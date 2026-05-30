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Les personnes les plus âgées préfèrent les jeux solo
Selon une étude de Midia les jeunes préfèrent en majorité les jeux multijoueurs (Roblox, MineCraft, Fortnite, Call of Duty ou de la Coop en local) quand les plus agés, eux, préfèrent les jeux solo (Net à partir de 35 ans, mais les joueurs de plus de 55 ans préfèrent à 74% les jeux solos).



Il serait intéressant de faire un sondage similaire sur les habitudes de consommation (Demat/Physique) par tranche d'âge, pour voir si là aussi, les moeurs changent avec l'age.



Est-ce que les expériences Solo à la Intergalactic: The Heretic Prophet de Naughty Dogs pourront encore être rentable à l'avenir ? C'est une bonne question, à corréler avec le pouvoir d'achat de chaque tranche d'âge.
Midi - https://www.midiaresearch.com/blog/most-gamers-prefer-single-player-games
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    posted the 05/30/2026 at 10:48 PM by suzukube
    comments (3)
    shambala93 posted the 05/30/2026 at 10:58 PM
    Oui, c’est évident. Parfois, je discute avec mes étudiants pendant les pauses. Ils jouent très peu aux jeux vidéo. Les filles ne jouent quasiment jamais et, concernant les jeux pratiqués, il s’agit généralement d’une partie de FIFA entre potes, d’un MK de temps en temps, ou encore Fortnite et jeux du même type.
    Les RPG, les jeux solo d’aventure, les univers médiévaux ou de science-fiction leur sont totalement inconnus.

    Idem sur le cinéma.
    micheljackson posted the 05/30/2026 at 11:06 PM
    Oui en général on finit par comprendre que le but des jeux en ligne est de donner du plaisir à ceux qui sont meilleurs que soi.
    escobar posted the 05/31/2026 at 12:44 AM
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