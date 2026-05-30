"En juin, prenez la tête de l'escadron Star Fox, voyagez au-delà de Midgar avec Cloud et ses compagnons, et bien plus encore ! Découvrez notre sélection de jeux disponibles en juin et n'hésitez pas à précommander, acheter ou ajouter à votre liste de souhaits les titres qui vous intéressent."
FINAL FANTASY VII REBIRTH - 3 juin
eFootball: Kick-Off! - 3 juin
Formation Z - 9 juin
Unrailed 2: Back on Track - 11 juin
Rushing Beat X Return Of The Brawl Brothers - 11 juin
to a T - 11 juin
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 18 juin
R-Type Tactics I • II Cosmos - 18 juin
Destroy All Humans! - 23 juin
Star Fox - 25 juin
Super Meat Boy 3D - 30 juin
Momento A Cozy Room Decorator - 30 juin
Monopoly Star Wars Heroes Vs Villains - 30 juin
The Witch's Bakery - 30 juin
Source : https://www.nintendo.com/en-gb/News/2026/June/Upcoming-games-June-2026-3110313.html/
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posted the 05/30/2026 at 04:46 AM by link49
Square Enix sont des fainéant, gkc + pas de version ps4.
Ce n'est pas moi qui ne veut pas faire l'effort de découvrir leurs jeux, c'est square qui ne fait pas l'effort de me séduire et me convaincre....techniquement c'est leur boulot de faire ça
le soucis c'est que rien ne dit que ce n'est pas un gamekey disc (au moins chez nintendo c'est marqué en évidence sur la boite), en se moment le james bond me fait pas mal de l'oeil mais même sur ps5 il n'y a que la première heure de jeu sur le disque.
Comme dit, je ne m'interdit pas de les prendre un jour mais en occasion (pour pas donner mes sous à l'éditeur qui se fiche de moi) et au minimum à moitié prix (parce que 30 euro c'est vraiment ma limite psychologique pour acheter du "vide")
On va avoir 1 voire 2 générations de jeux vidéo sacrifiées et à cause de 2 choses : des dirigeant d'entreprise véreux pour engager le moins de fric possible, et des consommateurs débiles pour soutenir ça.