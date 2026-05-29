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Matt booty "le Xbox Showcase ne contiendra pas d'info sur la Helix FOCUS sur les jeux , les logo PS5 etc.. continueront d'être présent"
voila petites miettes d'info que matt booty a laché en amont du Xbox showcase prévu pour le 7 juin

https://youtu.be/BwYglyND1EA?si=pwsDHpYkQLl9huNV
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    posted the 05/29/2026 at 05:30 PM by skuldleif
    comments (16)
    skuldleif posted the 05/29/2026 at 05:36 PM
    la twitosphere va imploser

    perso quitte a ce qu'ils sortent leur jeux ailleurs je préfére qu'ils mettent les logo plutot que l'hypocrisie de sony sur les tiers , d'autant que ca leur permet d'avoir des jeux dans leur showcase et sur le GP qui autrement ne serait pas chez eux.

    ceci dit halo gears forza auraient du rester exclu , et pour les 3 demeurés qui n'ont toujours pas capté j'en est énoncé la raison a plusieurs reprises
    gat posted the 05/29/2026 at 05:38 PM
    skuldleif T’es pas une flèche Amine
    skuldleif posted the 05/29/2026 at 05:39 PM
    pour les 3 demeurés

    deja 1 mais j'ai peut etre sous estimé le nombre
    gat posted the 05/29/2026 at 05:40 PM
    skuldleif t trop for bro
    zekk posted the 05/29/2026 at 05:44 PM
    skuldleif hypocrisie initiée par MS tu es un champion
    taiko posted the 05/29/2026 at 05:44 PM
    skuldleif hypocrisie?
    C'est un peu un truc de base pour toutes les marques dans le monde... Tu fais pas de pub pour les concurrents en mettant leur logo.
    Heureusement que tu t'occupes pas de leurs politiques commerciales...
    walterwhite posted the 05/29/2026 at 05:45 PM
    Il n’y aura visiblement aucun retour en arrière possible en matière d’exclu, c’est la cata à tous les niveaux chez MS.

    Je vais me délecter de cette conférence tiers du coup
    skuldleif posted the 05/29/2026 at 05:48 PM
    taiko tout le monde sait que les jeux sortent partout ca sert a rien d'essayer de le dissimuler c'est ce que j'entend par la ,on a le droit de ne pas apprécier la pratique ou bien?
    tripy73 posted the 05/29/2026 at 05:56 PM
    Je salue le fait qu'ils mettent les logos de toutes les machines sur les jeux multi dans leurs directs, contrairement aux deux autres qui continuent à faire l'inverse...
    thauvinho posted the 05/29/2026 at 06:00 PM
    walterwhite ils ont tellement tout foutu en l'air ces dix dernières années qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils ont vendu 5 millions de FH5 sur PS5, 5 ans après la sortie du jeu, ça doit faire réfléchir hein. Tellement décevant quand on voit ce qu'ils ont fait sur 360.
    walterwhite posted the 05/29/2026 at 06:04 PM
    thauvinho La faute des dirigeants mais pas que, les fans Xbox qui ont applaudis toutes leurs décisions de merde ont du sang sur les mains.
    skuldleif posted the 05/29/2026 at 06:04 PM
    thauvinho ils pourraient au moins faire des bundle et faire profiter la xbox d'une période exclu
    shambala93 posted the 05/29/2026 at 06:12 PM
    Bien hâte de voir la prise de parole ainsi que l’état d’esprit.
    thauvinho posted the 05/29/2026 at 06:15 PM
    walterwhite Ça c'est les irréductibles, le mal a été fait au début de la gen One Tv Tv Tv, tu sortais une console avec la même philosophie que le 360, comme Sony avec sa PS4, on en serait pas là malheureusement

    skuldleif Les bundles ? Mais qui va acheter une Séries maintenant ? Je suis même pas sûr que ça apporte grand chose, là aussi le mal est fait. Les bundles fallait les sortir avec le 1er Call off sous MS et encore. Les exclu tempo ça va calmer les fans Xbox, mais les autres joueurs vont juste attendre. Et au final tu ne profite pas de la campagne marketing donc plus vraiment de sens non plus. Tu pourrais tenter le coup avec Helix si Sony continuait ses sorties PC mais c'est fini aussi donc bon... Compliqué :/
    taiko posted the 05/29/2026 at 06:22 PM
    skuldleif ça reste de la pub pour un concurrent, c'est complètement illogique.
    Et non, tout le monde ne sait pas comme tu le dis !
    skuldleif posted the 05/29/2026 at 06:25 PM
    thauvinho un bundle ca met en avant ta machine
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