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altendorf
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[HS] PSG : la deuxième étoile est là :)
Une fois c'est historique, deux fois c'est légendaire.
RMC
-
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/video-psg-1-1-4-3-tab-arsenal-suffocante-la-victoire-parisienne-avec-les-comms-rmc_VN-202605300341.html
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sorakairi86
posted the 05/30/2026 at 07:43 PM by
altendorf
comments (
20
)
mooplol
posted
the 05/30/2026 at 07:44 PM
C’etait pas facile mais top pour eux et la france
altendorf
posted
the 05/30/2026 at 07:45 PM
VIENS ICI
Negan
cako006
posted
the 05/30/2026 at 07:46 PM
nicolasgourry
posted
the 05/30/2026 at 07:46 PM
Ah je comprends mieux le son que j'entends en bas de chez moi, comme je ne suis pas le foot, je ne comprenais pas.
bigsnake
posted
the 05/30/2026 at 07:46 PM
Jamais 2 sans 3, chapeau à Paris et c'est un lensois qui vous dit ça.
jf17
posted
the 05/30/2026 at 07:51 PM
En temps que supporter de l'OM, félicitations au PSG
bigsnake
posted
the 05/30/2026 at 07:52 PM
Une pensée pour mbappé
liquidus
posted
the 05/30/2026 at 07:53 PM
A jamais les premiers !
mooplol
posted
the 05/30/2026 at 07:54 PM
bigsnake
grundbeld
posted
the 05/30/2026 at 08:05 PM
À t’en dégoûter du football. Espérons que la CDM couronnera une équipe moins détestable.
temporell
posted
the 05/30/2026 at 08:08 PM
grundbeld
jf17
posted
the 05/30/2026 at 08:08 PM
bigsnake
il a un flaire légendaire
22
posted
the 05/30/2026 at 08:09 PM
Hé!....Ohé !....OOOHH ??!!
Appeler les urgences, Marseille ne répond plus!!!
bigsnake
mais grave put** "attend je portais la poisse ou quoi ?"
bladagun
posted
the 05/30/2026 at 08:11 PM
Je me disais ils ont quoi les trous de balle en bas
ducknsexe
posted
the 05/30/2026 at 08:12 PM
Félicitation le Qatar
guyllan
posted
the 05/30/2026 at 08:13 PM
Le Qatar champion d'Europe...
olex
posted
the 05/30/2026 at 08:20 PM
Si c'est pour gueuler comme des cons, taper sur les murs, se bourrer la gueule et rouler dangereusement, je ne vois pas l'intérêt. On gagne rien du tout, à part m'emmerder toute la nuit lorsque je vais aller promener mon chien, affolée devant cette bêtise.
rupinsansei3
posted
the 05/30/2026 at 08:21 PM
Grâce à mbappé
rupinsansei3
posted
the 05/30/2026 at 08:23 PM
nicolasgourry
tu suis que nintendo, tu m'étonne
micheljackson
posted
the 05/30/2026 at 08:24 PM
Une pensée pour ceux qui vont devoir supporter le sentiment de sensation d'insécurité induit par Kevin et Mathéo et les supporters Anglais, cette nuit.
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