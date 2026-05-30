Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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[Switch 2] Planning des prochaines sorties du mois de juin


"En juin, prenez la tête de l'escadron Star Fox, voyagez au-delà de Midgar avec Cloud et ses compagnons, et bien plus encore ! Découvrez notre sélection de jeux disponibles en juin et n'hésitez pas à précommander, acheter ou ajouter à votre liste de souhaits les titres qui vous intéressent."

FINAL FANTASY VII REBIRTH - 3 juin
eFootball: Kick-Off! - 3 juin
Formation Z - 9 juin
Unrailed 2: Back on Track - 11 juin
Rushing Beat X Return Of The Brawl Brothers - 11 juin
to a T - 11 juin
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 18 juin
R-Type Tactics I • II Cosmos - 18 juin
Destroy All Humans! - 23 juin
Star Fox - 25 juin
Super Meat Boy 3D - 30 juin
Momento A Cozy Room Decorator - 30 juin
Monopoly Star Wars Heroes Vs Villains - 30 juin
The Witch's Bakery - 30 juin

Source : https://www.nintendo.com/en-gb/News/2026/June/Upcoming-games-June-2026-3110313.html/
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    aeris201
    posted the 05/30/2026 at 04:46 AM by link49
    comments (15)
    derno posted the 05/30/2026 at 05:14 AM
    Comme toujours je ne prend que ce qui n'est pas en gamekey card...donc toujours pas de jeux square enix pour moi
    link49 posted the 05/30/2026 at 05:22 AM
    Derno Alors que The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a l'air excellent.
    jackfrost posted the 05/30/2026 at 05:29 AM
    derno Sur ps5 sinon.

    Square Enix sont des fainéant, gkc + pas de version ps4.
    fdestroyer posted the 05/30/2026 at 05:38 AM
    Mmh? Rushing beat X est sortit depuis longtemps
    derno posted the 05/30/2026 at 05:49 AM
    link49
    Ce n'est pas moi qui ne veut pas faire l'effort de découvrir leurs jeux, c'est square qui ne fait pas l'effort de me séduire et me convaincre....techniquement c'est leur boulot de faire ça
    link49 posted the 05/30/2026 at 05:56 AM
    derno c'est vrai. Après je me suis fait une raison Capcom et SE, ça sera du GkC sur Switch 2 toute la gen je pense.
    aeris201 posted the 05/30/2026 at 05:56 AM
    Star Fox
    masharu posted the 05/30/2026 at 06:04 AM
    derno Alors que la reponse est simple : C'est sur PS5 tant que c'est en clé-license. Faut pas entretenir le marché de l'occasion avec des objets qui ne marcheront plus à l'avenir.
    suzukube posted the 05/30/2026 at 06:27 AM
    masharu je ne me rendais pas compte que vous étiez si nombreux que ça a revendre vos jeux 20 ans plus tard. Je pensais que ceux qui revendaient leurs jeux achetés neufs le faisaient dans les mois qui suivaient l’achat pour des raisons économiques et donc qu'ils évitaient de revendre leur jeu "tard" pour ne pas qu'ils soient trop devalués ? (Enfin vraie question car je ne revends quasiment jamais mes jeux moi)
    derno posted the 05/30/2026 at 06:37 AM
    masharu
    le soucis c'est que rien ne dit que ce n'est pas un gamekey disc (au moins chez nintendo c'est marqué en évidence sur la boite), en se moment le james bond me fait pas mal de l'oeil mais même sur ps5 il n'y a que la première heure de jeu sur le disque.

    Comme dit, je ne m'interdit pas de les prendre un jour mais en occasion (pour pas donner mes sous à l'éditeur qui se fiche de moi) et au minimum à moitié prix (parce que 30 euro c'est vraiment ma limite psychologique pour acheter du "vide")
    drybowser posted the 05/30/2026 at 07:41 AM
    Vu que j'ai pas pris yoshi , je vais pouvoir prendre starfox du coup enfin on va faire pareil on va attendre les tests quand même ^^
    masharu posted the 05/30/2026 at 07:47 AM
    suzukube Pas seulement revendre, mais acheter aujourd'hui des jeux NES à PS4.

    On va avoir 1 voire 2 générations de jeux vidéo sacrifiées et à cause de 2 choses : des dirigeant d'entreprise véreux pour engager le moins de fric possible, et des consommateurs débiles pour soutenir ça.
    narustorm posted the 05/30/2026 at 07:50 AM
    Starfox, high on life et inazuma eleven pour moi le tout en vrai cartouche ????
    airzoom posted the 05/30/2026 at 07:53 AM
    derno tu mourras avec tes principes tandis qu'eux continueront d'exister... Vous vous prenez la tête pour pas grand chose les gars...
    masharu posted the 05/30/2026 at 07:54 AM
    On voit les touristes qui consomment du JV comme une série Netflix.
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