

















Hier Sony a pour la toute première fois depuis l'histoire des State of Play ajouté un compteur pour l’événement sur son website, et ça 5 jours à l'avance.Cela peut paraitre anodin, mais ceci + la projection dans plusieurs salles de cinema aux US + l'annonce deux semaines à l'avance, démontre l'importance de ce SOP.Serions-nous face au plus grand SOP de tous les temps ? Un show digne de leur E3 2015 ?L'avenir nous le dira.En tout cas voici des annonces de remakes qu'on n'aura pas (IA par PurePlaystation) :