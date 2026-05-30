C’est devenu un petit rituel sur le blog maintenant, j’aime bien vous partager desissues deou encore de mod sur les anciensEt pour le coup, je vous partage celle du jeu, que je vous avais présenté il y a quelques jours.Laest typique des anciensou desde l’époque, avec une utilisation très marquée du piano.On reconnaît immédiatement qu’on est dans unedès les premières notes, ainsi qu’à l’ouverture de la porte de cette salle dans la démo du jeu, toujours actuellement disponible surpour information.Sur ce, si vous avez besoin d’un moment de calme ou si vous êtes amateur de musiques d’ambiance comme moi, je vous souhaite une bonne écoute.