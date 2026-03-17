Avec WibbleWobble, non seulement vous n'avez plus besoin de second moniteur pour configurer la 3D, mais tous les jeux deviennent jouables en casques VR, sur Videoprojecteurs DLP, techno SBS (Superdepth 3D) et sur moniteurs 3D avec lunettes, COMPATIBLES avec tous les GPUs Nvidia des GTX au RTX 6000 et jusqu'aux AMD RX 90xx, et les drivers les plus récents !
Alors oui, le nirvana demande autant de temps que de télécharger et installer du démat, mais le résultat vaut le détour.
HelixMOD, une liste non-exhaustive de jeux UEVR (Unreal Engine avec casques) + 3DVision (moniteurs, Videoprojecteurs) :
Mai 2026
Perfect Dark
Dr Robotnik's Ring Racers
SRBR2Kart
Sonic Robo Blast 2
Banjo Kazooie Recompiled + Jiggies of time + Nostalgia 64
South of Midnight
Super Mario 64
Trails in the sky 1st Chapter
Persona 4 Arena Ultimax
BlazBlue Cross Tag Battle
BlazBlue Centralfiction
Kingdom Hearts Melody of Memory
Kingdom hearts III + Re Mind
Avril 2026
Mount & Blade Warband
Death's Door
Mars 2026
Breath of The Wild
Février 2026
Green Hell
Janvier 2026
Assassin's Creed Odyssey
Décembre 2025
Planet Of Lana
Fallout Shelter
Blood
Novembre 2025
Wavetale
Assassin's creed Valhalla
aout 2025
Castlevania Lords of Shadows
FF VII Rebirth
The Last Of US
Days Gone
Ghost of Tsushima
Uncharted Legacy of Thieves
juillet 2025
Star Wars Outlaws
Cyberpunk 2077 (zéro ghosting avec maj des routines DLSS)
Spider-Man
Elden Ring
Horizon Zero Dawn
Death Stranding Director's cut
Star Wars Squadron
juin 2025
System Shock 2 : 25th anniversary remaster
Ninja Gaiden 2 black
Hogwarts Legacy
StarFox 64
Mai 2025
Clair Obscur Expedition 33
Snufkin Melody of Moominvalley
Legend of Grimrock I & 2
Like A Dragon : Ishin !
Oblivion : Remastered
Avowed
Tomb Raider IV-VI remastered
Kunitsu-Gami
Starfield
Avril 2025
Alan Wake 2
Toy Soldiers
Hellblade 2 - Senua's Saga
Returnal
Mars 2025
Star Wars Jedi Survivor
Janvier 2025
Dragon Quest III HD-2D Remake
Décembre 2026
Forgive Me Father
Sonic Colors : Ultimate
Decembre 2024
Natsu-Mon 20th Century Summer Kid
BugSnax
Novembre 2024
Silent Hill 2
Black Myth Wukong
Resident Evil 8 Village
Ocotobre 2024
Fallout 4 London
Monster Hunter Rise
Great Memories of Azur
Ys IX : Monstrum Nox
Septembre 2024
Final FAntasy XV
Fears to Fathom
Subnautica: below Zero (hit)
Dragon Quest builders
Aout 2024
Survival Fountain of Youth
Little Nightmares 1 & 2
Juin 2024
Prey
One Piece : Pirate Warriors 4
World of Final Fantasy
Star Wars battlefront 1 & 2
May 2024
The Legend of Zelda: Majora's Mask
War on The Sea
The Expanse : Telltale Series
Etc.. (Metro 2033 - Nier Automata - The witcher 3 - Titanfall...)
Sans oublier la baffe graphique de ma vie, Tomb Raider 2013 téléchargeable plus loin dans le site.