Hier Sony a pour la toute première fois depuis l'histoire des State of Play ajouté un compteur pour l’événement sur son website, et ça 5 jours à l'avance.
Cela peut paraitre anodin, mais ceci + la projection dans plusieurs salles de cinema aux US + l'annonce deux semaines à l'avance, démontre l'importance de ce SOP.
Serions-nous face au plus grand SOP de tous les temps ? Un show digne de leur E3 2015 ?
L'avenir nous le dira.
En tout cas voici des annonces de remakes qu'on n'aura pas (IA par PurePlaystation) :
posted the 05/30/2026 at 04:32 PM by guiguif
Quelle horreur sur-saturée ces images ia sinon
le sly a de la gueule, on va éviter d’être trop hype pour rien, le dernier à part la surprise Kena 2 c'etait moyen.
Il sait des choses ou il l’a dit comme ça ?
Ou E3 2016 .
yanssou Perso je l'avais trouvé bon, peu de nouvelles annonces, mais beaucoup de trailer sympa.
abookhouseboy redxiii102 wickette ça va c'est pour illustrer, et si c'etait vraiment jouable vous ne diriez pas ça
Mais il avait dit un truc de ce genre sur Twitter je crois. C’est pour ça que j’ai dis s’il savait quelque chose ou qu’il avait dit comme ça…
La gen ps5 est presque finis, je me demande si c'est pas pour présenter la ps6 au final
- Dark Cloud 3 avec Level 5 x Sony
- Xenogears Complete Edition avec Monolith x Sony
- Nouveau Chrono
- Knack 3
Vivement mardi
Par contre s'il se foire, aïe aïe aïe aïe aïe...(oui 5 fois).