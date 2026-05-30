C’est devenu un petit rituel sur le blog maintenant, j’aime bien vous partager des save room issues de survival horror ou encore de mod sur les anciens Resident Evil.
Et pour le coup, je vous partage celle du jeu PulseBreaker, que je vous avais présenté il y a quelques jours.
La save room est typique des anciens Resident Evil ou des survival horror de l’époque, avec une utilisation très marquée du piano.
On reconnaît immédiatement qu’on est dans une save room dès les premières notes, ainsi qu’à l’ouverture de la porte de cette salle dans la démo du jeu, toujours actuellement disponible sur Steam pour information.
Sur ce, si vous avez besoin d’un moment de calme ou si vous êtes amateur de musiques d’ambiance comme moi, je vous souhaite une bonne écoute.
J’avoue que c’est un peu limite. Jte parle même pas des bruitages des zombies et de l’ambiance de la ville dans le tuto, avec le son du vent, des chiens qui aboient au loin, etc c'étaient identiques aux anciens RE.
J’espère qu’ils n’ont pas repris les sons à l’identique, car je ne savais même pas faire la différence pour te dire.
J'aime beaucoup en tout cas, en espérant que le prix va suivre et la qualité aussi.