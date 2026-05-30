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marchand2sable > blog
La Save Room de PulseBreaker (new Resident Evil-like)


C’est devenu un petit rituel sur le blog maintenant, j’aime bien vous partager des save room issues de survival horror ou encore de mod sur les anciens Resident Evil.

Et pour le coup, je vous partage celle du jeu PulseBreaker, que je vous avais présenté il y a quelques jours.

La save room est typique des anciens Resident Evil ou des survival horror de l’époque, avec une utilisation très marquée du piano.

On reconnaît immédiatement qu’on est dans une save room dès les premières notes, ainsi qu’à l’ouverture de la porte de cette salle dans la démo du jeu, toujours actuellement disponible sur Steam pour information.

Sur ce, si vous avez besoin d’un moment de calme ou si vous êtes amateur de musiques d’ambiance comme moi, je vous souhaite une bonne écoute.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=tCFfsxll8TQ









https://www.youtube.com/watch?v=tCFfsxll8TQ
    tags : resident evil resident evil code veronica resident evil requiem horror games 2026 survival horror 2026 pulsebreaker pulsebreaker demo pulsebreaker steam pulsebreaker ost pulsebreaker save room ost pulsebreaker ost safe room
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    posted the 05/30/2026 at 11:42 AM by marchand2sable
    comments (2)
    ootaniisensei posted the 05/30/2026 at 12:26 PM
    La première fois que j'ai vu une image de ce jeu je pensais que c'était une Rom hack d'un RE, c'est que c'est plutôt réussi leur hommage
    marchand2sable posted the 05/30/2026 at 12:51 PM
    ootaniisensei

    J’avoue que c’est un peu limite. Jte parle même pas des bruitages des zombies et de l’ambiance de la ville dans le tuto, avec le son du vent, des chiens qui aboient au loin, etc c'étaient identiques aux anciens RE.

    J’espère qu’ils n’ont pas repris les sons à l’identique, car je ne savais même pas faire la différence pour te dire.

    J'aime beaucoup en tout cas, en espérant que le prix va suivre et la qualité aussi.
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