais les joueurs de plus de 55 ans préfèrent à 74% les jeux solos).Il serait intéressant de faire un sondage similaire sur les habitudes de consommation (Demat/Physique) par tranche d'âge, pour voir si là aussi, les moeurs changent avec l'age.Est-ce que les expériences Solo à la Intergalactic: The Heretic Prophet de Naughty Dogs pourront encore être rentable à l'avenir ? C'est une bonne question, à corréler avec le pouvoir d'achat de chaque tranche d'âge.