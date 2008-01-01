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Nine sols : des conseils ? [Spoiler]
Hello,
Après quelques heures d'entraînement, j'ai fini par baisser les bras, j'atteins pas super facilement la phase 3 du dernier boss et là je me fais déchirer quelque chose de costaud.
J'ai passé en mode histoire, boss battu mais je reste un peu frustré et je me tâte à m'y remettre la semaine prochaine pour essayer de le battre en mode standard.
Il y en a qui ont baissé les bras comme moi sur cette 3e phase ? Pour ceux qui l'ont passé en mode standard, on finit par réussir à lire cette nouvelle attaque qui traverse tout l'écran ?
C'était vraiment super agréable de travailler les deux premières phases et de se voir progresser mais là vraiment, je trouve ça abusé et ça m'a un peu dégouté.
En revanche, ça m'a donné envie de me lancer enfin dans Sekiro qui me paraissait jusqu'ici inaccessible.
Là, je me dis pourquoi pas.

Bon week-end à tous !
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    posted the 05/30/2026 at 12:49 PM by kisukesan
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