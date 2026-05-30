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guiguif
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State of Play : Sony fait encore doucement monter la hype
Hier Sony a pour la toute première fois depuis l'histoire des State of Play ajouté un compteur pour l’événement sur son website, et ça 5 jours à l'avance.
Cela peut paraitre anodin, mais ceci + la projection dans plusieurs salles de cinema aux US + l'annonce deux semaines à l'avance, démontre l'importance de ce SOP.



Serions-nous face au plus grand SOP de tous les temps ? Un show digne de leur E3 2015 ?
L'avenir nous le dira.

En tout cas voici des annonces de remakes qu'on n'aura pas (IA par PurePlaystation) :









https://x.com/nib95_/status/2060483396518707520
    tags : guiguif201
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    newtechnix
    posted the 05/30/2026 at 04:32 PM by guiguif
    comments (35)
    wickette posted the 05/30/2026 at 04:38 PM
    Ouais mollo la hype, avec Sony on va se faire avoir, après s’ils ont negocié un trailer multiplateforme GTA VI, ouais ça marchera mais bon

    Quelle horreur sur-saturée ces images ia sinon
    skuldleif posted the 05/30/2026 at 04:40 PM
    bah c'est de facto le meilleur depuis longtemps puisque celui ci devrait contenir intergalactic et le jeu Santa monica
    redxiii102 posted the 05/30/2026 at 04:41 PM
    C'est degueulasse ces images sous ia
    mooplol posted the 05/30/2026 at 04:41 PM
    Zero hype sony a plus rien dans le pantalon malheureusement
    link571 posted the 05/30/2026 at 04:47 PM
    skuldleif J’y crois pas trop à Intergalactic malheureusement…
    akinen posted the 05/30/2026 at 04:48 PM
    Les images IA pnt ça en commun d’etre giga sombres
    simbaverin posted the 05/30/2026 at 04:50 PM
    link571 mais si. On croise les doigts.
    salahkabyle75 posted the 05/30/2026 at 04:51 PM
    Ça sera une conférence une petite quantité le plus gros c est la summer games fest
    yanssou posted the 05/30/2026 at 04:52 PM
    Guiguif qui troll les pro N

    le sly a de la gueule, on va éviter d’être trop hype pour rien, le dernier à part la surprise Kena 2 c'etait moyen.
    simbaverin posted the 05/30/2026 at 04:54 PM
    NateTheHate avait dit que cela serai un bon State of Play mais qu’il fallait pas trop se hyper quand même.

    Il sait des choses ou il l’a dit comme ça ?
    simbaverin posted the 05/30/2026 at 04:57 PM
    Serions-nous face au plus grand SOP de tous les temps ? Un show digne de leur E3 2015 ?

    Ou E3 2016 .
    churos45 posted the 05/30/2026 at 04:57 PM
    Y'aura sûrement des jeux tiers intéressants
    abookhouseboy posted the 05/30/2026 at 04:57 PM
    redxiii102 Oui...
    guiguif posted the 05/30/2026 at 05:00 PM
    simbaverin Quand pour NatetheHate ? Il avait été surtout pris de cours par l'annonce si tôt de souvenir.

    yanssou Perso je l'avais trouvé bon, peu de nouvelles annonces, mais beaucoup de trailer sympa.

    abookhouseboy redxiii102 wickette ça va c'est pour illustrer, et si c'etait vraiment jouable vous ne diriez pas ça
    simbaverin posted the 05/30/2026 at 05:01 PM
    guiguif j’essaye de trouver….
    salahkabyle75 posted the 05/30/2026 at 05:04 PM
    On verra bien mais si cela y aura du vu et du revu
    yanssou posted the 05/30/2026 at 05:04 PM
    guiguif c'etais un peu mieux que les autres, celui ci à intérêt à envoyer, je trouve que niveau direct rien ne surpasse les xbox devolver.
    simbaverin posted the 05/30/2026 at 05:10 PM
    guiguif J’ai essayé mais j’ai pas trouvé.

    Mais il avait dit un truc de ce genre sur Twitter je crois. C’est pour ça que j’ai dis s’il savait quelque chose ou qu’il avait dit comme ça…
    jenicris posted the 05/30/2026 at 05:19 PM
    On verra, je me hype pas ainsi pas de déception
    guyllan posted the 05/30/2026 at 05:20 PM
    redxiii102 akinen Malheureusement, les images générées avec GPT‑4 ont tendance à être plus sombres et à afficher un effet de trame un peu dégueulasse comparé aux autres modèles.
    jacquescechirac posted the 05/30/2026 at 05:21 PM
    redxiii102 Elles me font bander comme un taureau perso haha, après évidemment ce sera osef le state of play, de bons gros jeux occidentaux au mieux, balek perso
    kisukesan posted the 05/30/2026 at 05:22 PM
    Ils vont annoncer la ps6 vous pensez ?
    noishe posted the 05/30/2026 at 05:23 PM
    simbaverin guiguif Il a dit ça ici, que ça serait bon tant qu'on reste réaliste sur les attentes
    pcverso posted the 05/30/2026 at 05:24 PM
    J'espère une annonce pour la prochaine portable de sony
    guiguif posted the 05/30/2026 at 05:27 PM
    noishe Bon bah si on doit rester réaliste, ya des chances d'avoir Legend of Dragoon et Dark Cloud+Dark Chronicles Remake
    nyseko posted the 05/30/2026 at 05:27 PM
    Nous savons déjà tous qu'ils ont négocié à prix d'or un trailer GTA6 et que ce sera le seul morceaux intéressant.
    guiguif posted the 05/30/2026 at 05:28 PM
    nyseko Hum
    ratchet posted the 05/30/2026 at 05:28 PM
    Je n’attends rien de spécial, donc à voir
    cyr posted the 05/30/2026 at 05:34 PM
    guiguif redescend un peu. Sinon la déception sera énorme.

    La gen ps5 est presque finis, je me demande si c'est pas pour présenter la ps6 au final
    altendorf posted the 05/30/2026 at 05:40 PM
    Les images IA bien degeulasses
    noishe posted the 05/30/2026 at 05:40 PM
    cyr Absolument 0% de chance qu'ils présentent la PS6
    noishe posted the 05/30/2026 at 05:55 PM
    guiguif Ok je peux y aller avec le believe alors
    - Dark Cloud 3 avec Level 5 x Sony
    - Xenogears Complete Edition avec Monolith x Sony
    - Nouveau Chrono
    - Knack 3
    walterwhite posted the 05/30/2026 at 06:01 PM
    Vu les attentes qu’ont les joueurs Playstation, si c’était pas du lourd ce SoP, ils ne feraient pas monter la sauce.

    Vivement mardi
    chreasy97 posted the 05/30/2026 at 06:03 PM
    skuldleif la France doit être le seul pays du monde à etre hypé pour Intergalactic et j'ai un mal fou à comprendre ce phénomeme...
    marchand2sable posted the 05/30/2026 at 06:13 PM
    Il sera très bon ce SoP, mais je vais pas trop believe non plus sur des trucs de fou. C'est le meilleur moyen de se dire après que c'était de la merde alors que c'était bien.

    Par contre s'il se foire, aïe aïe aïe aïe aïe...(oui 5 fois).
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