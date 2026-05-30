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[HS] PSG : la deuxième étoile est là :)


Une fois c'est historique, deux fois c'est légendaire.
RMC - https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/video-psg-1-1-4-3-tab-arsenal-suffocante-la-victoire-parisienne-avec-les-comms-rmc_VN-202605300341.html
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    sorakairi86
    posted the 05/30/2026 at 07:43 PM by altendorf
    comments (20)
    mooplol posted the 05/30/2026 at 07:44 PM
    C’etait pas facile mais top pour eux et la france
    altendorf posted the 05/30/2026 at 07:45 PM
    VIENS ICI Negan
    cako006 posted the 05/30/2026 at 07:46 PM
    nicolasgourry posted the 05/30/2026 at 07:46 PM
    Ah je comprends mieux le son que j'entends en bas de chez moi, comme je ne suis pas le foot, je ne comprenais pas.
    bigsnake posted the 05/30/2026 at 07:46 PM
    Jamais 2 sans 3, chapeau à Paris et c'est un lensois qui vous dit ça.
    jf17 posted the 05/30/2026 at 07:51 PM
    En temps que supporter de l'OM, félicitations au PSG
    bigsnake posted the 05/30/2026 at 07:52 PM
    Une pensée pour mbappé
    liquidus posted the 05/30/2026 at 07:53 PM
    A jamais les premiers !
    mooplol posted the 05/30/2026 at 07:54 PM
    bigsnake
    grundbeld posted the 05/30/2026 at 08:05 PM
    À t’en dégoûter du football. Espérons que la CDM couronnera une équipe moins détestable.
    temporell posted the 05/30/2026 at 08:08 PM
    grundbeld
    jf17 posted the 05/30/2026 at 08:08 PM
    bigsnake il a un flaire légendaire
    22 posted the 05/30/2026 at 08:09 PM
    Hé!....Ohé !....OOOHH ??!!

    Appeler les urgences, Marseille ne répond plus!!!


    bigsnake mais grave put** "attend je portais la poisse ou quoi ?"
    bladagun posted the 05/30/2026 at 08:11 PM
    Je me disais ils ont quoi les trous de balle en bas
    ducknsexe posted the 05/30/2026 at 08:12 PM
    Félicitation le Qatar
    guyllan posted the 05/30/2026 at 08:13 PM
    Le Qatar champion d'Europe...
    olex posted the 05/30/2026 at 08:20 PM
    Si c'est pour gueuler comme des cons, taper sur les murs, se bourrer la gueule et rouler dangereusement, je ne vois pas l'intérêt. On gagne rien du tout, à part m'emmerder toute la nuit lorsque je vais aller promener mon chien, affolée devant cette bêtise.
    rupinsansei3 posted the 05/30/2026 at 08:21 PM
    Grâce à mbappé
    rupinsansei3 posted the 05/30/2026 at 08:23 PM
    nicolasgourry tu suis que nintendo, tu m'étonne
    micheljackson posted the 05/30/2026 at 08:24 PM
    Une pensée pour ceux qui vont devoir supporter le sentiment de sensation d'insécurité induit par Kevin et Mathéo et les supporters Anglais, cette nuit.
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