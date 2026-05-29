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skuldleif
> blog
Matt booty "le Xbox Showcase ne contiendra pas d'info sur la Helix FOCUS sur les jeux , les logo PS5 etc.. continueront d'être présent"
voila petites miettes d'info que matt booty a laché en amont du Xbox showcase prévu pour le 7 juin
https://youtu.be/BwYglyND1EA?si=pwsDHpYkQLl9huNV
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posted the 05/29/2026 at 05:30 PM by
skuldleif
comments (
16
)
skuldleif
posted
the 05/29/2026 at 05:36 PM
la twitosphere va imploser
perso quitte a ce qu'ils sortent leur jeux ailleurs je préfére qu'ils mettent les logo plutot que l'hypocrisie de sony sur les tiers , d'autant que ca leur permet d'avoir des jeux dans leur showcase et sur le GP qui autrement ne serait pas chez eux.
ceci dit halo gears forza auraient du rester exclu , et pour les 3 demeurés qui n'ont toujours pas capté j'en est énoncé la raison a plusieurs reprises
gat
posted
the 05/29/2026 at 05:38 PM
skuldleif
T’es pas une flèche Amine
skuldleif
posted
the 05/29/2026 at 05:39 PM
pour les 3 demeurés
deja 1 mais j'ai peut etre sous estimé le nombre
gat
posted
the 05/29/2026 at 05:40 PM
skuldleif
t trop for bro
zekk
posted
the 05/29/2026 at 05:44 PM
skuldleif
hypocrisie initiée par MS
tu es un champion
taiko
posted
the 05/29/2026 at 05:44 PM
skuldleif
hypocrisie?
C'est un peu un truc de base pour toutes les marques dans le monde... Tu fais pas de pub pour les concurrents en mettant leur logo.
Heureusement que tu t'occupes pas de leurs politiques commerciales...
walterwhite
posted
the 05/29/2026 at 05:45 PM
Il n’y aura visiblement aucun retour en arrière possible en matière d’exclu, c’est la cata à tous les niveaux chez MS.
Je vais me délecter de cette conférence tiers du coup
skuldleif
posted
the 05/29/2026 at 05:48 PM
taiko
tout le monde sait que les jeux sortent partout ca sert a rien d'essayer de le dissimuler c'est ce que j'entend par la ,on a le droit de ne pas apprécier la pratique ou bien?
tripy73
posted
the 05/29/2026 at 05:56 PM
Je salue le fait qu'ils mettent les logos de toutes les machines sur les jeux multi dans leurs directs, contrairement aux deux autres qui continuent à faire l'inverse...
thauvinho
posted
the 05/29/2026 at 06:00 PM
walterwhite
ils ont tellement tout foutu en l'air ces dix dernières années qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils ont vendu 5 millions de FH5 sur PS5, 5 ans après la sortie du jeu, ça doit faire réfléchir hein. Tellement décevant quand on voit ce qu'ils ont fait sur 360.
walterwhite
posted
the 05/29/2026 at 06:04 PM
thauvinho
La faute des dirigeants mais pas que, les fans Xbox qui ont applaudis toutes leurs décisions de merde ont du sang sur les mains.
skuldleif
posted
the 05/29/2026 at 06:04 PM
thauvinho
ils pourraient au moins faire des bundle et faire profiter la xbox d'une période exclu
shambala93
posted
the 05/29/2026 at 06:12 PM
Bien hâte de voir la prise de parole ainsi que l’état d’esprit.
thauvinho
posted
the 05/29/2026 at 06:15 PM
walterwhite
Ça c'est les irréductibles, le mal a été fait au début de la gen One Tv Tv Tv, tu sortais une console avec la même philosophie que le 360, comme Sony avec sa PS4, on en serait pas là malheureusement
skuldleif
Les bundles ? Mais qui va acheter une Séries maintenant ? Je suis même pas sûr que ça apporte grand chose, là aussi le mal est fait. Les bundles fallait les sortir avec le 1er Call off sous MS et encore. Les exclu tempo ça va calmer les fans Xbox, mais les autres joueurs vont juste attendre. Et au final tu ne profite pas de la campagne marketing donc plus vraiment de sens non plus. Tu pourrais tenter le coup avec Helix si Sony continuait ses sorties PC mais c'est fini aussi donc bon... Compliqué :/
taiko
posted
the 05/29/2026 at 06:22 PM
skuldleif
ça reste de la pub pour un concurrent, c'est complètement illogique.
Et non, tout le monde ne sait pas comme tu le dis !
skuldleif
posted
the 05/29/2026 at 06:25 PM
thauvinho
un bundle ca met en avant ta machine
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perso quitte a ce qu'ils sortent leur jeux ailleurs je préfére qu'ils mettent les logo plutot que l'hypocrisie de sony sur les tiers , d'autant que ca leur permet d'avoir des jeux dans leur showcase et sur le GP qui autrement ne serait pas chez eux.
ceci dit halo gears forza auraient du rester exclu , et pour les 3 demeurés qui n'ont toujours pas capté j'en est énoncé la raison a plusieurs reprises
deja 1 mais j'ai peut etre sous estimé le nombre
C'est un peu un truc de base pour toutes les marques dans le monde... Tu fais pas de pub pour les concurrents en mettant leur logo.
Heureusement que tu t'occupes pas de leurs politiques commerciales...
Je vais me délecter de cette conférence tiers du coup
skuldleif Les bundles ? Mais qui va acheter une Séries maintenant ? Je suis même pas sûr que ça apporte grand chose, là aussi le mal est fait. Les bundles fallait les sortir avec le 1er Call off sous MS et encore. Les exclu tempo ça va calmer les fans Xbox, mais les autres joueurs vont juste attendre. Et au final tu ne profite pas de la campagne marketing donc plus vraiment de sens non plus. Tu pourrais tenter le coup avec Helix si Sony continuait ses sorties PC mais c'est fini aussi donc bon... Compliqué :/
Et non, tout le monde ne sait pas comme tu le dis !