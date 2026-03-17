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solarr
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Les jeux SBS - VR - 3DVision - Videoproj 3D jouables > RTX 6
Solarr the PC Master
Avec WibbleWobble, non seulement vous n'avez plus besoin de second moniteur pour configurer la 3D, mais tous les jeux deviennent jouables en casques VR, sur Videoprojecteurs DLP, techno SBS (Superdepth 3D) et sur moniteurs 3D avec lunettes, COMPATIBLES avec tous les GPUs Nvidia des GTX au RTX 6000 et jusqu'aux AMD RX 90xx, et les drivers les plus récents !

Alors oui, le nirvana demande autant de temps que de télécharger et installer du démat, mais le résultat vaut le détour.

Une niche certes, mais grâce à la team HelixMOD et MTBS3D.com, la scène 3DV est là ! et résiste depuis 2008.




HelixMOD, une liste non-exhaustive de jeux UEVR (Unreal Engine avec casques) + 3DVision (moniteurs, Videoprojecteurs) :


Mai 2026

Perfect Dark
Dr Robotnik's Ring Racers
SRBR2Kart
Sonic Robo Blast 2
Banjo Kazooie Recompiled + Jiggies of time + Nostalgia 64
South of Midnight
Super Mario 64
Trails in the sky 1st Chapter
Persona 4 Arena Ultimax
BlazBlue Cross Tag Battle
BlazBlue Centralfiction
Kingdom Hearts Melody of Memory
Kingdom hearts III + Re Mind


Avril 2026

Mount & Blade Warband
Death's Door


Mars 2026

Breath of The Wild


Février 2026

Green Hell


Janvier 2026

Assassin's Creed Odyssey


Décembre 2025

Planet Of Lana
Fallout Shelter
Blood


Novembre 2025

Wavetale
Assassin's creed Valhalla


aout 2025

Castlevania Lords of Shadows
FF VII Rebirth
The Last Of US
Days Gone
Ghost of Tsushima
Uncharted Legacy of Thieves


juillet 2025

Star Wars Outlaws
Cyberpunk 2077 (zéro ghosting avec maj des routines DLSS)
Spider-Man
Elden Ring
Horizon Zero Dawn
Death Stranding Director's cut
Star Wars Squadron


juin 2025

System Shock 2 : 25th anniversary remaster
Ninja Gaiden 2 black
Hogwarts Legacy
StarFox 64


Mai 2025

Clair Obscur Expedition 33
Snufkin Melody of Moominvalley
Legend of Grimrock I & 2
Like A Dragon : Ishin !
Oblivion : Remastered
Avowed
Tomb Raider IV-VI remastered
Kunitsu-Gami
Starfield


Avril 2025

Alan Wake 2
Toy Soldiers
Hellblade 2 - Senua's Saga
Returnal


Mars 2025

Star Wars Jedi Survivor


Janvier 2025

Dragon Quest III HD-2D Remake


Décembre 2026

Forgive Me Father
Sonic Colors : Ultimate


Decembre 2024

Natsu-Mon 20th Century Summer Kid
BugSnax


Novembre 2024

Silent Hill 2
Black Myth Wukong
Resident Evil 8 Village


Ocotobre 2024

Fallout 4 London
Monster Hunter Rise
Great Memories of Azur
Ys IX : Monstrum Nox



Septembre 2024

Final FAntasy XV
Fears to Fathom
Subnautica: below Zero (hit)
Dragon Quest builders

Aout 2024

Survival Fountain of Youth
Little Nightmares 1 & 2


Juin 2024

Prey
One Piece : Pirate Warriors 4
World of Final Fantasy
Star Wars battlefront 1 & 2


May 2024

The Legend of Zelda: Majora's Mask
War on The Sea
The Expanse : Telltale Series
Etc.. (Metro 2033 - Nier Automata - The witcher 3 - Titanfall...)

Sans oublier la baffe graphique de ma vie, Tomb Raider 2013 téléchargeable plus loin dans le site.












Helixmod - https://helixmod.blogspot.com/
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    posted the 05/30/2026 at 03:41 AM by solarr
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